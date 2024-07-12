ЗСУ ліквідували понад 1000 солдатів армії РФ протягом доби

Втрати Росії у війні проти України за добу з 11 на 12 липня становлять 1030 окупантів, 9 танків та 48 артилерійських систем.

Що відомо про втрати РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.24 орієнтовно склали :

особового складу — близько 556650 (+1030) осіб,

танків — 8191 (+9) од,

бойових броньованих машин — 15755 (+23) од,

артилерійських систем — 15158 (+48) од,

РСЗВ — 1119 (+0) од,

засобів ППО — 888 (+2) од,

літаків — 361 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12035 (+26),

крилатих ракет — 2397 (+5),

кораблів /катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 20409 (+84) од,

спеціальної техніки — 2543 (+8)

Яка ситуація на фронті станом на 11 — 12 липня

Станом на вечір 11 липня з початку доби, відбулося 103 бойових зіткнення.

Противник завдав 49 авіаційних ударів (скинув 101 КАБ) та провів 486 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3109 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Харківському напрямку окупанти чотири рази безуспішно атакували наші позиції в районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку напруга зберігається в районах Берестового і Синьківки, де на даний час відбито три атаки та триває одне боєзіткнення. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки і Невського — провів вісім штурмів.

Сіверський напрямок. Від початку доби ворог здійснив три спроби вклинитися в бойові порядки наших підрозділів в районах Роздолівки та Верхньокам’янського.

Від початку доби на Краматорському напрямку російські окупанти чотири рази атакували наші позиції в районах Часового Яру та Іванівського. Успіху не досягли.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Окупанти 18 разів безуспішно атакували поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка.

Найгарячіша ситуація сьогодні була на Покровському напрямку, де ворог 32 рази атакував наші позиції в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Сокола, Новоселівки Першої, Калинового та Карлівки. 27 атак відбито нашими захисниками. Напруженою залишається обстановка поблизу Новоолександрівки та Прогреса, де іще триває п’ять боєзіткнень. Наші захисники стримують ворога.

На Курахівському напрямку наразі нараховується дев’ять спроб противника наблизитися до наших позицій в районах Красногорівки, Парасковіївки та Георгіївки. Всі атаки зупинено.

На Времівському напрямку було 13 ворожих атак. Неподалік Водяного та Костянтинівки чотири відбито. Тривають бої у п’яти локаціях біля Урожайного, а чотири спроби ворога тут просунутись вже завершено.

На Гуляйпільському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Відбито одну атаку. Втрат позицій недопущено, ситуація контролюється нашими оборонцями.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають надії витіснити наших захисників з плацдармів на лівому березі Дніпра. Дві штурмові дії противника зазнали невдачі.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.