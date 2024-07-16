Греция планирует вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30 и продать их США, где самолеты модернизируют и передадут Украине.

Что известно о планах Греции передать Украине старые F-16

По информации журналистов издания со ссылкой на греческих военных чиновников, в планах Вооруженных сил страны модернизировать 82 истребителя F-16 в Block-70 и купить во Франции истребители четвертого поколения Rafale.

Кроме того, Греция планирует купить в США до 40 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35.

В одном из докладов по теме передачи Украине истребителей F-16 отмечалось, что количество списанных этими странами самолетов может составлять до 60 единиц.

В то же время Украине необходимо не менее 150 истребителей F-16.

F-16

Собеседники издания отмечают, что Греция стремится продать эти самолеты обратно США, где их модернизировали бы, после чего передали Киеву.

Некоторые военные эксперты с опаской относятся к передаче десятков истребителей.

К сожалению, через наших соседей мы обязаны обладать очень мощными вооруженными силами. Продажа 32 истребителей F-16 откроет большую дыру в военно-воздушных силах. …Должен быть кворум из около 200 самолетов, чего не может быть с более современными и дорогими истребителями, – подчеркнул инженер греческих ВВС на условиях анонимности. Поделиться

Что известно по распространяемым Россией фейкам о F-16 в украинском небе

В Минобороны Румынии опровергли заявления российской пропаганды о том, что в небе над Одесщиной на прошлой неделе заметили слетевшие с румынских аэродромов истребители F-16.

При этом в Минобороны Румынии также добавили, что кремлевская пропаганда начала распространять новую ложь в Telegram "по серии полетов, совершенных на прошлой неделе самолетами F-16 в воздушном пространстве Украины в Одесской области".

Роспропаганда в распространяемых фейках утверждала, что самолеты F-16 якобы вылетали с румынских аэродромов.

Румынское министерство заявило, что "мнимые источники российской пропаганды передают ложную информацию".

Самолеты F-16 ВВС Румынии выполняют тренировочные и патрульные миссии исключительно в национальном воздушном пространстве, в строгом соответствии с правилами, установленными международным правом, говорится в заявлении Минобороны Румынии. Поделиться

Распространенную дезинформацию в министерстве связали с саммитом НАТО в Вашингтоне, на котором были приняты важные решения поддержки оборонных усилий Украины.