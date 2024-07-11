Зеленский в Вашингтоне встретился со спикером Джонсоном и сенаторами США
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский в Вашингтоне встретился со спикером Джонсоном и сенаторами США

Владимир Зеленский
Джонсон и Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский провел в Вашингтоне встречи со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майком Джонсоном и делегацией Сената США.

Главные тезисы

  • Зеленский обсудил с американскими политиками укрепление сотрудничества и ожидания от саммита НАТО.
  • Бюджетная поддержка США важна для экономической устойчивости Украины и проведения реформ.
  • Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон выступил за снятие ограничений на использование западного оружия Украиной в рамках оборонной поддержки.
  • Зеленский подчеркнул важность свободы и демократических ценностей в мире и выразил благодарность американскому народу за поддержку.
  • Обсуждались вопросы ракетного террора со стороны РФ против украинских городов и объектов критической инфраструктуры.

Зеленский встретился с Майком Джонсоном в Вашингтоне

По словам украинского лидера, ключевой темой разговора со спикером Палаты представителей от республиканцев стало укрепление украино-американского сотрудничества.

Президент добавил, что они также обсудили ожидания от саммита НАТО и прогресс Украины в проведении реформ на пути вступления в ЕС и Североатлантический Альянс.

Для экономической устойчивости нашего государства важна дальнейшая бюджетная поддержка США. Мир должен остаться местом, где побеждают свобода и демократические ценности.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

До этого глава государства провел встречу с делегацией Сената США во главе с лидером Демократической партии в Сенате Чаком Шумером и лидером Республиканской партии в Сенате Митчем Макконнеллом, а также сенаторами от обеих партий.

Президент отметил, что они обсудили ситуацию на поле боя и американскую оборонную поддержку.

Зеленский с сенаторами США

Рассказал об усилении ракетного террора со стороны РФ против украинских городов и объектов критической инфраструктуры. Спасибо президенту США, обеим палатам Конгресса и обеим партиям, а также американскому народу за поддержку Украины.

Джонсон выступает за снятие ограничений с Украины на использование западного оружия для ударов по РФ

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выступил за снятие ограничений с Украины на использование западного оружия для ударов по территории РФ.

Я объяснил, что воля Конгресса заключается в том, чтобы позволить им гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже направили. Чтобы они могли вести войну так, как они считают нужным. Я сторонник этого. Я считаю, что это и было намерение Конгресса.

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