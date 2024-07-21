Міноборони Росії втратило 25% літаків Іл-76 — що насправді сталося

Щонайменше 5 літаків Іл-76МД-90А Міністерства оборони Росії були виведені з ладу, або ж їхня експлуатація була припинена, через використання неякісних підшипників у складі коліс.

У МО РФ з’явилися серйозні проблеми з літаками Іл-76

Такими даними поділилися російські провладні та опозиційні ЗМІ.

Як виявилося, Головне слідче управління Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу проти керівників Балашихинського ливарно-механічного заводу (БЛМЗ) після того, як БЛМЗ поставив неякісні підшипники для Іл-76.

Окрім того, наголошується, що протягом 5 років поспіль БЛМЗ закуповував підшипники за підробленими документами у невідомого постачальника.

Що важливо розуміти, станом на кінець минулого року російське оборонне відомство мало загалом 18 літаків Іл-76МД-90А.

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У російському БЛМЗ вже провели обшуки

Згідно з останніми даними, кримінальну справу порушили за статтею про «зловживання повноваженнями під час виконання держоборонзамовлення» (ст. 201.1 КК).

Як стверджує слідство, було «завдано суттєвої шкоди інтересам держави, що охороняється законом, в особі Міноборони Росії».

Ба більше, це стало серйозним ударом для обороноздатності усієї країни-агресорки РФ.

Силовики провели обшук у БЛМЗ, а зараз допитують його керівників та засновників.

Також вказано, що МО РФ підписало перший контракт на постачання Іл-76МД-90А ще 12 років тому.

Російське відомство повинне було отримати 39 літаків у середньому по 3,6 млрд руб. за штуку до 2018 року.