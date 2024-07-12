Значне досягнення. Зеленський заявив про підписання Українського компатка
Категорія
Політика
Дата публікації

Значне досягнення. Зеленський заявив про підписання Українського компатка

Володимир Зеленський
Байден та Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна підписала 23 потужні угоди, і "будуть іще угоди з іншими країнами". Що важливо розуміти, йдеться про безпековий  "Український компакт".

Головні тези:

  • “Український компакт” передбачає зобов'язання щодо підтримки України в сфері оборони та безпеки, включно з наданням допомоги та військової техніки.
  • Україна, США, 21 країна НАТО, ЄС та Японія є підписантами цього договору, приєднання інших держав є можливим.
  • Підписання “Українського компакту” може захистити Україну від повторного вторгнення РФ.

Як Зеленський коментує посилення позицій України на міжнародній арені

За словами президента, підписання цього договору виводить відносини Києва з його союзниками на новий рівень.

Це значне досягнення для України й усіх нас, — наголосив Володимир Зеленський.

Окрім того, глава держави висловив вдячність американському колезі Джо Байдену за його лідерство й зусилля, спрямовані на наповнення безпекової співпраці рішучими діями.

Володимир Зеленський також нагадав про те, що у 2023 році під час саміту НАТО у Вільнюсі партнери Києва змогли здійснити дуже важливий крок, ухваливши декларацію G7 щодо безпеки для України.

Ми не гаяли часу, і тепер у нас є надійна архітектура гарантій безпеки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що таке безпековий "Український компакт"

"Український компакт" (Ukraine Compact) — багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.

Підписантами цього документу наразі є: Україна, США, ще 21 держава НАТО, а також ЄС та Японія.

Насамперед йдеться про такі зобов'язання:

  1. підтримувати нагальні потреби України у сфері оборони та безпеки, зокрема шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки та навчання, сучасної військової техніки, а також оборонної промисловості;

  2. прискорити зусилля з розбудови майбутніх ЗСУ;

  3. у разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій, швидко і колективно зібратися на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України, включаючи надання швидкої і сталої допомоги у сфері безпеки та накладення на Росію економічних та інших штрафів.

До цього договору можуть приєднатися й інші країни.

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