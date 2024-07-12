Отмечается, что за лето Украина рассчитывает получить около 6 истребителей F-16, а к концу года их количество может возрасти до 20 единиц.

Что известно о количестве и сроках получения Украиной F-16 от партнеров

По словам одного из собеседников журналистов издания, скорее всего, Украина получит эскадрилью F-16 в количестве от 16 до 24 самолетов.

По словам другого источника, Киев ожидает получить шесть F-16 нынешним летом и до 20 до конца года.

Между тем, как подчеркивают собеседники, у стран-партнеров сохраняются сомнения, что целесообразности отправки F-16 в Украину.

Люди не должны ожидать "чудес" от F-16 против России, – заявил старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Джим Таунсенд. Поделиться

По его словам, аэродромы, на которых будут базироваться эти самолеты, будут "хорошими, сочными целями, и россияне уже нанесли удары по некоторым из них, просто в знак приветствия этих F-16".

Собеседники также отмечают, что западные истребители должны получить правильную конфигурацию в зависимости от приоритетов в заданиях, будь то разведка или боевое задействование.

F-16

Во-вторых, у Украины нет длинных и качественных взлетно-посадочных полос, необходимых для F-16, или укрытий, которые могли бы оградить их от российского нападения.

В третьих, сложность логистики поддержки самолетов: от потребности в запасных частях до технического обслуживания и поиска инженеров.

Как Россия реагирует на получение Украины F-16

По информации журналистов издания Business Insider, оккупационная армия РФ проводит атаки на украинские аэродромы в ожидании прибытия истребителей F-16.

По словам эксперта из России и Украины и советника по национальной безопасности Великобритании Майкла Кларка, Россия очень обеспокоена потенциальными возможностями F-16 на вооружении Украины.

Он предупредил, что преступная армия РФ будет атаковать каждую базу, на которой обнаружит размещение F-16.

Старший научный сотрудник Института исследований войны и мира Зальцмана Колумбийского университета Раджан Менон отметил, что Россия сосредотачивается на передовых вооружениях, получаемых Украиной от западных партнеров.

Я думаю, они убеждены в том, что чем больше у Украины будет западного вооружения всех видов, тем грознее станет ее армия, - отмечает аналитик. Поделиться

Тем временем Тим Робинсон, специалист по военной авиации из Королевского авиационного общества Великобритании, заявил, что российские военные, вероятно, считают, что F-16 "немного изменит баланс".

По его словам, по прибытии F-16 в Украину самолетам авиации преступной армии придется осторожнее над территорией Украины.

При этом потенциальное влияние усилий России и то, удастся ли ей повредить или уничтожить еще больше авиабаз, неясно.

Однако уничтожение украинских F-16 вскоре после их прибытия (или невозможность их использования из-за уничтожения аэродромов) станет огромным практическим и символическим ударом для Украины.

Кларк сказал, что прошлые удары по авиабазам указывают на "некомпетентность" Украины, но добавил, что "лучшим плюсом" является то, что это был хороший урок - урок, полученный еще до прибытия F-16.