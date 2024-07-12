Отмечается, что за лето Украина рассчитывает получить около 6 истребителей F-16, а к концу года их количество может возрасти до 20 единиц.
Главные тезисы
- Украина планирует получить около 6 истребителей F-16 этим летом и до 20 единиц до конца 2024 года.
- Получение F-16 может изменить баланс сил и вынудить российскую армию изменить тактику.
- Сложности инфраструктуры и логистики могут затруднить использование F-16 в Украине.
- Россия обеспокоена возможностями F-16 на вооружении Украины и угрожает атаками авиабаз.
- Украина должна обеспечить безопасность и эффективную эксплуатацию истребителей F-16.
Что известно о количестве и сроках получения Украиной F-16 от партнеров
По словам одного из собеседников журналистов издания, скорее всего, Украина получит эскадрилью F-16 в количестве от 16 до 24 самолетов.
По словам другого источника, Киев ожидает получить шесть F-16 нынешним летом и до 20 до конца года.
Между тем, как подчеркивают собеседники, у стран-партнеров сохраняются сомнения, что целесообразности отправки F-16 в Украину.
По его словам, аэродромы, на которых будут базироваться эти самолеты, будут "хорошими, сочными целями, и россияне уже нанесли удары по некоторым из них, просто в знак приветствия этих F-16".
Собеседники также отмечают, что западные истребители должны получить правильную конфигурацию в зависимости от приоритетов в заданиях, будь то разведка или боевое задействование.
Во-вторых, у Украины нет длинных и качественных взлетно-посадочных полос, необходимых для F-16, или укрытий, которые могли бы оградить их от российского нападения.
В третьих, сложность логистики поддержки самолетов: от потребности в запасных частях до технического обслуживания и поиска инженеров.
Как Россия реагирует на получение Украины F-16
По информации журналистов издания Business Insider, оккупационная армия РФ проводит атаки на украинские аэродромы в ожидании прибытия истребителей F-16.
По словам эксперта из России и Украины и советника по национальной безопасности Великобритании Майкла Кларка, Россия очень обеспокоена потенциальными возможностями F-16 на вооружении Украины.
Он предупредил, что преступная армия РФ будет атаковать каждую базу, на которой обнаружит размещение F-16.
Старший научный сотрудник Института исследований войны и мира Зальцмана Колумбийского университета Раджан Менон отметил, что Россия сосредотачивается на передовых вооружениях, получаемых Украиной от западных партнеров.
Тем временем Тим Робинсон, специалист по военной авиации из Королевского авиационного общества Великобритании, заявил, что российские военные, вероятно, считают, что F-16 "немного изменит баланс".
По его словам, по прибытии F-16 в Украину самолетам авиации преступной армии придется осторожнее над территорией Украины.
При этом потенциальное влияние усилий России и то, удастся ли ей повредить или уничтожить еще больше авиабаз, неясно.
Однако уничтожение украинских F-16 вскоре после их прибытия (или невозможность их использования из-за уничтожения аэродромов) станет огромным практическим и символическим ударом для Украины.
Кларк сказал, что прошлые удары по авиабазам указывают на "некомпетентность" Украины, но добавил, что "лучшим плюсом" является то, что это был хороший урок - урок, полученный еще до прибытия F-16.
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