Зеленский в Вашингтоне встретился со спикером Джонсоном и сенаторами США

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Вашингтоне встречи со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майком Джонсоном и делегацией Сената США.

Зеленский встретился с Майком Джонсоном в Вашингтоне

По словам украинского лидера, ключевой темой разговора со спикером Палаты представителей от республиканцев стало укрепление украино-американского сотрудничества.

Президент добавил, что они также обсудили ожидания от саммита НАТО и прогресс Украины в проведении реформ на пути вступления в ЕС и Североатлантический Альянс.

I met with House Speaker @SpeakerJohnson. The key topic of our conversation was strengthening Ukrainian-American cooperation.



We discussed expectations for the NATO Summit and Ukraine's progress in implementing reforms on its path to joining the EU and NATO. Continued budgetary… pic.twitter.com/9YNWHZqYm0 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2024

Для экономической устойчивости нашего государства важна дальнейшая бюджетная поддержка США. Мир должен остаться местом, где побеждают свобода и демократические ценности. Владимир Зеленский Президент Украины

До этого глава государства провел встречу с делегацией Сената США во главе с лидером Демократической партии в Сенате Чаком Шумером и лидером Республиканской партии в Сенате Митчем Макконнеллом, а также сенаторами от обеих партий.

I had an important meeting with a US Senate delegation led by Democratic Leader @SenSchumer and Republican Leader @LeaderMcConnell, along with senators from both parties.



We discussed the current battlefield situation and American defense support. I informed them about Russia's… pic.twitter.com/vrfqfAfObx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2024

Президент отметил, что они обсудили ситуацию на поле боя и американскую оборонную поддержку.

Зеленский с сенаторами США

Рассказал об усилении ракетного террора со стороны РФ против украинских городов и объектов критической инфраструктуры. Спасибо президенту США, обеим палатам Конгресса и обеим партиям, а также американскому народу за поддержку Украины. Поделиться

Джонсон выступает за снятие ограничений с Украины на использование западного оружия для ударов по РФ

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выступил за снятие ограничений с Украины на использование западного оружия для ударов по территории РФ.