Греція може передати Україні десятки F-16
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Політика
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Греція може передати Україні десятки F-16

F-16

Греція планує вивести з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 Block-30 та продати їх США, де літаки модернізують та передадуть Україні. 

Головні тези:

  • Греція планує передати Україні десятки винищувачів F-16 з метою посилення обороноздатності країни.
  • Грецькі військові планують модернізувати 82 винищувачі F-16 та придбати нові винищувачі Rafale і F-35.
  • Поширення фейків про F-16 в українському небі пов'язане з самітом НАТО, на якому обговорювалися питання щодо підтримки України в оборонних зусилях.
  • Україні необхідно не менше 150 винищувачів F-16, а передача десятків таких літаків спричинить дефіцит у військово-повітряних силах.
  • Військові експерти ставляться різними способами до передачі винищувачів, підкреслюючи важливість потужних збройних сил для забезпечення безпеки країни.

Що відомо про плани Греції передати Україні старі F-16

За інформацією журналістів видання із посиланням на грецьких військових посадовців, у планах Збройних сил країни модернізувати 82 винищувачі F-16 до Block-70 та купити у Франції винищувачі четвертого покоління Rafale.

Окрім цього Греція планує купити в США до 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35.

В одній з доповідей на тему передачі Україні винищувачів F-16 зазначалось, що кількість списаних цими країнами літаків може становити до 60 одиниць.

У той же час, Україні необхідно не менше 150 винищувачів F-16.

Греція готова передати Україні десятки винищувачів F-16
F-16

Співрозмовники видання зазначають, що Греція прагне продати ці літаки назад США, де б їх модернізували, після чого передали Києву.

Деякі військові експерти з осторогою ставляться до передачі десятків винищувачів.

На жаль, через наших сусідів ми зобов'язані мати дуже потужні збройні сили. Продаж 32 винищувачів F-16 ... відкриє велику діру у військово-повітряних силах. ... Повинен бути кворум з близько 200 літаків, чого не може бути з більш сучасними і дорогими винищувачами, - підкреслив інженер грецьких ВПС на умовах анонімності.

Що відомо по поширювані Росією фейки про F-16 в українському небі

В Міноборони Румунії спростували заяви російської пропаганди про те, що у небі над Одещиною минулого тижня помітили винищувачі F-16, які злетіли з румунських аеродромів.

При цьому в Міноборони Румунії також додали, що кремлівська пропаганда почала поширювати нову брехню у Telegram "щодо серії польотів, здійснених минулого тижня літаками F-16 в повітряному просторі України в Одеській області".

Роспропаганда у поширюваних фейках стверджувала, що літаки F-16 нібито вилітали з румунських аеродромів.

Румунське міністерство заявило, що "уявні джерела російської пропаганди передають неправдиву інформацію". 

Літаки F-16 ВПС Румунії виконують тренувальні та патрульні місії виключно в національному повітряному просторі, в суворій відповідності з правилами, встановленими міжнародним правом, - йдеться у заяві Міноборони Румунії.

Поширену дезінформацію у міністерстві пов'язали з самітом НАТО у Вашингтоні, на якому були ухвалені важливі рішення щодо підтримки оборонних зусиль України.

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