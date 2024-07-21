Минобороны РФ потеряло 25% самолетов Ил-76 — что произошло на самом деле
Категория
Мир
Дата публикации

Минобороны РФ потеряло 25% самолетов Ил-76 — что произошло на самом деле

Ил-76
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Источник:  online.ua

По меньшей мере 5 самолетов Ил-76МД-90А Министерства обороны России были выведены из строя, или же их эксплуатация была приостановлена, из-за использования некачественных подшипников в составе колес.

Главные тезисы

  • Уголовное дело возбуждено против руководителей завода, поставлявшего некачественные запчасти для самолетов.
  • По состоянию на конец 2023 года у МО РФ было всего 18 самолетов Ил-76МД-90А.
  • Силовики провели обыски в литейно-механическом заводе и допрашивают его руководителей. Все это имеет серьезные последствия для обороны России.

У МО РФ появились серьезные проблемы с самолетами Ил-76

Такими данными поделились российские провластные и оппозиционные СМИ.

Как оказалось, Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело против руководителей Балашихинского литейно-механического завода (БЛМЗ) после того, как БЛМЗ поставил некачественные подшипники для Ил-76.

Кроме того, сообщается, что в течение 5 лет БЛМЗ закупал подшипники по поддельным документам у неизвестного поставщика.

Что важно понимать, по состоянию на конец прошлого года у российского оборонного ведомства было всего 18 самолетов Ил-76МД-90А.

Фото: скриншот

В российском БЛМЗ уже провели обыски

Согласно последним данным, уголовное дело возбудили по статье о «злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа» (ст. 201.1 УК).

Как утверждает следствие, был «нанесен существенный ущерб интересам охраняемого законом государства в лице Минобороны России».

Более того, это стало серьезным ударом для обороноспособности всей страны-агрессорки РФ.

Силовики провели обыск в БЛМЗ, а сейчас допрашивают его руководителей и учредителей.

Также указано, что МО РФ подписало первый контракт на поставку Ил-76МД-90А еще 12 лет назад.

Российское ведомство должно было получить 39 самолетов в среднем по 3,6 млрд. руб. за штуку в 2018 году.

Однако в 2020 году контракт решил смягчить. Предполагалось, что по старым условиям «Авиастар» к 2021 году поставит 13 самолетов, а с 2021 года вступит в силу новый контракт к 2028 году на 14 судов, — сказано в сообщении.

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