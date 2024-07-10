Президент Володимир Зеленський зазначив, що найближчим часом партнери України остаточно ухвалять рішення щодо термінів передачі винищувачів F-16.
Головні тези:
- Найближчим часом партнери України приймуть рішення щодо термінів передачі винищувачів F-16.
- Відбувається передача винищувачів F-16 від Данії та Нідерландів до України, заявлено про їх польоти в українському небі цього літа.
- Зеленський також зазначив про укладення нових безпекових угод та підтримку вступу України в ЄС та НАТО.
- Відомий план оголошення потужного пакету військової допомоги для України протягом наступних тижнів.
- У Вашингтоні відбудеться десять перемовин з лідерами країн щодо зміцнення взаємодії та підтримки України в контексті безпеки та оборони.
Що відомо про рішення із визначенням термінів передачі Україні винищувачів F-16
Також, за словами Зеленського, будуть підписані і дві нові безпекові угоди.
Крім того, як поінформував глава держави, в Вашингтоні відбудеться щонайменше десять перемовин з лідерами країн.
Що кажуть у США стосовно F-16 для України
За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Данія та Нідерланди вже розпочали процес передачі Україні винищувачів F-16.
Він також зазначив, що протягом кількох наступних тижнів партнери оголосять про потужний пакет військової допомоги Україні.
Тим часом на сайті Білого дому оприлюднили спільну заяву президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схофа та прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен про постачання F-16 в Україну.
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