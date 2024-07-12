Зазначається, що протягом літа Україна розраховує отримати близько 6 винищувачів F-16, а до кінця року їхня кількість може зрости до 20 одиниць.
Головні тези:
- Україна планує отримати близько 6 винищувачів F-16 цього літа та до 20 одиниць до кінця 2024 року.
- Співрозмовники підкреслюють складності отримання і використання F-16 в Україні через недоліки інфраструктури та логістики.
- Росія занепокоєна потенційними можливостями F-16 на озброєнні України та погрожує атаками на авіабази.
- Прибуття F-16 до України може змінити баланс сил та змусити російську армію змінити свою тактику.
- Важливим викликом для України є забезпечення безпеки та ефективної експлуатації отриманих винищувачів.
Що відомо про кількість та терміни отримання Україною F-16 від партнерів
За словами одного зі співрозмовників журналістів видання, скоріш за все, Україна отримає ескадрилью F-16 кількістю від 16 до 24 літаків.
За словами іншого джерела, Київ очікує отримати шість F-16 цього літа і до 20 до кінця року.
Між тим, як підкреслюють співрозмовники, в країн партнерів зберігаються сумніви, що доцільності відправки F-16 в Україну.
За його словами, аеродроми, на яких будуть базуватись ці літаки, будуть "гарними, соковитими цілями, і росіяни вже завдали ударів по деяких з них, просто на знак привітання цих F-16".
Співрозмовники також зазначають, що західні винишувачі мають отримати правильну конфігурацію в залежності від приорітетів у завданнях, чи то розвідка, або ж бойове задіяння.
По-друге, в України немає довгих і якісних злітно-посадкових смуг, необхідних для F-16, або укриттів, які могли б захистити їх від російського нападу.
По-третє, складність логістики підтримки літаків: від потреби в запасних частинах до технічного обслуговування та пошуку інженерів.
Як Росія реагує на отримання Україною F-16
За інформацією журналістів видання Business Insider, окупаційна армія РФ проводить атаки на українські аеродроми в очікуванні на прибуття винищувачів F-16.
За словами експерта з Росії та України і радника з національної безпеки Великої Британії Майкла Кларка, Росія дуже занепокоєна через потенціальні можливості F-16 на озброєнні України.
Він попередив, що злочинна армія РФ атакуватиме кожну базу, на якій виявить розміщення F-16.
Старший науковий співробітник Інституту досліджень війни та миру Зальцмана Колумбійського університету Раджан Менон зазначив, що Росія зосереджується на передових озброєннях, які Україна отримує від західних партнерів.
Тим часом Тім Робінсон, фахівець з військової авіації з Королівського авіаційного товариства Великої Британії, заявив, що російські військові, ймовірно, вважають, що F-16 "трохи змінять баланс".
За його словами, після прибуття F-16 до України літакам авіації злочинної армії доведеться бути обережнішими над територією України.
При цьому потенційний вплив зусиль Росії і те, чи вдасться їй пошкодити або знищити ще більше авіабаз, неясно.
Проте знищення українських F-16 незабаром після їхнього прибуття (або неможливість їхнього використання через знищення аеродромів) стане величезним практичним і символічним ударом для України.
Кларк сказав, що минулі удари по авіабазах вказують на "некомпетентність" України, але додав, що "найкращим плюсом" є те, що це був гарний урок - урок, який було отримано ще до прибуття F-16.
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