Греція планує вивести з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 Block-30 та продати їх США, де літаки модернізують та передадуть Україні.
Головні тези:
- Греція планує передати Україні десятки винищувачів F-16 з метою посилення обороноздатності країни.
- Грецькі військові планують модернізувати 82 винищувачі F-16 та придбати нові винищувачі Rafale і F-35.
- Поширення фейків про F-16 в українському небі пов'язане з самітом НАТО, на якому обговорювалися питання щодо підтримки України в оборонних зусилях.
- Україні необхідно не менше 150 винищувачів F-16, а передача десятків таких літаків спричинить дефіцит у військово-повітряних силах.
- Військові експерти ставляться різними способами до передачі винищувачів, підкреслюючи важливість потужних збройних сил для забезпечення безпеки країни.
Що відомо про плани Греції передати Україні старі F-16
За інформацією журналістів видання із посиланням на грецьких військових посадовців, у планах Збройних сил країни модернізувати 82 винищувачі F-16 до Block-70 та купити у Франції винищувачі четвертого покоління Rafale.
Окрім цього Греція планує купити в США до 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35.
В одній з доповідей на тему передачі Україні винищувачів F-16 зазначалось, що кількість списаних цими країнами літаків може становити до 60 одиниць.
У той же час, Україні необхідно не менше 150 винищувачів F-16.
Співрозмовники видання зазначають, що Греція прагне продати ці літаки назад США, де б їх модернізували, після чого передали Києву.
Деякі військові експерти з осторогою ставляться до передачі десятків винищувачів.
Що відомо по поширювані Росією фейки про F-16 в українському небі
В Міноборони Румунії спростували заяви російської пропаганди про те, що у небі над Одещиною минулого тижня помітили винищувачі F-16, які злетіли з румунських аеродромів.
При цьому в Міноборони Румунії також додали, що кремлівська пропаганда почала поширювати нову брехню у Telegram "щодо серії польотів, здійснених минулого тижня літаками F-16 в повітряному просторі України в Одеській області".
Роспропаганда у поширюваних фейках стверджувала, що літаки F-16 нібито вилітали з румунських аеродромів.
Румунське міністерство заявило, що "уявні джерела російської пропаганди передають неправдиву інформацію".
Поширену дезінформацію у міністерстві пов'язали з самітом НАТО у Вашингтоні, на якому були ухвалені важливі рішення щодо підтримки оборонних зусиль України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-