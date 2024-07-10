Президент Владимир Зеленский отметил, что в ближайшее время партнеры Украины окончательно примут решение о сроках передачи истребителей F-16.

Что известно о решениях с определением сроков передачи Украине истребителей F-16

Сегодня продолжаем работу в Вашингтоне, будет, в частности, уже очень скоро решение по F-16. Увеличиваем количество самолетов, доступных Украине. Вчера для Украины мы получили решение еще о 5 "петриотах" и десятках других систем ПВО, сегодня – решения по самолетам, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Также, по словам Зеленского, будут подписаны и два новых договора безопасности.

Там в соглашениях поддержка санкций против России, поддержка нашего вступления в ЕС и НАТО, поддержка нашей защиты – наших воинов, всех наших людей, восстановления. Все это мы учитываем в соглашениях безопасности именно так, как нужно, - объясняет глава государства. Поделиться

Кроме того, как проинформировал глава государства, в Вашингтоне состоится, по меньшей мере, десять переговоров с лидерами стран.

Благодарен всей нашей команде за активность. Сегодня будут встречи в Конгрессе США – обе партии, обе палаты. Мы ценим американскую поддержку и будем сегодня говорить о том, как добавить нашему взаимодействию с Америкой еще больше хороших результатов – желательно дальнобойных и дальновидных, - отметил президент. Поделиться

Что говорят в США по F-16 для Украины

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Дания и Нидерланды уже начали процесс передачи Украине истребителей F-16.

Я рад объявить, что пока мы сейчас разговариваем, ведется передача F-16 из Дании, из Нидерландов. И эти самолеты будут летать в украинском небе этим летом, – отметил Блинкен. Поделиться

Он также отметил, что в течение следующих нескольких недель партнеры объявят о мощном пакете военной помощи Украине.

Между тем, на сайте Белого дома обнародовали совместное заявление президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен о поставках F-16 в Украину.