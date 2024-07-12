Зеленський закликав розширити навчальні місії для українських пілотів на F-16

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Раді Україна-НАТО наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських пілотів на винищувачах F-16.
Головні тези:
- Володимир Зеленський висловив вдячність за системи ППО, які рятували життя українців, і за поставки нових систем для захисту від російських атак.
- Підписання Українського компакта та інших угод вивело відносини Києва з союзниками на новий рівень.
- Зусилля Володимира Зеленського та Джо Байдена спрямовані на зміцнення безпекової співпраці та підвищення безпеки для України.
Україні потрібно використовувати близько 300 бойових літаків
На Раді Україна-НАТО Володимир Зеленський наголосив на необхідності достатньої кількості винищувачів F-16 для протидії російським авіаударам.
Він зазначив, що Росія використовує близько 300 бойових літаків, і Україні потрібна така ж кількість. Для досягнення цієї мети необхідно розширити навчальні місії для українських пілотів.
Також під час виступу Володимир Зеленський висловив вдячність за кожну систему ППО, яка допомагає рятувати життя українців, та за нові поставки Patriot та інших систем ППО. Він підкреслив, що ці системи необхідно якомога швидше доставити в Україну для захисту міст від російських атак.
Зеленський заявив про підписання Українського компатка
Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна підписала 23 важливі угоди, і зазначив, що "будуть ще угоди з іншими країнами". Важливо розуміти, що йдеться про безпековий "Український компакт".
За словами президента, підписання цих договорів піднімає відносини Києва з його союзниками на новий рівень.
Крім того, президент висловив вдячність своєму американському колезі Джо Байдену за його лідерство та зусилля, спрямовані на зміцнення безпекової співпраці конкретними діями.
Володимир Зеленський також нагадав, що у 2023 році під час саміту НАТО у Вільнюсі партнери Києва зробили дуже важливий крок, ухваливши декларацію G7 щодо безпеки для України.
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