ВСУ ликвидировали более 1000 солдат армии РФ в течение суток

Потери России в войне против Украины за сутки с 11 на 12 июля составляют 1030 окупантов, 9 танков и 48 артиллерийских систем.

Что известно о потерях РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 556650 (+1030) человек,

танков - 8191 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 15755 (+23) ед,

артиллерийских систем - 15158 (+48) ед,

РСЗО - 1119 (+0) ед,

средств ПВО - 888 (+2) ед,

самолетов - 361 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12035 (+26),

крылатых ракет - 2397 (+5),

кораблей /катеров - 28 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 20409 (+84) ед,

специальной техники - 2543 (+8)

Какая ситуация на фронте по состоянию на 11 - 12 июля

По состоянию на вечер 11 июля с начала суток произошло 103 боевых столкновения.

Противник нанес 49 авиационных ударов (сбросил 101 КАБ) и провел 486 ударов дронами-камикадзе, совершил 3109 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении оккупанты четырежды безуспешно атаковали наши позиции в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении напряжение сохраняется в районах Берестового и Синьковки, где в настоящее время отражены три атаки и продолжается одно боеприкосновение. Ситуация под контролем подразделений сил обороны.

На Лиманском направлении враг активизировался в районе Макеевки и Невского – провел восемь штурмов.

Северское направление. С начала суток враг предпринял три попытки вклиниться в боевые порядки наших подразделений в районах Раздоловки и Верхнекаменского.

С начала суток на Краматорском направлении российские оккупанты четырежды атаковали наши позиции в районах Временного Яра и Ивановского. Успеха не добились.

В Торецком направлении ситуация напряженная. Оккупанты 18 раз безуспешно атаковали вблизи Северного, Торецкого и Нью-Йорка.

Самая горячая ситуация сегодня была на Покровском направлении, где враг 32 раза атаковал наши позиции в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Сокола, Новоселовки Первой, Калиновой и Карловки. 27 атак отбиты нашими защитниками. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки и Прогресса, где продолжается пять боеприкосновений. Наши защитники сдерживают неприятеля.

На Кураховском направлении насчитывается девять попыток противника приблизиться к нашим позициям в районах Красногоровки, Парасковеевки и Георгиевки. Все атаки остановлены.

На Времивском направлении было 13 вражеских атак. Недалеко от Водяного и Константиновки четыре отбиты. Продолжаются бои в пяти локациях у Урожайного, а четыре попытки врага здесь продвинуться уже завершены.

На Гуляйпольском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Отражена одна атака. Потери позиций недопущены, ситуация контролируется нашими защитниками.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют надежды вытеснить наших защитников из плацдармов на левом берегу Днепра. Два штурмовых действия противника потерпели неудачу.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.