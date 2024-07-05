F-16 допоможуть Україні позбавити РФ переваги в небі над Чорним морем
Категорія
Україна
Дата публікації

F-16 допоможуть Україні позбавити РФ переваги в небі над Чорним морем

F-16
Джерело:  Reuters

F-16 з відповідним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки. Північно-західну частину Чорного моря буде практично на 100% захищено, вважає командувач ВМС України.

Головні тези:

  • Україні важливо розширити судноплавний коридор, проте контроль Росії ускладнює цей процес.
  • Олексій Неїжпапа вважає, що F-16 забезпечать практично на 100% захист північно-західної частини Чорного моря.
  • Українські пілоти проходять підготовку для використання F-16 та можуть вже найближчим часом виконувати завдання в Чорному морі.

Винищувачі F-16 зможуть відтіснити російські військові літаки

Постачання Україні винищувачів F-16 американського виробництва допоможе позбавити Росію переваги в небі над Чорним морем. Про це заявив командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

F-16 з відповідним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки. Північно-західну частину Чорного моря, особливо коридор для цивільних судів, буде практично на 100% захищено, — сказав він.

Олексій Неїжпапа

Олексій Неїжпапа

Командувач ВМС України

За його словами, з урахуванням атак з боку України російські військові кораблі не заходять до північно-західної частини Чорного моря на площі майже 25 тисяч кв. км.

Неїжпапа додав, що для України було б добре розширити судноплавний коридор за рахунок портів Миколаєва й Херсона, проте це неможливо, зокрема через контроль Росії над Кінбурнською косою.

Командувач ВМС також повідомив, що в деяких районах цивільні судна супроводжуються патрульними катерами, які допомагають забезпечувати захист від мін, а засоби ППО забезпечують прикриття і портів, і коридорів.

Коли в Україні почнуть використовувати F-16

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, українські пілоти ще не повернулись з навчань на винищувачах F-16 з-за кордону. 

Процес підготовки пілотів триває. На завершальних етапах наразі вже є льотчики, які закінчують навчання. Ми не можемо розголошувати достовірну інформацію з певних причин, бо вона є таємною. Але зараз вже є люди, які ось-ось вже мають прибути в Україну і вже виконувати завдання тут безпосередньо.

Ілля Євлаш

Ілля Євлаш

Речник командування Повітряних сил ЗСУ

Він підкреслив, що перші F-16 мають прибути до України вже найближчим часом.

Наразі, як підкреслив речник ПС ЗСУ, підготовка інфраструктури для прийому винищувачів перебуває на завершальному етапі.

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