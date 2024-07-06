Чому Україна досі не отримала F-16 від партнерів — пояснення аналітика
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому Україна досі не отримала F-16 від партнерів — пояснення аналітика

F-16
Джерело:  online.ua

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, західні партнери досі не передали Україні винищувачі F-16 через відсутність ешелонованої протиповітряної оборони. 

Головні тези:

  • Недостатня протиповітряна оборона є основною причиною, чому Україна ще не отримала винищувачі F-16 від партнерів.
  • Розміщення комплексів ППО ЗРК С-300ПС може бути неефективним у захисті українських літаків через їх обмежену функціональність.
  • Створення ешелонованої протиповітряної оборони з комплексами різних радіусів дії є першочерговим завданням для отримання військової допомоги від західних партнерів.
  • Ухвалення необгрунтованих рішень у сфері протиповітряної оборони може мати катастрофічні наслідки для України.
  • Необхідно приділити увагу проблемі з російськими розвідувальними БПЛА шляхом використання легкої авіації в Полтавській області.

Чому передача Україні F-16 має відбуватись виключно за низки певних умов

Зокрема, Коваленко розкритикував рішення щодо розміщення ППО ЗРК С-300ПС для захисту українських військових літаків на аеродромі в Миргороді на Полтавщині.

Аналітик підкреслив, що ці комплекси ППО не здатні перехоплювати балістичні ракети та протидіяти розвідувальним БпЛА окупаційної армії "Орлан-10".

Прекрасне рішення, не знаю ким ухвалене, але таке, що заслуговує на вручення ордена Героя України, який буде висіти поруч з орденом герой Росії... Так вср*ти С-300ПС треба вміти, - обурюється Коваленко.

За його словами, це добре демонструє, чому ідеї зі встановлення ЗРК Patriot у Харкові є “самовбивчим плацебо”.

Чому західні партнери не поспішають передавати Україні F-16 та ЗРК Patriot

З такими успіхами нам не те, що ЗРК Patriot безглуздо передавати, не питайте, чому F-16 досі немає. Тому, що немає можливості створити ешелоновану ППО для прикриття хоча б одного аеродрому. І при цьому, в настільки складних умовах гострого дефіциту, хтось іще вирішує ухвалити рішення, яке тягне на премію Дарвіна з катастрофічними наслідками... Допоки не буде створено повноцінну ешелоновану ППО, з комплексами малого і середнього радіусу дії, говорити про наступний етап прикриття таких локацій безглуздо, - наголошує Коваленко.

При цьому він також задався питанням, чому в Полтавській області не вирішують проблему з російськими розвідувальними БПЛА за допомогою, наприклад, легкої авіації.

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