Україна отримає від Норвегії 6 винищувачів F-16 — відомі терміни

Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Постачання літаків почнеться цього року.
Головні тези:
- Норвегія передає Україні 6 винищувачів F-16, постачання літаків заплановано на 2024 рік.
- За дозволом США, Україна також отримає двигуни, запчастини та інше обладнання для F-16.
- Очікується, що Україна зможе використовувати літаки для ремонту та тренувань, підвищуючи свою обороноздатність.
- Додаткові країни-донори, такі як Данія, Нідерланди та Бельгія, також обіцяли передати Україні ще більше винищувачів F-16.
- Пожертви від Норвегії та інших країн підтверджує підтримку України у підсиленні її обороноздатності на фоні загрози з боку Росії.
Норвегія надасть Україні 6 F-16
Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
За його словами, здатність України захищатися від атак з повітря має вирішальне значення для її оборони від Росії.
У серпні 2023 року Стьоре під час візиту до Києва оголосив, що Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16. Однак прем'єр-міністр Норвегії тоді не став розкривати ні їхню кількість, ні терміни постачання.
Що відомо про передачу Норвегією Україні винищувачів F-16
Норвегія готова передати Україні 22 американські винищувачі F-16, однак не всі з них перебувають у справному стані.
Зазначається, що США надали Норвегії дозвіл на передачу Україні винищувачів F-16.
Крім цього країна планує також передати Україні:
двигуни,
допоміжні матеріали,
тренажери,
запчастини,
та інше відповідне обладнання.
Зазначається, що принаймні частину отриманих літаків Україна зможе використовувати для отримання необхідних запчастин і проведення ремонту справних літаків.
Угода про продаж з Draken International, схоже, не буде реалізована, а літаки, які мали бути використані для тренувань у США, натомість будуть залучені для захисту повітряного простору України.
Інші країни, які входять до авіаційної коаліції, а саме Данія, Нідерланди та Бельгія, пообіцяли передати Україні значно більше бойових літаків, ніж зараз передає Норвегія.
Данія передає 19 літаків, а Бельгія нещодавно оголосила, що їхня пожертва складе 30 літаків.
На початку липня у Нідерландах дозволили експорт до України 24 винищувачі F-16.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-