Що відомо про рішення із визначенням термінів передачі Україні винищувачів F-16

Сьогодні продовжуємо роботу у Вашингтоні, буде, зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 "петріотів" і десятки інших систем ППО, сьогодні — рішення по літаках, — наголосив Зеленський. Поширити

Також, за словами Зеленського, будуть підписані і дві нові безпекові угоди.

Там, в угодах, підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту — наших воїнів, усіх наших людей, відбудови. Все це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно, — пояснює глава держави. Поширити

Крім того, як поінформував глава держави, в Вашингтоні відбудеться щонайменше десять перемовин з лідерами країн.

Вдячний усій нашій команді за активність. Сьогодні будуть зустрічі в Конгресі США — обидві партії, обидві палати. Ми цінуємо американську підтримку і будемо сьогодні говорити про те, як додати нашій взаємодії з Америкою ще більше хороших результатів — бажано далекобійних і далекосяжних, — зазначив президент. Поширити

Що кажуть у США стосовно F-16 для України

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Данія та Нідерланди вже розпочали процес передачі Україні винищувачів F-16.

Я радий оголосити, що поки ми зараз розмовляємо, ведеться передача F-16, з Данії, з Нідерландів. І ці літаки літатимуть в українському небі цього літа, — зазначив Блінкен. Поширити

Він також зазначив, що протягом кількох наступних тижнів партнери оголосять про потужний пакет військової допомоги Україні.

Тим часом на сайті Білого дому оприлюднили спільну заяву президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схофа та прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен про постачання F-16 в Україну.