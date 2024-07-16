Греция планирует вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30 и продать их США, где самолеты модернизируют и передадут Украине.
Главные тезисы
- Греция планирует передать Украине десятки старых истребителей F-16 Block-30 для усиления обороноспособности страны.
- Российская пропаганда распространяет фейки о F-16 в украинском небе, утверждая, что самолеты вылетали с румынских аэродромов.
- Военные эксперты высказывают разные мнения относительно передачи десятков истребителей Украине, подчеркивая важность сильных вооруженных сил для обеспечения безопасности страны.
- Греческие военные также планируют модернизировать 82 истребителя F-16, купить новые истребители Rafale и F-35, что может существенно укрепить оборонную систему страны.
- Минобороны Румынии опровергло заявления российской пропаганды о перемещении F-16 над украинским небом, подчеркнув, что истребители выполняют миссии исключительно в рамках национального воздушного пространства.
Что известно о планах Греции передать Украине старые F-16
По информации журналистов издания со ссылкой на греческих военных чиновников, в планах Вооруженных сил страны модернизировать 82 истребителя F-16 в Block-70 и купить во Франции истребители четвертого поколения Rafale.
Кроме того, Греция планирует купить в США до 40 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35.
В одном из докладов по теме передачи Украине истребителей F-16 отмечалось, что количество списанных этими странами самолетов может составлять до 60 единиц.
В то же время Украине необходимо не менее 150 истребителей F-16.
Собеседники издания отмечают, что Греция стремится продать эти самолеты обратно США, где их модернизировали бы, после чего передали Киеву.
Некоторые военные эксперты с опаской относятся к передаче десятков истребителей.
Что известно по распространяемым Россией фейкам о F-16 в украинском небе
В Минобороны Румынии опровергли заявления российской пропаганды о том, что в небе над Одесщиной на прошлой неделе заметили слетевшие с румынских аэродромов истребители F-16.
При этом в Минобороны Румынии также добавили, что кремлевская пропаганда начала распространять новую ложь в Telegram "по серии полетов, совершенных на прошлой неделе самолетами F-16 в воздушном пространстве Украины в Одесской области".
Роспропаганда в распространяемых фейках утверждала, что самолеты F-16 якобы вылетали с румынских аэродромов.
Румынское министерство заявило, что "мнимые источники российской пропаганды передают ложную информацию".
Распространенную дезинформацию в министерстве связали с саммитом НАТО в Вашингтоне, на котором были приняты важные решения поддержки оборонных усилий Украины.
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