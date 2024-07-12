Значне досягнення. Зеленський заявив про підписання Українського компатка

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна підписала 23 потужні угоди, і "будуть іще угоди з іншими країнами". Що важливо розуміти, йдеться про безпековий "Український компакт".
Головні тези:
- “Український компакт” передбачає зобов'язання щодо підтримки України в сфері оборони та безпеки, включно з наданням допомоги та військової техніки.
- Україна, США, 21 країна НАТО, ЄС та Японія є підписантами цього договору, приєднання інших держав є можливим.
- Підписання “Українського компакту” може захистити Україну від повторного вторгнення РФ.
Як Зеленський коментує посилення позицій України на міжнародній арені
За словами президента, підписання цього договору виводить відносини Києва з його союзниками на новий рівень.
Окрім того, глава держави висловив вдячність американському колезі Джо Байдену за його лідерство й зусилля, спрямовані на наповнення безпекової співпраці рішучими діями.
Володимир Зеленський також нагадав про те, що у 2023 році під час саміту НАТО у Вільнюсі партнери Києва змогли здійснити дуже важливий крок, ухваливши декларацію G7 щодо безпеки для України.
Що таке безпековий "Український компакт"
"Український компакт" (Ukraine Compact) — багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.
Підписантами цього документу наразі є: Україна, США, ще 21 держава НАТО, а також ЄС та Японія.
Насамперед йдеться про такі зобов'язання:
підтримувати нагальні потреби України у сфері оборони та безпеки, зокрема шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки та навчання, сучасної військової техніки, а також оборонної промисловості;
прискорити зусилля з розбудови майбутніх ЗСУ;
у разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій, швидко і колективно зібратися на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України, включаючи надання швидкої і сталої допомоги у сфері безпеки та накладення на Росію економічних та інших штрафів.
До цього договору можуть приєднатися й інші країни.
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