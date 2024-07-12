Зеленський закликав розширити навчальні місії для українських пілотів на F-16
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський закликав розширити навчальні місії для українських пілотів на F-16

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Раді Україна-НАТО наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських пілотів на винищувачах F-16.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський висловив вдячність за системи ППО, які рятували життя українців, і за поставки нових систем для захисту від російських атак.
  • Підписання Українського компакта та інших угод вивело відносини Києва з союзниками на новий рівень.
  • Зусилля Володимира Зеленського та Джо Байдена спрямовані на зміцнення безпекової співпраці та підвищення безпеки для України.

Україні потрібно використовувати близько 300 бойових літаків

На Раді Україна-НАТО Володимир Зеленський наголосив на необхідності достатньої кількості винищувачів F-16 для протидії російським авіаударам.

Він зазначив, що Росія використовує близько 300 бойових літаків, і Україні потрібна така ж кількість. Для досягнення цієї мети необхідно розширити навчальні місії для українських пілотів.

Нам потрібна достатня кількість F-16. Росія використовує близько 300 бойових літаків; нам потрібна принаймні половина цього. Необхідно розширити навчальні місії для пілотів. Скільки років ми чекатимемо на половину з 300 літаків при нинішніх темпах поставок і навчання? Війна не повинна тривати так довго. А у випадку з F-16 це не залежить від нас.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також під час виступу Володимир Зеленський висловив вдячність за кожну систему ППО, яка допомагає рятувати життя українців, та за нові поставки Patriot та інших систем ППО. Він підкреслив, що ці системи необхідно якомога швидше доставити в Україну для захисту міст від російських атак.

Зеленський заявив про підписання Українського компатка

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна підписала 23 важливі угоди, і зазначив, що "будуть ще угоди з іншими країнами". Важливо розуміти, що йдеться про безпековий "Український компакт".

За словами президента, підписання цих договорів піднімає відносини Києва з його союзниками на новий рівень.

Це значне досягнення для України й для нас усіх, — підкреслив Володимир Зеленський.

Крім того, президент висловив вдячність своєму американському колезі Джо Байдену за його лідерство та зусилля, спрямовані на зміцнення безпекової співпраці конкретними діями.

Володимир Зеленський також нагадав, що у 2023 році під час саміту НАТО у Вільнюсі партнери Києва зробили дуже важливий крок, ухваливши декларацію G7 щодо безпеки для України.

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