Украина получит от Норвегии 6 истребителей F-16 — известны сроки
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит от Норвегии 6 истребителей F-16 — известны сроки

F-16
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Источник:  vg.no

Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16. Поставка самолетов начнется в 2024 году.

Главные тезисы

  • Норвегия передаст Украине 6 истребителей F-16, начиная с 2024 года.
  • США дали разрешение на передачу двигателей, запчастей и оборудования для F-16 Украине.
  • Украина сможет использовать самолеты для тренировок и ремонта, повышая свою обороноспособность.
  • Дания, Нидерланды и Бельгия также обещали передать Украине еще больше истребителей F-16.
  • Поддержка от Норвегии и других стран подчеркивает важность укрепления обороноспособности Украины в контексте угрозы со стороны России.

Норвегия предоставит Украине 6 F-16

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

По его словам, способность Украины защищаться от атак с воздуха имеет решающее значение для ее обороны от России.

Норвегия приняла решение передать в дар Украине шесть истребителей F-16. Мы планируем начать поставки в 2024 году.

Йонас Гар Стере

Йонас Гар Стере

Премьер-министр Норвегии

В августе 2023 года Стере во время визита в Киев объявил, что Украина получит от Норвегии истребители F-16. Однако премьер-министр Норвегии тогда не стал раскрывать ни их количество, ни сроки снабжения.

Что известно о передаче Норвегией Украине истребителей F-16

Норвегия готова передать Украине 22 американских истребителя F-16, однако не все из них находятся в исправном состоянии.

Отмечается, что США дали Норвегии разрешение на передачу Украине истребителей F-16.

Кроме этого, страна планирует также передать Украине:

  • двигатели,

  • вспомогательные материалы,

  • тренажеры,

  • запчасти,

  • и другое соответствующее оборудование.

В частности, часть полученных самолетов Украина сможет использовать для получения необходимых запчастей и проведения ремонта исправных самолетов.

По информации журналистов издания Nettavisen, боеспособны 12 самолетов из тех, что Норвегия планирует передать Украине.

Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не будет реализовано, а самолеты, которые должны были быть использованы для тренировок в США, будут привлечены для защиты воздушного пространства Украины.

Другие страны, входящие в авиационную коалицию, а именно Дания, Нидерланды и Бельгия, пообещали передать Украине гораздо больше боевых самолетов, чем сейчас передает Норвегия.

Дания передает 19 самолетов, а Бельгия недавно объявила, что их пожертвование составит 30 самолетов.

В начале июля в Нидерландах разрешили экспорт в Украину 24 истребителя F-16.

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