По словам аналитиков Forbes, получение Украиной ракет от Южной Кореи позволит поражать самолеты оккупационной армии РФ.
Главные тезисы
- Получение украинской армией ракет от Южной Кореи позволит поражать самолеты оккупационной армии РФ, что требует согласования с западными партнерами.
- Использование ударных ракет из Южной Кореи и ударных БПЛА поможет уничтожить парк истребителей-бомбардировщиков на российских аэродромах.
- Южная Корея может помочь Украине получить вооружение, аналогичное тому, что Россия получает от Северной Кореи, что повысит безопасность в регионе.
- Для уничтожения парка истребителей-бомбардировщиков на воронежском аэродроме Мальшево требуется разрешение западных партнеров.
- Украине следует активно сотрудничать с Южной Кореей, чтобы получить вооружение и возможность ударов на аэродромах, учитывая военную помощь, которую могут получить российские вооружения от Северной Кореи.
Как Южная Корея может помочь Украине уничтожать самолеты армии РФ
В материале издания отмечается, что по результатам визита кремлевского диктатора Владимира Путина в КНДР, Москва, вероятно, договорилась с Пхеньяном о дальнейшей военной помощи.
В ответ на это советник по вопросам национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что в случае, если КНДР будет предоставлять России больше вооружений, Сеул начнет оказывать военную помощь Украине.
Пока в Южной Корее не делали официальных заявлений об увеличении военной помощи Украине, однако вероятно, что Киев может пригласить у Сеула аналогичные вооружения, которые Россия получает от Северной Кореи.
Известно, что в конце прошлого года РФ купила у КНДР партию мощных баллистических ракет подлодок КН-23 и применила их с разрушительным эффектом.
Пока неизвестно, сможет ли Украина получить от Южной Кореи Hyunmoo-2B.
США уже передали Украине десятки дальнобойных тактических ракет ATACMS, требуя ограниченного использования для ударов по стратегическим объектам преступной армии РФ.
Что может помочь Украине уничтожить парк истребителей-бомбардировщиков армии РФ
Однако украинские военные могут атаковать российские самолеты на аэродромах, используя ударные БПЛА.
Однако у легких беспилотников нет достаточно огневой мощи, чтобы уничтожить самолеты, базирующиеся на российских аэродромах.
Авторы материала предполагают, что за счет хорошо нацеленных ПТРК и баллистических ракет Украина сможет вывести из строя весь парк истребителей-бомбардировщиков на воронежском аэродроме Мальшево.
Однако для проведения таких ударов необходимо разрешение западных партнеров.
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