Зеленский обещает решение по F-16 в ближайшее время
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Зеленский обещает решение по F-16 в ближайшее время

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский отметил, что в ближайшее время партнеры Украины окончательно примут решение о сроках передачи истребителей F-16.

Главные тезисы

  • Президент Владимир Зеленский сообщил о скором решении по передаче истребителей F-16 для Украины от партнеров.
  • Партнеры Украины объявят в ближайшее время о мощном пакете военной помощи для страны.
  • Идет процесс передачи истребителей F-16 от Дании и Нидерландов, ожидается начало полетов в украинском небе этим летом.
  • Зеленский подчеркнул важность новых соглашений о безопасности и поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО.
  • Вашингтон готовит десять переговоров с украинскими лидерами для укрепления сотрудничества в области безопасности и обороны.

Что известно о решениях с определением сроков передачи Украине истребителей F-16

Сегодня продолжаем работу в Вашингтоне, будет, в частности, уже очень скоро решение по F-16. Увеличиваем количество самолетов, доступных Украине. Вчера для Украины мы получили решение еще о 5 "петриотах" и десятках других систем ПВО, сегодня – решения по самолетам, - подчеркнул Зеленский.

Также, по словам Зеленского, будут подписаны и два новых договора безопасности.

Там в соглашениях поддержка санкций против России, поддержка нашего вступления в ЕС и НАТО, поддержка нашей защиты – наших воинов, всех наших людей, восстановления. Все это мы учитываем в соглашениях безопасности именно так, как нужно, - объясняет глава государства.

Кроме того, как проинформировал глава государства, в Вашингтоне состоится, по меньшей мере, десять переговоров с лидерами стран.

Благодарен всей нашей команде за активность. Сегодня будут встречи в Конгрессе США – обе партии, обе палаты. Мы ценим американскую поддержку и будем сегодня говорить о том, как добавить нашему взаимодействию с Америкой еще больше хороших результатов – желательно дальнобойных и дальновидных, - отметил президент.

Что говорят в США по F-16 для Украины

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Дания и Нидерланды уже начали процесс передачи Украине истребителей F-16.

Я рад объявить, что пока мы сейчас разговариваем, ведется передача F-16 из Дании, из Нидерландов. И эти самолеты будут летать в украинском небе этим летом, – отметил Блинкен.

Он также отметил, что в течение следующих нескольких недель партнеры объявят о мощном пакете военной помощи Украине.

Между тем, на сайте Белого дома обнародовали совместное заявление президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен о поставках F-16 в Украину.

Правительства Дании и Нидерландов находятся в процессе передачи Украине F-16 американского производства при поддержке Соединенных Штатов. Сейчас идет процесс передачи этих F-16, и Украина начнет летать на F-16 уже этим летом, - говорится в совместном заявлении.

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