Новий глава міноборони РФ Андрій Бєлоусов вже заявив про розпорядження щодо створення на військових авіабазах захисних споруд для літаків.
Головні тези:
- Російська армія планує створити захисні споруди для літаків на військових авіабазах у зв'язку з українськими атаками. Проте це складне завдання з великою вартістю та можливими проблемами через корупцію.
- Побудова ефективних укриттів для власних літаків РФ вимагатиме значних витрат. Стандартні аркові укриття 2А13 вже відомі за дефіцитом на російських аеродромах з 1980-х років.
- Експерти вважають, що навіть в СРСР не вдалося відтворити такий масштаб і складність укриття для літаків. Це робить завдання захисту літаків від ударів та ракет вельми складним для РФ.
- Росія може вирішити проблему захисту літаків шляхом побудови або навісів, схожих до авіабази Хмеймім у Сирії, або металевих ангарів. Однак це не вирішить проблему повноцінного захисту.
- Варто пам'ятати, що РФ має намір знайти кошти для цього проекту, хоча традиційні корупційні проблеми можуть ускладнити процес будівництва.
Чи може РФ захистити власні військові літаки від атак українських дронів та ракет
Таке рішення він оголосив після українських ударів по аеродромах РФ, серед яких і атака по "Миллерово".
Експерти підкреслюють, що таку масштабне та складне завдання не змогли реалізувати навіть в СРСР.
За їхнью інформацією, ціна 2А13 станом на 1972 рік складала 160 тисяч радянських рублів, тобто наразі це приблизно вартуватиме 1,5 млн доларів.
Однак для захисту літаків Су-27 та машин на його базі потрібні більші укриття.
Які аеродроми намагатиметься захистити Росія впершу чергу
Також варто врахувати те, що такі укриття в першу чергу будуватимуться на тій частині аеродромів, які знаходяться поряд з Україною, тобто йдеться про такі авіабази, як "Кущевская", "Миллерово", "Бельбек", у Таганрозі, Воронежі та інших на віддаленості до 300 км від кордону чи лінії фронту.
Аналітики підсумували, що потрібно враховувати те, що Росія все ж таки знайде гроші на це навіть розуміючи, що "їхнє будівництво цілком може наштовхнутися на традиційні для РФ проблеми із тотальною корупцією, окозамилюванням та показушністю".
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