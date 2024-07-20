Чи може РФ захистити власні військові літаки від атак українських дронів та ракет

Таке рішення він оголосив після українських ударів по аеродромах РФ, серед яких і атака по "Миллерово".

Цікаво, що таке рішення у російському інформаційному просторі подається, як ініціатива "з низу", від так званих "воєнкорів" з якими Бєлоусов проводив зустрічі. Хоча відсутність на російських аеродромах захисних споруд для літаків відома дуже й дуже давно, а саме з 1980-х років, коли у ще радянські війська пішли нові літаки, які фізично ніяк не влазили до стандартного укриття 2А13. Серед них був і Су-27, а машини на його базі та його версії - це валова частина всього бойового авіапраку "ВКС" РФ. Ще один винищувач - МиГ-31 також не має укриттів, - підкреслюється у матеріалі аналітиків. Поширити

Літак злочинної армії РФ

Експерти підкреслюють, що таку масштабне та складне завдання не змогли реалізувати навіть в СРСР.

При цьому навіть стандартні аркові укриття 2А13 (АУ-13) шириною 13 метрів будувались лише у прикордонних військових округах, в першу чергу західних, а не по всьому СРСР. Бо стандартне аркове укриття - це про захисну споруду, з товщиною бетонних стін у 60 см та сталевими воротами товщиною з пів метра. Але це не просто укриття, а майданчик, який дозволяє проводити обслуговування літака, тому воно обладнане додатковими приміщеннями, електрообладнанням, вентиляцією та системою пожежогасіння, - підкреслюють аналітики. Поширити

За їхнью інформацією, ціна 2А13 станом на 1972 рік складала 160 тисяч радянських рублів, тобто наразі це приблизно вартуватиме 1,5 млн доларів.

Однак для захисту літаків Су-27 та машин на його базі потрібні більші укриття.

Для цієї машини в останні роки перед розпадом СРСР почали будувати 2А19 (АУ-19), які мали ширину 18,6 метра та 50 см стінки з додатковим внутрішніми 5-мм сталевими листами. Тобто його вартість пропорційно більша, враховуючи різницю у площі - мінімум у 1,5 раза (площа 2А13 - 358 кв. м, 2А19 540 кв. м), але залежність у вартості не лінійна тому мова йде про більший модифікатор, - пояснюють автори матеріалу. Поширити

Які аеродроми намагатиметься захистити Росія впершу чергу

Також варто врахувати те, що такі укриття в першу чергу будуватимуться на тій частині аеродромів, які знаходяться поряд з Україною, тобто йдеться про такі авіабази, як "Кущевская", "Миллерово", "Бельбек", у Таганрозі, Воронежі та інших на віддаленості до 300 км від кордону чи лінії фронту.

Враховуючи те, що проти України РФ використовує близько 300 бойових літаків, то це означає потребу у 300 таких укриттях та рахунок, можливо десь близько мільярда доларів. Але цілком вірогідно, що замість повноцінних укриттів для літаків у РФ підуть шляхом найменшого спротиву і це будуть або навіси, як на авіабазі Хмеймім у Сирії. Або металеві ангари, які покликані захистити лише від негоди, - підкреслюють аналітики. Поширити

Аналітики підсумували, що потрібно враховувати те, що Росія все ж таки знайде гроші на це навіть розуміючи, що "їхнє будівництво цілком може наштовхнутися на традиційні для РФ проблеми із тотальною корупцією, окозамилюванням та показушністю".