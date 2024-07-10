Украина получит от Норвегии 6 истребителей F-16 — известны сроки

Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16. Поставка самолетов начнется в 2024 году.
Главные тезисы
- Норвегия передаст Украине 6 истребителей F-16, начиная с 2024 года.
- США дали разрешение на передачу двигателей, запчастей и оборудования для F-16 Украине.
- Украина сможет использовать самолеты для тренировок и ремонта, повышая свою обороноспособность.
- Дания, Нидерланды и Бельгия также обещали передать Украине еще больше истребителей F-16.
- Поддержка от Норвегии и других стран подчеркивает важность укрепления обороноспособности Украины в контексте угрозы со стороны России.
Норвегия предоставит Украине 6 F-16
Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
По его словам, способность Украины защищаться от атак с воздуха имеет решающее значение для ее обороны от России.
В августе 2023 года Стере во время визита в Киев объявил, что Украина получит от Норвегии истребители F-16. Однако премьер-министр Норвегии тогда не стал раскрывать ни их количество, ни сроки снабжения.
Что известно о передаче Норвегией Украине истребителей F-16
Норвегия готова передать Украине 22 американских истребителя F-16, однако не все из них находятся в исправном состоянии.
Отмечается, что США дали Норвегии разрешение на передачу Украине истребителей F-16.
Кроме этого, страна планирует также передать Украине:
двигатели,
вспомогательные материалы,
тренажеры,
запчасти,
и другое соответствующее оборудование.
В частности, часть полученных самолетов Украина сможет использовать для получения необходимых запчастей и проведения ремонта исправных самолетов.
Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не будет реализовано, а самолеты, которые должны были быть использованы для тренировок в США, будут привлечены для защиты воздушного пространства Украины.
Другие страны, входящие в авиационную коалицию, а именно Дания, Нидерланды и Бельгия, пообещали передать Украине гораздо больше боевых самолетов, чем сейчас передает Норвегия.
Дания передает 19 самолетов, а Бельгия недавно объявила, что их пожертвование составит 30 самолетов.
В начале июля в Нидерландах разрешили экспорт в Украину 24 истребителя F-16.
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