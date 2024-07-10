Украина получит от Норвегии 6 истребителей F-16 — известны сроки

Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16. Поставка самолетов начнется в 2024 году.

Норвегия предоставит Украине 6 F-16

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

По его словам, способность Украины защищаться от атак с воздуха имеет решающее значение для ее обороны от России.

Норвегия приняла решение передать в дар Украине шесть истребителей F-16. Мы планируем начать поставки в 2024 году. Йонас Гар Стере Премьер-министр Норвегии

В августе 2023 года Стере во время визита в Киев объявил, что Украина получит от Норвегии истребители F-16. Однако премьер-министр Норвегии тогда не стал раскрывать ни их количество, ни сроки снабжения.

Что известно о передаче Норвегией Украине истребителей F-16

Норвегия готова передать Украине 22 американских истребителя F-16, однако не все из них находятся в исправном состоянии.

Отмечается, что США дали Норвегии разрешение на передачу Украине истребителей F-16.

Кроме этого, страна планирует также передать Украине:

двигатели,

вспомогательные материалы,

тренажеры,

запчасти,

и другое соответствующее оборудование.

В частности, часть полученных самолетов Украина сможет использовать для получения необходимых запчастей и проведения ремонта исправных самолетов.

По информации журналистов издания Nettavisen, боеспособны 12 самолетов из тех, что Норвегия планирует передать Украине. Поделиться

Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не будет реализовано, а самолеты, которые должны были быть использованы для тренировок в США, будут привлечены для защиты воздушного пространства Украины.

Другие страны, входящие в авиационную коалицию, а именно Дания, Нидерланды и Бельгия, пообещали передать Украине гораздо больше боевых самолетов, чем сейчас передает Норвегия.

Дания передает 19 самолетов, а Бельгия недавно объявила, что их пожертвование составит 30 самолетов.

В начале июля в Нидерландах разрешили экспорт в Украину 24 истребителя F-16.