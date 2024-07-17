F-16 для України. Нідерланди пообіцяли якнайшвидше передати партію літаків

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що винищувачі F-16 від Нідерландів надійдуть в Україну найближчим часом.
Головні тези:
- Нідерланди обіцяють надати Україні винищувачі F-16 найближчим часом, що стане ключовим елементом оборони країни.
- Українські пілоти швидко вивчають F-16, про що свідчить їхній успіх у навчанні та вправно виконані маневри.
- Обговорюються терміни передачі винищувачів F-16 Україні, що підтверджує важливість цих літаків для національної безпеки.
Нідерланди незабаром нададуть Україні F-16
Він також зазначив, що українські пілоти дуже швидко навчаються та роблять дивовижну роботу.
За його словами, всі процеси передачі озброєнь мають відбуватися безпечним і надійним способом.
Він також зазначив, що винищувачі важливі для оборони та захисту.
Я думаю, що на першому етапі протиповітряна оборона буде найважливішим способом використання F-16. І, можливо, згодом їх можна буде використовувати й для інших маневрів. Але пріоритет — протиповітряна оборона.
Що відомо про рішення із визначенням термінів передачі Україні винищувачів F-16
Президент Володимир Зеленський зазначив, що найближчим часом партнери України остаточно ухвалять рішення щодо термінів передачі винищувачів F-16.
Також, за словами Зеленського, будуть підписані дві нові безпекові угоди.
Там, в угодах, підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту — наших воїнів, усіх наших людей, відбудови. Все це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно, — пояснює глава держави.
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