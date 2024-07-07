Украина способна уничтожать самолеты армии РФ Что для этого нужно
Категория
Украина
Дата публикации

Украина способна уничтожать самолеты армии РФ Что для этого нужно

Бомбардировщик армии РФ
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Источник:  Forbes

По словам аналитиков Forbes, получение Украиной ракет от Южной Кореи позволит поражать самолеты оккупационной армии РФ.

Главные тезисы

  • Получение украинской армией ракет от Южной Кореи позволит поражать самолеты оккупационной армии РФ, что требует согласования с западными партнерами.
  • Использование ударных ракет из Южной Кореи и ударных БПЛА поможет уничтожить парк истребителей-бомбардировщиков на российских аэродромах.
  • Южная Корея может помочь Украине получить вооружение, аналогичное тому, что Россия получает от Северной Кореи, что повысит безопасность в регионе.
  • Для уничтожения парка истребителей-бомбардировщиков на воронежском аэродроме Мальшево требуется разрешение западных партнеров.
  • Украине следует активно сотрудничать с Южной Кореей, чтобы получить вооружение и возможность ударов на аэродромах, учитывая военную помощь, которую могут получить российские вооружения от Северной Кореи.

Как Южная Корея может помочь Украине уничтожать самолеты армии РФ

В материале издания отмечается, что по результатам визита кремлевского диктатора Владимира Путина в КНДР, Москва, вероятно, договорилась с Пхеньяном о дальнейшей военной помощи.

В ответ на это советник по вопросам национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что в случае, если КНДР будет предоставлять России больше вооружений, Сеул начнет оказывать военную помощь Украине.

Пока в Южной Корее не делали официальных заявлений об увеличении военной помощи Украине, однако вероятно, что Киев может пригласить у Сеула аналогичные вооружения, которые Россия получает от Северной Кореи.

Известно, что в конце прошлого года РФ купила у КНДР партию мощных баллистических ракет подлодок КН-23 и применила их с разрушительным эффектом.

Если Северная Корея может продавать КН-23 России, то Южная Корея может продавать КРМБ серии Hyunmoo Украине, – отметил директор Программы нераспространения в Восточной Азии в Институте международных исследований Миддлбери в Монтерее Джеффри Льюис.

Пока неизвестно, сможет ли Украина получить от Южной Кореи Hyunmoo-2B.

США уже передали Украине десятки дальнобойных тактических ракет ATACMS, требуя ограниченного использования для ударов по стратегическим объектам преступной армии РФ.

Вашингтон разрешает Киеву нацеливать ПТРК на цели в оккупированной Россией Украине, но не на цели в самой России. Это означает, что прифронтовые российские авиабазы, на которых базируются десятки истребителей-бомбардировщиков Сухого, вооруженных разрушительными планерными бомбами, находятся вне досягаемости, - подчеркивают авторы материала.

Что может помочь Украине уничтожить парк истребителей-бомбардировщиков армии РФ

Однако украинские военные могут атаковать российские самолеты на аэродромах, используя ударные БПЛА.

Однако у легких беспилотников нет достаточно огневой мощи, чтобы уничтожить самолеты, базирующиеся на российских аэродромах.

Авторы материала предполагают, что за счет хорошо нацеленных ПТРК и баллистических ракет Украина сможет вывести из строя весь парк истребителей-бомбардировщиков на воронежском аэродроме Мальшево.

Однако для проведения таких ударов необходимо разрешение западных партнеров.

Даже без разрешения на нанесение ударов по территории РФ Украина могла бы применять южнокорейские ракеты с пользой, ведь на оккупированных территориях есть много ценных российских объектов, которые можно было бы уничтожать, - отмечают аналитики издания.

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