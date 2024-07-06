За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, західні партнери досі не передали Україні винищувачі F-16 через відсутність ешелонованої протиповітряної оборони.
Головні тези:
- Недостатня протиповітряна оборона є основною причиною, чому Україна ще не отримала винищувачі F-16 від партнерів.
- Розміщення комплексів ППО ЗРК С-300ПС може бути неефективним у захисті українських літаків через їх обмежену функціональність.
- Створення ешелонованої протиповітряної оборони з комплексами різних радіусів дії є першочерговим завданням для отримання військової допомоги від західних партнерів.
- Ухвалення необгрунтованих рішень у сфері протиповітряної оборони може мати катастрофічні наслідки для України.
- Необхідно приділити увагу проблемі з російськими розвідувальними БПЛА шляхом використання легкої авіації в Полтавській області.
Чому передача Україні F-16 має відбуватись виключно за низки певних умов
Зокрема, Коваленко розкритикував рішення щодо розміщення ППО ЗРК С-300ПС для захисту українських військових літаків на аеродромі в Миргороді на Полтавщині.
Аналітик підкреслив, що ці комплекси ППО не здатні перехоплювати балістичні ракети та протидіяти розвідувальним БпЛА окупаційної армії "Орлан-10".
За його словами, це добре демонструє, чому ідеї зі встановлення ЗРК Patriot у Харкові є “самовбивчим плацебо”.
Чому західні партнери не поспішають передавати Україні F-16 та ЗРК Patriot
При цьому він також задався питанням, чому в Полтавській області не вирішують проблему з російськими розвідувальними БПЛА за допомогою, наприклад, легкої авіації.
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