Норвегия передаст Украине запчасти к вертолетам Sea King
Категория
Украина
Дата публикации

Норвегия передаст Украине запчасти к вертолетам Sea King

Правительство Норвегии
Норвегия передаст Украине запчасти к вертолетам Sea King
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Норвегия передаст Украине запчасти к противолодочных многоцелевых вертолетов Sea King, что поможет поддерживать их работу и обслуживать долгое время.

Главные тезисы

 

  • Sea King – старый тип вертолетов, и поиски запасных частей могут быть сложными, так как эксплуатируются они только в нескольких странах мира.
  • Норвегия оказывает Украине значительную помощь, включая финансовую, военную и гуманитарную поддержку, в том числе передачу оружия и боеприпасов.
  • Великобритания и Германия также передали Украине вертолеты Sea King и продолжают помогать с необходимыми деталями и запасными частями.

Украина получит запчасти к вертолетам Sea King

Как сообщил министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам, Норвегия передаст запасные части для вертолетов Sea King, чтобы помочь поддержать эксплуатацию и техническое обслуживание вертолетов, переданных Украине Германией.

Sea King — это старый тип вертолетов, и найти запасные части может быть непросто. Вертолеты Sea King находились на вооружении Норвегии с 1973 по 2023 год, и сейчас их заменили вертолеты SAR Queen.

Sea King (фото — wikimedia.org)

Украина ранее получила три Sea King от Великобритании и шесть Sea King Mk41 от Германии. Эти борта довольно уникальны и специфичны, поэтому запчасти к ним искать сложно.

Эксплуатируют такие машины сегодня только четыре страны (Египет, Пакистан, Германия и Индия) без учета Украины. Норвегия и Великобритания сняли Sea King с вооружения, но имеют детали.

Германия решила передать в дар Украине шесть Sea King, а Великобритания планирует передать три. Норвегия предоставит запасные части к шести самолетам, переданным Германией.

Помощь Украине от Норвегии

Норвегия оказывает Украине значительную помощь с начала российского вторжения в 2022 году. Поддержка включает финансовую, военную и гуманитарную помощь.

Ранее Норвегия передала Украине военную помощь на 15 млрд норвежских крон (около 1,5 млрд долларов), включая системы противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и другое оружие.

Кроме того, Осло выделило на гуманитарную помощь и поддержку украинских беженцев 5 млрд норвежских крон (около 500 млн долларов).

Также в июне Норвегия передала Украине боеприпасы 81 мм для минометов на сумму около 480 млн норвежских крон, что примерно 45,1 млн дол.

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