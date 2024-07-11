Данія замовила партію САУ "Богдана" для ЗСУ

Данія замовила виробництво 18 самохідних гаубиць "Богдана" для українських військових. Очікується, що артустановки, які фінансує Копенгаген, будуть доставлені найближчими місяцями.
Головні тези:
- Данія замовила виробництво 18 САУ “Богдана” для ЗСУ, фінансуючи проект української оборонної промисловості.
- Відтепер обладнання для українських військових може бути виготовлене та доставлене на фронт завдяки співпраці з Данією.
- Роль Данії в підтримці української оборонної промисловості відкриває шлях для інших країн наслідувати цей приклад.
- Українська САУ “Богдана” є першою самохідною гаубицею українського виробництва з калібром 155 мм за стандартами НАТО.
- Створення “Оборонного фонду” та підписання співпраці між Данією та Україною свідчать про позитивний розвиток українського оборонного виробництва.
ЗСУ отримають 18 САУ “Богдана” за кошти Данії
Данія робить безпосередній внесок в українську оборонну промисловість, надаючи як фінансове пожертвування артилерійські знаряддя "Богдана", зроблені в Україні. Це важливий крок у майбутніх зусиллях щодо пожертвувань та у будівництві української оборонної промисловості.
У Міноборони Данії уточнюють, що йдеться про першу партію в 18 одиниць. Зазначається, що артилерійські гармати, профінансовані Данією, будуть доставлені найближчими місяцями.
Таким чином, за його словами Копенгаген гарантує, що обладнання, необхідне на фронті, може бути виготовлене та доставлене поблизу.
Міністр висловив сподівання, що більше країн наслідуватимуть данську модель закупівель в Україні.
Можливості українців виробляти обладнання більше, ніж фінансування, яке вони мають зараз. Тому існує великий потенціал для подібних угод щодо виробництва більшої кількості обладнання в Україні і водночас допоможе збудувати оборонну промисловість в Україні.
Що цьому передувало
Нещодавно повідомлялося, що Міністерство оборони України створює "Оборонний фонд". Він займатиметься роботою щодо спільних оборонних підприємств із союзниками. Як зазначав голова відомства Рустем Умєров, Данія — перша країна НАТО, яка безпосередньо фінансуватиме українське виробництво зброї та боєприпасів. Найближчим часом буде підписано перший контракт.
У червні було укладено офіційну угоду про співпрацю між Данією та Україною, а угода про закупівлю артилерійських знарядь українського виробництва є першим результатом проекту.
Виробництво САУ "Богдана"
Україна займається виробництвом САУ "Богдана". Колісна самохідна гаубиця українського виробництва має стовбур калібру 155 мм.
"Богдана" стала першою українською САУ, розробленою під "натівський" калібр.
Вперше публічна згадка про САУ "Богдана" з'явилася в липні 2018 року.У квітні повідомлялося, що виробництво українських САУ "Богдана" зросло до 8 одиниць на місяць. Раніше ця кількість сягала 6 одиниць.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-