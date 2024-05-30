Это вопрос самообороны. Дания подтвердила разрешение Украине бить предоставленным оружием по РФ
Категория
Политика
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Это вопрос самообороны. Дания подтвердила разрешение Украине бить предоставленным оружием по РФ

European Comission
САУ
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Дания позволит Вооруженным силам Украины наносить удары ее вооружением по территории Российской Федерации.

Дания не против ударов Украины по РФ

Дания подтвердила свое разрешение на использование своего вооружения из пакета помощи Украине для ударов по России.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен во время разговора с журналистами.

Короткий ответ — да. И эта позиция не нова. Это часть помощи. Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала ясно дали понять, что возможная атака военных объектов на территории агрессора является частью самообороны.

Ларс Локке Расмуссен

Ларс Локке Расмуссен

Министр иностранных дел Дании

Что известно о помощи из Дании

Дания 16 мая решила выделить Украине новый пакет военной помощи в 750 млн евро. Речь идет о поставках ПВО и артиллерии.

Правительство сегодня проинформировало Совет по внешней политике о новом пакете пожертвований Украине на сумму 5,6 млрд крон (750 млн евро).

Отмечается, что из этой суммы зарезервировано 2,4 млрд. датских крон (321 млн. евро) для ПВО. Часть средств также уйдет на безвозмездную передачу Украине самолетов F-16. Министр иностранных дел Ларс Локке Расмуссен заявил, что в рамках пакета правительство также выделяет дополнительные средства для непосредственного инвестирования в украинскую оборонную промышленность.

Кроме этого Украина получит снаряды, противотанковые мины, а сам пакет помощи стал уже 18-м по счету. Троэльс Лунд Поульсен сказал, что ситуация в Украине очень серьезная.

Нет сомнений в том, что украинцы нуждаются в постоянной и массовой поддержке союзников. Этим пакетом мы посылаем недвусмысленный сигнал как Украине, так и внешнему миру. Мы вносим оба пожертвования сейчас и готовы масштабно и долгосрочно инвестировать в украинскую оборонную промышленность. Их борьба за свободу по-прежнему остается нашей борьбой, добавил министр.

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