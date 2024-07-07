Как Южная Корея может помочь Украине уничтожать самолеты армии РФ

В материале издания отмечается, что по результатам визита кремлевского диктатора Владимира Путина в КНДР, Москва, вероятно, договорилась с Пхеньяном о дальнейшей военной помощи.

В ответ на это советник по вопросам национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что в случае, если КНДР будет предоставлять России больше вооружений, Сеул начнет оказывать военную помощь Украине.

Пока в Южной Корее не делали официальных заявлений об увеличении военной помощи Украине, однако вероятно, что Киев может пригласить у Сеула аналогичные вооружения, которые Россия получает от Северной Кореи.

Известно, что в конце прошлого года РФ купила у КНДР партию мощных баллистических ракет подлодок КН-23 и применила их с разрушительным эффектом.

Если Северная Корея может продавать КН-23 России, то Южная Корея может продавать КРМБ серии Hyunmoo Украине, – отметил директор Программы нераспространения в Восточной Азии в Институте международных исследований Миддлбери в Монтерее Джеффри Льюис. Поделиться

Пока неизвестно, сможет ли Украина получить от Южной Кореи Hyunmoo-2B.

США уже передали Украине десятки дальнобойных тактических ракет ATACMS, требуя ограниченного использования для ударов по стратегическим объектам преступной армии РФ.

Вашингтон разрешает Киеву нацеливать ПТРК на цели в оккупированной Россией Украине, но не на цели в самой России. Это означает, что прифронтовые российские авиабазы, на которых базируются десятки истребителей-бомбардировщиков Сухого, вооруженных разрушительными планерными бомбами, находятся вне досягаемости, - подчеркивают авторы материала. Поделиться

Что может помочь Украине уничтожить парк истребителей-бомбардировщиков армии РФ

Однако украинские военные могут атаковать российские самолеты на аэродромах, используя ударные БПЛА.

Однако у легких беспилотников нет достаточно огневой мощи, чтобы уничтожить самолеты, базирующиеся на российских аэродромах.

Авторы материала предполагают, что за счет хорошо нацеленных ПТРК и баллистических ракет Украина сможет вывести из строя весь парк истребителей-бомбардировщиков на воронежском аэродроме Мальшево.

Однако для проведения таких ударов необходимо разрешение западных партнеров.