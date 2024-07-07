Як Південна Корея може допомогти Україні знищувати літаки армії РФ

У матеріалі видання зазначається, що за результатами візиту кремлівського диктатора Володимира Путіна до КНДР, Москва, ймовірно домовилась з Пхеньяном про подальшу військову допомогу.

У відповідь на це радник з питань нацбезпеки Південної Кореї Чан Хо Джин заявив, що у разі, якщо КНДР надаватиме Росії більше озброєнь, Сеул почне надавати військову допомогу Україні.

Наразі у Південній Кореї не робили офіційних заяв про збільшення військової допомоги Україні, однак ймовірно, що Київ може запросити у Сеула аналогічні озброєння, які Росія отримує від Північної Кореї.

Відомо, що наприкінці минулого року РФ купила у КНДР партію потужних балістичних ракет підводних човнів КН-23 та застосувала їх з руйнівним ефектом.

Якщо Північна Корея може продавати КН-23 Росії, то Південна Корея може продавати КРМБ серії Hyunmoo Україні, - зазначив директор Програми нерозповсюдження в Східній Азії в Інституті міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї Джеффрі Льюїс. Поширити

Наразі невідомо, чи зможе Україна отримати від Південної Кореї Hyunmoo-2B.

США вже передали Україні десятки далекобійних тактичних ракет ATACMS, вимагаючи обмеженого їх використання для ударів по стратегічних об’єктах злочинної армії РФ.

Вашингтон дозволяє Києву націлювати ПТРК на цілі в окупованій Росією Україні, але не на цілі в самій Росії. Це означає, що прифронтові російські авіабази, на яких базуються десятки винищувачів-бомбардувальників Сухого, озброєних руйнівними планерними бомбами, знаходяться поза межами досяжності, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Що може допомогти Україні знищити парк винищувачів-бомбардувальників армії РФ

Однак українські військові можуть атакувати російські літаки на аеродромах, використовуючи ударні БпЛА.

Проте легкі безпілотники не мають достатньо вогневої потужності, аби знищити літаки, які базують на російських аеродромах.

Автори матеріалу припускають, що за рахунок добре націлених ПТРК та балістичних ракет Україна взмозі вивести з ладу весь парк винищувачів-бомбардувальників на воронезькому аеродромі Мальшево.

Однак для проведення таких ударів необхідний дозвіл від західних партнерів.