Зеленский в Вашингтоне встретился со спикером Джонсоном и сенаторами США

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Вашингтоне встречи со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майком Джонсоном и делегацией Сената США.
Главные тезисы
- Зеленский обсудил с американскими политиками укрепление сотрудничества и ожидания от саммита НАТО.
- Бюджетная поддержка США важна для экономической устойчивости Украины и проведения реформ.
- Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон выступил за снятие ограничений на использование западного оружия Украиной в рамках оборонной поддержки.
- Зеленский подчеркнул важность свободы и демократических ценностей в мире и выразил благодарность американскому народу за поддержку.
- Обсуждались вопросы ракетного террора со стороны РФ против украинских городов и объектов критической инфраструктуры.
Зеленский встретился с Майком Джонсоном в Вашингтоне
По словам украинского лидера, ключевой темой разговора со спикером Палаты представителей от республиканцев стало укрепление украино-американского сотрудничества.
Президент добавил, что они также обсудили ожидания от саммита НАТО и прогресс Украины в проведении реформ на пути вступления в ЕС и Североатлантический Альянс.
I met with House Speaker @SpeakerJohnson. The key topic of our conversation was strengthening Ukrainian-American cooperation.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2024
We discussed expectations for the NATO Summit and Ukraine's progress in implementing reforms on its path to joining the EU and NATO. Continued budgetary… pic.twitter.com/9YNWHZqYm0
До этого глава государства провел встречу с делегацией Сената США во главе с лидером Демократической партии в Сенате Чаком Шумером и лидером Республиканской партии в Сенате Митчем Макконнеллом, а также сенаторами от обеих партий.
I had an important meeting with a US Senate delegation led by Democratic Leader @SenSchumer and Republican Leader @LeaderMcConnell, along with senators from both parties.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2024
We discussed the current battlefield situation and American defense support. I informed them about Russia's… pic.twitter.com/vrfqfAfObx
Президент отметил, что они обсудили ситуацию на поле боя и американскую оборонную поддержку.
Джонсон выступает за снятие ограничений с Украины на использование западного оружия для ударов по РФ
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выступил за снятие ограничений с Украины на использование западного оружия для ударов по территории РФ.
Я объяснил, что воля Конгресса заключается в том, чтобы позволить им гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже направили. Чтобы они могли вести войну так, как они считают нужным. Я сторонник этого. Я считаю, что это и было намерение Конгресса.
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