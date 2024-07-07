За словами аналітиків Forbes, отримання Україною ракет від Південної Кореї надасть змогу вражати літаки окупаційної армії РФ.
Головні тези:
- Отримання від Південної Кореї ракет дозволить Україні вражати літаки окупаційної армії РФ.
- Можливість використання ударних ракет із Південної Кореї дозволить знищити парк винищувачів-бомбардувальників на російських аеродромах.
- Українські військові можуть атакувати російські літаки на аеродромах за допомогою далекобійних тактичних ракет та ударних БпЛА.
- Для проведення ударів на аеродромах потрібен дозвіл від західних партнерів, однак можливе використання південнокорейських ракет без такого дозволу на окупованих територіях.
- Москва може отримати допомогу від Північної Кореї, тому Україні варто активно співпрацювати з Південною Кореєю для забезпечення безпеки в регіоні.
Як Південна Корея може допомогти Україні знищувати літаки армії РФ
У матеріалі видання зазначається, що за результатами візиту кремлівського диктатора Володимира Путіна до КНДР, Москва, ймовірно домовилась з Пхеньяном про подальшу військову допомогу.
У відповідь на це радник з питань нацбезпеки Південної Кореї Чан Хо Джин заявив, що у разі, якщо КНДР надаватиме Росії більше озброєнь, Сеул почне надавати військову допомогу Україні.
Наразі у Південній Кореї не робили офіційних заяв про збільшення військової допомоги Україні, однак ймовірно, що Київ може запросити у Сеула аналогічні озброєння, які Росія отримує від Північної Кореї.
Відомо, що наприкінці минулого року РФ купила у КНДР партію потужних балістичних ракет підводних човнів КН-23 та застосувала їх з руйнівним ефектом.
Наразі невідомо, чи зможе Україна отримати від Південної Кореї Hyunmoo-2B.
США вже передали Україні десятки далекобійних тактичних ракет ATACMS, вимагаючи обмеженого їх використання для ударів по стратегічних об’єктах злочинної армії РФ.
Що може допомогти Україні знищити парк винищувачів-бомбардувальників армії РФ
Однак українські військові можуть атакувати російські літаки на аеродромах, використовуючи ударні БпЛА.
Проте легкі безпілотники не мають достатньо вогневої потужності, аби знищити літаки, які базують на російських аеродромах.
Автори матеріалу припускають, що за рахунок добре націлених ПТРК та балістичних ракет Україна взмозі вивести з ладу весь парк винищувачів-бомбардувальників на воронезькому аеродромі Мальшево.
Однак для проведення таких ударів необхідний дозвіл від західних партнерів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-