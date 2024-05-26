Данія пропонує чотири напрямки співпраці ЄС з оборонною промисловістю України

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен ініціював спільне звернення до ЄС разом з колегами зі Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів та Польщі щодо інтеграції України в європейський оборонно промисловий комплекс.

Данія пропонує план інтеграції України в європейську оборонку

Виділено чотири напрямки співпраці з оборонною промисловістю України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії.

Ми пропонуємо якнайшвидше розробити план дій ЄС щодо інтеграції України в європейську оборонну промисловість. Серед іншого, це забезпечить доступ України до програм ЄС у сфері оборонної промисловості та оборонних інновацій. Посилена українська оборонна промисловість має важливе значення для України — і для нашої безпеки постачання в Європі. Троельс Лунд Поульсен Міністр оборони Данії

Як нагадав Поульсен, Данія була першою країною ЄС, яка оголосила, що буде інвестувати безпосередньо в українську оборонну промисловість.

Це, безумовно, посилить Україну, якщо більше країн ЄС підтримають данські інвестиції та наслідуватимуть наш приклад.

На початку травня український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ЄС до спільного з Україною оборонно-промислового комплексу. Як пояснював міністр, це допоможе уникнути проблем, які виникають через використання різних видів зброї та боєприпасів.

Що відомо про допомогу з Данії

Данія 16 травня вирішила виділити Україні новий пакет військової допомоги на 750 млн євро. Йдеться про постачання ППО та артилерії.

Уряд поінформував Раду із зовнішньої політики про новий пакет пожертвувань Україні на суму 5,6 млрд крон (750 млн євро).

Зазначається, що з цієї суми зарезервовано 2,4 млрд данських крон (321 млн євро) для ППО. Частина коштів також піде на безоплатну передачу Україні літаків F-16. Міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен заявив, що в рамках пакета уряд також виділяє додаткові кошти для безпосереднього інвестування в українську оборонну промисловість.

Крім цього Україна отримає снаряди, протитанкові міни, а сам пакет допомоги став уже 18-м за рахунком. Троельс Лунд Поульсен сказав, що ситуація в Україні дуже серйозна.