Дания предлагает четыре направления сотрудничества ЕС с оборонной промышленностью Украины

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен инициировал совместное обращение в ЕС вместе с коллегами из Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов и Польши об интеграции Украины в европейский оборонно-промышленный комплекс.

Дания предлагает план интеграции Украины в европейскую оборонку

Выделены четыре направления сотрудничества с оборонной промышленностью Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании.

Мы предлагаем как можно быстрее разработать план действий ЕС по интеграции Украины в европейскую оборонную промышленность. В частности, это обеспечит доступ Украины к программам ЕС в сфере оборонной промышленности и оборонных инноваций. Усиленная украинская оборонная промышленность имеет важное значение для Украины и для нашей безопасности поставок в Европе. Троэльс Лунд Поульсен Министр обороны Дании

Как напомнил Поульсен, Дания была первой страной ЕС, объявившей, что будет инвестировать непосредственно в украинскую оборонную промышленность.

Это, безусловно, усилит Украину, если больше стран ЕС поддержат датские инвестиции и последуют нашему примеру.

В начале мая украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ЕС к совместному с Украиной оборонно-промышленному комплексу. Как объяснял министр, это поможет избежать проблем, возникающих из-за использования различных видов оружия и боеприпасов.

Что известно о помощи из Дании

Дания 16 мая решила выделить Украине новый пакет военной помощи в 750 млн евро. Речь идет о поставках ПВО и артиллерии.

Правительство проинформировало Совет по внешней политике о новом пакете пожертвований Украине на сумму 5,6 млрд крон (750 млн евро).

Отмечается, что из этой суммы зарезервировано 2,4 млрд. датских крон (321 млн. евро) для ПВО. Часть средств также уйдет на безвозмездную передачу Украине самолетов F-16. Министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен заявил, что в рамках пакета правительство также выделяет дополнительные средства для непосредственного инвестирования в украинскую оборонную промышленность.

Кроме этого Украина получит снаряды, противотанковые мины, а сам пакет помощи стал уже 18-м по счету. Троэльс Лунд Поульсен сказал, что ситуация в Украине очень серьезная.