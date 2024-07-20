Аналітики оцінили спроби армії захистити власні літаки від ударів ЗСУ
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Аналітики оцінили спроби армії захистити власні літаки від ударів ЗСУ

Літаки злочинної армії РФ
Джерело:  Defence Express

Новий глава міноборони РФ Андрій Бєлоусов вже заявив про розпорядження щодо створення на військових авіабазах захисних споруд для літаків. 

Головні тези:

  • Російська армія планує створити захисні споруди для літаків на військових авіабазах у зв'язку з українськими атаками. Проте це складне завдання з великою вартістю та можливими проблемами через корупцію.
  • Побудова ефективних укриттів для власних літаків РФ вимагатиме значних витрат. Стандартні аркові укриття 2А13 вже відомі за дефіцитом на російських аеродромах з 1980-х років.
  • Експерти вважають, що навіть в СРСР не вдалося відтворити такий масштаб і складність укриття для літаків. Це робить завдання захисту літаків від ударів та ракет вельми складним для РФ.
  • Росія може вирішити проблему захисту літаків шляхом побудови або навісів, схожих до авіабази Хмеймім у Сирії, або металевих ангарів. Однак це не вирішить проблему повноцінного захисту.
  • Варто пам'ятати, що РФ має намір знайти кошти для цього проекту, хоча традиційні корупційні проблеми можуть ускладнити процес будівництва.

Чи може РФ захистити власні військові літаки від атак українських дронів та ракет

Таке рішення він оголосив після українських ударів по аеродромах РФ, серед яких і атака по "Миллерово".

Цікаво, що таке рішення у російському інформаційному просторі подається, як ініціатива "з низу", від так званих "воєнкорів" з якими Бєлоусов проводив зустрічі. Хоча відсутність на російських аеродромах захисних споруд для літаків відома дуже й дуже давно, а саме з 1980-х років, коли у ще радянські війська пішли нові літаки, які фізично ніяк не влазили до стандартного укриття 2А13. Серед них був і Су-27, а машини на його базі та його версії - це валова частина всього бойового авіапраку "ВКС" РФ. Ще один винищувач - МиГ-31 також не має укриттів, - підкреслюється у матеріалі аналітиків.

РФ знадобляться мільярди доларів для будівництва укриттів для літаків
Літак злочинної армії РФ

Експерти підкреслюють, що таку масштабне та складне завдання не змогли реалізувати навіть в СРСР.

При цьому навіть стандартні аркові укриття 2А13 (АУ-13) шириною 13 метрів будувались лише у прикордонних військових округах, в першу чергу західних, а не по всьому СРСР. Бо стандартне аркове укриття - це про захисну споруду, з товщиною бетонних стін у 60 см та сталевими воротами товщиною з пів метра. Але це не просто укриття, а майданчик, який дозволяє проводити обслуговування літака, тому воно обладнане додатковими приміщеннями, електрообладнанням, вентиляцією та системою пожежогасіння, - підкреслюють аналітики.

За їхнью інформацією, ціна 2А13 станом на 1972 рік складала 160 тисяч радянських рублів, тобто наразі це приблизно вартуватиме 1,5 млн доларів.

Однак для захисту літаків Су-27 та машин на його базі потрібні більші укриття.

Для цієї машини в останні роки перед розпадом СРСР почали будувати 2А19 (АУ-19), які мали ширину 18,6 метра та 50 см стінки з додатковим внутрішніми 5-мм сталевими листами. Тобто його вартість пропорційно більша, враховуючи різницю у площі - мінімум у 1,5 раза (площа 2А13 - 358 кв. м, 2А19 540 кв. м), але залежність у вартості не лінійна тому мова йде про більший модифікатор, - пояснюють автори матеріалу.

Які аеродроми намагатиметься захистити Росія впершу чергу

Також варто врахувати те, що такі укриття в першу чергу будуватимуться на тій частині аеродромів, які знаходяться поряд з Україною, тобто йдеться про такі авіабази, як "Кущевская", "Миллерово", "Бельбек", у Таганрозі, Воронежі та інших на віддаленості до 300 км від кордону чи лінії фронту.

Враховуючи те, що проти України РФ використовує близько 300 бойових літаків, то це означає потребу у 300 таких укриттях та рахунок, можливо десь близько мільярда доларів. Але цілком вірогідно, що замість повноцінних укриттів для літаків у РФ підуть шляхом найменшого спротиву і це будуть або навіси, як на авіабазі Хмеймім у Сирії. Або металеві ангари, які покликані захистити лише від негоди, - підкреслюють аналітики.

Аналітики підсумували, що потрібно враховувати те, що Росія все ж таки знайде гроші на це навіть розуміючи, що "їхнє будівництво цілком може наштовхнутися на традиційні для РФ проблеми із тотальною корупцією, окозамилюванням та показушністю".

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