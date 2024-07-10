Зеленський обіцяє рішення по F-16 найближчим часом
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Політика
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Зеленський обіцяє рішення по F-16 найближчим часом

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що найближчим часом партнери України остаточно ухвалять рішення щодо термінів передачі винищувачів F-16. 

Головні тези:

  • Найближчим часом партнери України приймуть рішення щодо термінів передачі винищувачів F-16.
  • Відбувається передача винищувачів F-16 від Данії та Нідерландів до України, заявлено про їх польоти в українському небі цього літа.
  • Зеленський також зазначив про укладення нових безпекових угод та підтримку вступу України в ЄС та НАТО.
  • Відомий план оголошення потужного пакету військової допомоги для України протягом наступних тижнів.
  • У Вашингтоні відбудеться десять перемовин з лідерами країн щодо зміцнення взаємодії та підтримки України в контексті безпеки та оборони.

Що відомо про рішення із визначенням термінів передачі Україні винищувачів F-16

Сьогодні продовжуємо роботу у Вашингтоні, буде, зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 "петріотів" і десятки інших систем ППО, сьогодні — рішення по літаках, — наголосив Зеленський.

Також, за словами Зеленського, будуть підписані і дві нові безпекові угоди. 

Там, в угодах, підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту — наших воїнів, усіх наших людей, відбудови. Все це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно, — пояснює глава держави.

Крім того, як поінформував глава держави, в Вашингтоні відбудеться щонайменше десять перемовин з лідерами країн. 

Вдячний усій нашій команді за активність. Сьогодні будуть зустрічі в Конгресі США — обидві партії, обидві палати. Ми цінуємо американську підтримку і будемо сьогодні говорити про те, як додати нашій взаємодії з Америкою ще більше хороших результатів — бажано далекобійних і далекосяжних, — зазначив президент.

Що кажуть у США стосовно F-16 для України

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Данія та Нідерланди вже розпочали процес передачі Україні винищувачів F-16.

Я радий оголосити, що поки ми зараз розмовляємо, ведеться передача F-16, з Данії, з Нідерландів. І ці літаки літатимуть в українському небі цього літа, — зазначив Блінкен.

Він також зазначив, що протягом кількох наступних тижнів партнери оголосять про потужний пакет військової допомоги Україні.

Тим часом на сайті Білого дому оприлюднили спільну заяву президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схофа та прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен про постачання F-16 в Україну.

Уряди Данії та Нідерландів перебувають у процесі передачі Україні F-16 американського виробництва за підтримки Сполучених Штатів. Зараз триває процес передачі цих F-16, і Україна почне літати на F-16 вже цього літа, — йдеться у спільній заяві.

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