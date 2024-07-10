Україна отримає від Норвегії 6 винищувачів F-16 — відомі терміни
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає від Норвегії 6 винищувачів F-16 — відомі терміни

F-16
Джерело:  vg.no

Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Постачання літаків почнеться цього року.

Головні тези:

  • Норвегія передає Україні 6 винищувачів F-16, постачання літаків заплановано на 2024 рік.
  • За дозволом США, Україна також отримає двигуни, запчастини та інше обладнання для F-16.
  • Очікується, що Україна зможе використовувати літаки для ремонту та тренувань, підвищуючи свою обороноздатність.
  • Додаткові країни-донори, такі як Данія, Нідерланди та Бельгія, також обіцяли передати Україні ще більше винищувачів F-16.
  • Пожертви від Норвегії та інших країн підтверджує підтримку України у підсиленні її обороноздатності на фоні загрози з боку Росії.

Норвегія надасть Україні 6 F-16

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

За його словами, здатність України захищатися від атак з повітря має вирішальне значення для її оборони від Росії.

Норвегія прийняла рішення передати в дар Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо почати постачання у 2024 році.

Йонас Гар Стьоре

Йонас Гар Стьоре

Прем'єр-міністр Норвегії

У серпні 2023 року Стьоре під час візиту до Києва оголосив, що Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16. Однак прем'єр-міністр Норвегії тоді не став розкривати ні їхню кількість, ні терміни постачання.

Що відомо про передачу Норвегією Україні винищувачів F-16

Норвегія готова передати Україні 22 американські винищувачі F-16, однак не всі з них перебувають у справному стані. 

Зазначається, що США надали Норвегії дозвіл на передачу Україні винищувачів F-16.

Крім цього країна планує також передати Україні:

  • двигуни,

  • допоміжні матеріали,

  • тренажери,

  • запчастини,

  • та інше відповідне обладнання.

Зазначається, що принаймні частину отриманих літаків Україна зможе використовувати для отримання необхідних запчастин і проведення ремонту справних літаків.

За інформацією журналістів видання Nettavisen, боєздатними є 12 літаків з тих, що Норвегія планує передати Україні.

Угода про продаж з Draken International, схоже, не буде реалізована, а літаки, які мали бути використані для тренувань у США, натомість будуть залучені для захисту повітряного простору України.

Інші країни, які входять до авіаційної коаліції, а саме Данія, Нідерланди та Бельгія, пообіцяли передати Україні значно більше бойових літаків, ніж зараз передає Норвегія.

Данія передає 19 літаків, а Бельгія нещодавно оголосила, що їхня пожертва складе 30 літаків.

На початку липня у Нідерландах дозволили експорт до України 24 винищувачі F-16.

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