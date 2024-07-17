F-16 для України. Нідерланди пообіцяли якнайшвидше передати партію літаків
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F-16 для України. Нідерланди пообіцяли якнайшвидше передати партію літаків

F-16
Джерело:  Укрінформ

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що винищувачі F-16 від Нідерландів надійдуть в Україну найближчим часом.

Головні тези:

  • Нідерланди обіцяють надати Україні винищувачі F-16 найближчим часом, що стане ключовим елементом оборони країни.
  • Українські пілоти швидко вивчають F-16, про що свідчить їхній успіх у навчанні та вправно виконані маневри.
  • Обговорюються терміни передачі винищувачів F-16 Україні, що підтверджує важливість цих літаків для національної безпеки.

Нідерланди незабаром нададуть Україні F-16

Я можу сказати, що F-16 надійдуть найближчим часом, і що ми наполегливо працюємо, щоб це сталося якнайшвидше. Але я не ділитимуся жодними подробицями. Причина не в тому, що я не хочу інформувати громадськість, бо я хотів би інформувати всіх, наскільки це можливо. Але ми знаємо, що F-16 також є мішенню для Росії, і якщо ми поділимося деталями, точною датою та часом, то це буде дуже цінна інформація для російського режиму. І ми не хочемо робити їх більш поінформованими, ніж вони є. Тож це те, чим я не буду ділитися.

Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів

Він також зазначив, що українські пілоти дуже швидко навчаються та роблять дивовижну роботу.

Також я не буду називати їхню точну кількість, тому що це також цінна інформація для Росії. Я можу сказати, що те що зараз роблять українські пілоти, це справді дивовижно. Зазвичай нідерландським пілотам потрібно багато років, іноді навіть понад п'яти років, щоб вивчити F-16, щоб вивчити систему, яка є досить складною. Українські пілоти зараз роблять це за рік-півтора. Тож це дійсно щось визначне.

За його словами, всі процеси передачі озброєнь мають відбуватися безпечним і надійним способом.

Він також зазначив, що винищувачі важливі для оборони та захисту.

Я думаю, що на першому етапі протиповітряна оборона буде найважливішим способом використання F-16. І, можливо, згодом їх можна буде використовувати й для інших маневрів. Але пріоритет — протиповітряна оборона.

Що відомо про рішення із визначенням термінів передачі Україні винищувачів F-16

Президент Володимир Зеленський зазначив, що найближчим часом партнери України остаточно ухвалять рішення щодо термінів передачі винищувачів F-16. 

Сьогодні продовжуємо роботу у Вашингтоні, буде, зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 "петріотів" і десятки інших систем ППО, сьогодні — рішення по літаках, — наголосив Зеленський.

Також, за словами Зеленського, будуть підписані дві нові безпекові угоди. 

Там, в угодах, підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту — наших воїнів, усіх наших людей, відбудови. Все це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно, — пояснює глава держави.

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