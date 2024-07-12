Большое достижение. Зеленский заявил о подписании Украинского компатка

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина подписала 23 мощных соглашения, и "будут еще соглашения с другими странами". Что важно понимать, речь идет о "Украинском компакте".
Главные тезисы
- “Украинский компакт” предусматривает обязательства по поддержке Украины в сфере обороны и безопасности, включая оказание помощи и военной техники.
- Украина, США, 21 страна НАТО, ЕС и Япония являются подписантами этого договора, присоединение других государств возможно.
- Подписание "Украинского компакта" может защитить Украину от повторного вторжения РФ.
Как Зеленский комментирует усиление позиций Украины на международной арене
По словам президента, подписание этого договора выводит отношения Киева с его союзниками на новый уровень.
Кроме того, глава государства выразил благодарность американскому коллеге Джо Байдену за его лидерство и усилия, направленные на наполнение сотрудничества безопасности решительными действиями.
Владимир Зеленский также напомнил о том, что в 2023 году во время саммита НАТО в Вильнюсе партнеры Киева смогли сделать очень важный шаг, приняв декларацию G7 по безопасности для Украины.
Что такое "Украинский компакт"
"Украинский компакт" (Ukraine Compact) — многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.
Подписантами этого документа являются: Украина, США, еще 21 государство НАТО, а также ЕС и Япония.
Прежде всего, речь идет о таких обязательствах:
поддерживать насущные потребности Украины в сфере обороны и безопасности, в частности, путем продолжения оказания помощи в сфере безопасности и обучения, современной военной техники, а также оборонной промышленности;
ускорить усилия по развитию будущих ВСУ;
в случае нового вооруженного нападения России на Украину после завершения нынешних боевых действий быстро и коллективно собраться на самом высоком уровне для определения соответствующих последующих шагов для поддержки Украины, включая оказание оперативной и устойчивой помощи в сфере безопасности и наложения на Россию экономических и других штрафов.
К этому договору могут присоединиться и другие страны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-