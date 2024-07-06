З такими успіхами нам не те, що ЗРК Patriot безглуздо передавати, не питайте, чому F-16 досі немає. Тому, що немає можливості створити ешелоновану ППО для прикриття хоча б одного аеродрому. І при цьому, в настільки складних умовах гострого дефіциту, хтось іще вирішує ухвалити рішення, яке тягне на премію Дарвіна з катастрофічними наслідками... Допоки не буде створено повноцінну ешелоновану ППО, з комплексами малого і середнього радіусу дії, говорити про наступний етап прикриття таких локацій безглуздо, - наголошує Коваленко.