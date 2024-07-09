Норвегія передасть Україні запчастини до гелікоптерів Sea King

Норвегія передасть Україні запчастини до протичовнових багатоцільових гелікоптерів Sea King, що допоможе підтримувати їхню роботу і обслуговувати довгий час.

Україна отримає запчастини до гелікоптерів Sea King

Як повідомив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам, Норвегія передасть запасні частини для гелікоптерів Sea King, щоб допомогти підтримати експлуатацію та технічне обслуговування гелікоптерів, переданих Україні Німеччиною.

Sea King — це старий тип вертольотів, і знайти запасні частини може бути непросто. Вертольоти Sea King перебували на озброєнні Норвегії з 1973 до 2023 року, і зараз їх замінили вертольоти SAR Queen.

Sea King (фото — wikimedia.org)

Україна раніше отримала три Sea King від Великої Британії і шість Sea King Mk41 від Німеччини. Ці борти доволі унікальні і специфічні, тому запчастини до них шукати важко.

Експлуатують такі машини сьогодні лише чотири країни (Єгипет, Пакистан, Німеччина та Індія), без урахування України. Норвегія та Британія зняли Sea King з озброєння, але мають деталі.

Німеччина вирішила передати в дар Україні шість Sea King, а Велика Британія планує передати три. Норвегія надасть запасні частини до шести літаків, переданих Німеччиною.

Допомога Україні від Норвегії

Норвегія надає Україні значну допомогу з початку російського вторгнення 2022 року. Підтримка охоплює фінансову, військову та гуманітарну допомоги.

Раніше Норвегія передала Україні військову допомогу на 15 млрд норвезьких крон (близько 1,5 млрд доларів), включно із системами протиповітряної оборони, артилерійськими снарядами та іншою зброєю.

Крім цього, Осло виділило на гуманітарну допомогу і підтримку українських біженців 5 млрд норвезьких крон (близько 500 млн доларів).

Також у червні Норвегія передала Україні боєприпаси 81 мм для мінометів на суму приблизно 480 млн норвезьких крон, що приблизно 45,1 млн дол.