Греція планує вивести з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 Block-30 та продати їх США, де літаки модернізують та передадуть Україні.

Що відомо про плани Греції передати Україні старі F-16

За інформацією журналістів видання із посиланням на грецьких військових посадовців, у планах Збройних сил країни модернізувати 82 винищувачі F-16 до Block-70 та купити у Франції винищувачі четвертого покоління Rafale.

Окрім цього Греція планує купити в США до 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35.

В одній з доповідей на тему передачі Україні винищувачів F-16 зазначалось, що кількість списаних цими країнами літаків може становити до 60 одиниць.

У той же час, Україні необхідно не менше 150 винищувачів F-16.

F-16

Співрозмовники видання зазначають, що Греція прагне продати ці літаки назад США, де б їх модернізували, після чого передали Києву.

Деякі військові експерти з осторогою ставляться до передачі десятків винищувачів.

На жаль, через наших сусідів ми зобов'язані мати дуже потужні збройні сили. Продаж 32 винищувачів F-16 ... відкриє велику діру у військово-повітряних силах. ... Повинен бути кворум з близько 200 літаків, чого не може бути з більш сучасними і дорогими винищувачами, - підкреслив інженер грецьких ВПС на умовах анонімності. Поширити

Що відомо по поширювані Росією фейки про F-16 в українському небі

В Міноборони Румунії спростували заяви російської пропаганди про те, що у небі над Одещиною минулого тижня помітили винищувачі F-16, які злетіли з румунських аеродромів.

При цьому в Міноборони Румунії також додали, що кремлівська пропаганда почала поширювати нову брехню у Telegram "щодо серії польотів, здійснених минулого тижня літаками F-16 в повітряному просторі України в Одеській області".

Роспропаганда у поширюваних фейках стверджувала, що літаки F-16 нібито вилітали з румунських аеродромів.

Румунське міністерство заявило, що "уявні джерела російської пропаганди передають неправдиву інформацію".

Літаки F-16 ВПС Румунії виконують тренувальні та патрульні місії виключно в національному повітряному просторі, в суворій відповідності з правилами, встановленими міжнародним правом, - йдеться у заяві Міноборони Румунії. Поширити

Поширену дезінформацію у міністерстві пов'язали з самітом НАТО у Вашингтоні, на якому були ухвалені важливі рішення щодо підтримки оборонних зусиль України.