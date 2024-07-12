Зазначається, що протягом літа Україна розраховує отримати близько 6 винищувачів F-16, а до кінця року їхня кількість може зрости до 20 одиниць.

Що відомо про кількість та терміни отримання Україною F-16 від партнерів

За словами одного зі співрозмовників журналістів видання, скоріш за все, Україна отримає ескадрилью F-16 кількістю від 16 до 24 літаків.

За словами іншого джерела, Київ очікує отримати шість F-16 цього літа і до 20 до кінця року.

Між тим, як підкреслюють співрозмовники, в країн партнерів зберігаються сумніви, що доцільності відправки F-16 в Україну.

Люди не повинні очікувати "чудес" від F-16 проти Росії, - заявив старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Джим Таунсенд. Поширити

За його словами, аеродроми, на яких будуть базуватись ці літаки, будуть "гарними, соковитими цілями, і росіяни вже завдали ударів по деяких з них, просто на знак привітання цих F-16".

Співрозмовники також зазначають, що західні винишувачі мають отримати правильну конфігурацію в залежності від приорітетів у завданнях, чи то розвідка, або ж бойове задіяння.

F-16

По-друге, в України немає довгих і якісних злітно-посадкових смуг, необхідних для F-16, або укриттів, які могли б захистити їх від російського нападу.

По-третє, складність логістики підтримки літаків: від потреби в запасних частинах до технічного обслуговування та пошуку інженерів.

Як Росія реагує на отримання Україною F-16

За інформацією журналістів видання Business Insider, окупаційна армія РФ проводить атаки на українські аеродроми в очікуванні на прибуття винищувачів F-16.

За словами експерта з Росії та України і радника з національної безпеки Великої Британії Майкла Кларка, Росія дуже занепокоєна через потенціальні можливості F-16 на озброєнні України.

Він попередив, що злочинна армія РФ атакуватиме кожну базу, на якій виявить розміщення F-16.

Старший науковий співробітник Інституту досліджень війни та миру Зальцмана Колумбійського університету Раджан Менон зазначив, що Росія зосереджується на передових озброєннях, які Україна отримує від західних партнерів.

Я думаю, вони переконані в тому, що чим більше в України буде західного озброєння всіх видів, тим більш грізною стане її армія, - наголошує аналітик. Поширити

Тим часом Тім Робінсон, фахівець з військової авіації з Королівського авіаційного товариства Великої Британії, заявив, що російські військові, ймовірно, вважають, що F-16 "трохи змінять баланс".

За його словами, після прибуття F-16 до України літакам авіації злочинної армії доведеться бути обережнішими над територією України.

При цьому потенційний вплив зусиль Росії і те, чи вдасться їй пошкодити або знищити ще більше авіабаз, неясно.

Проте знищення українських F-16 незабаром після їхнього прибуття (або неможливість їхнього використання через знищення аеродромів) стане величезним практичним і символічним ударом для України.

Кларк сказав, що минулі удари по авіабазах вказують на "некомпетентність" України, але додав, що "найкращим плюсом" є те, що це був гарний урок - урок, який було отримано ще до прибуття F-16.