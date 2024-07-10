Президент Владимир Зеленский отметил, что в ближайшее время партнеры Украины окончательно примут решение о сроках передачи истребителей F-16.
Главные тезисы
- Президент Владимир Зеленский сообщил о скором решении по передаче истребителей F-16 для Украины от партнеров.
- Партнеры Украины объявят в ближайшее время о мощном пакете военной помощи для страны.
- Идет процесс передачи истребителей F-16 от Дании и Нидерландов, ожидается начало полетов в украинском небе этим летом.
- Зеленский подчеркнул важность новых соглашений о безопасности и поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО.
- Вашингтон готовит десять переговоров с украинскими лидерами для укрепления сотрудничества в области безопасности и обороны.
Что известно о решениях с определением сроков передачи Украине истребителей F-16
Также, по словам Зеленского, будут подписаны и два новых договора безопасности.
Кроме того, как проинформировал глава государства, в Вашингтоне состоится, по меньшей мере, десять переговоров с лидерами стран.
Что говорят в США по F-16 для Украины
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Дания и Нидерланды уже начали процесс передачи Украине истребителей F-16.
Он также отметил, что в течение следующих нескольких недель партнеры объявят о мощном пакете военной помощи Украине.
Между тем, на сайте Белого дома обнародовали совместное заявление президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен о поставках F-16 в Украину.
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