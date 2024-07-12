Значне досягнення. Зеленський заявив про підписання Українського компатка

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна підписала 23 потужні угоди, і "будуть іще угоди з іншими країнами". Що важливо розуміти, йдеться про безпековий "Український компакт".

Як Зеленський коментує посилення позицій України на міжнародній арені

За словами президента, підписання цього договору виводить відносини Києва з його союзниками на новий рівень.

Це значне досягнення для України й усіх нас, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

Окрім того, глава держави висловив вдячність американському колезі Джо Байдену за його лідерство й зусилля, спрямовані на наповнення безпекової співпраці рішучими діями.

Володимир Зеленський також нагадав про те, що у 2023 році під час саміту НАТО у Вільнюсі партнери Києва змогли здійснити дуже важливий крок, ухваливши декларацію G7 щодо безпеки для України.

Ми не гаяли часу, і тепер у нас є надійна архітектура гарантій безпеки. Володимир Зеленський Президент України

Що таке безпековий "Український компакт"

"Український компакт" (Ukraine Compact) — багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.

Підписантами цього документу наразі є: Україна, США, ще 21 держава НАТО, а також ЄС та Японія.

Насамперед йдеться про такі зобов'язання:

підтримувати нагальні потреби України у сфері оборони та безпеки, зокрема шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки та навчання, сучасної військової техніки, а також оборонної промисловості; прискорити зусилля з розбудови майбутніх ЗСУ; у разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій, швидко і колективно зібратися на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України, включаючи надання швидкої і сталої допомоги у сфері безпеки та накладення на Росію економічних та інших штрафів.

До цього договору можуть приєднатися й інші країни.