F-16 допоможуть Україні позбавити РФ переваги в небі над Чорним морем

F-16 з відповідним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки. Північно-західну частину Чорного моря буде практично на 100% захищено, вважає командувач ВМС України.
Головні тези:
- Україні важливо розширити судноплавний коридор, проте контроль Росії ускладнює цей процес.
- Олексій Неїжпапа вважає, що F-16 забезпечать практично на 100% захист північно-західної частини Чорного моря.
- Українські пілоти проходять підготовку для використання F-16 та можуть вже найближчим часом виконувати завдання в Чорному морі.
Винищувачі F-16 зможуть відтіснити російські військові літаки
Постачання Україні винищувачів F-16 американського виробництва допоможе позбавити Росію переваги в небі над Чорним морем. Про це заявив командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа.
За його словами, з урахуванням атак з боку України російські військові кораблі не заходять до північно-західної частини Чорного моря на площі майже 25 тисяч кв. км.
Неїжпапа додав, що для України було б добре розширити судноплавний коридор за рахунок портів Миколаєва й Херсона, проте це неможливо, зокрема через контроль Росії над Кінбурнською косою.
Командувач ВМС також повідомив, що в деяких районах цивільні судна супроводжуються патрульними катерами, які допомагають забезпечувати захист від мін, а засоби ППО забезпечують прикриття і портів, і коридорів.
Коли в Україні почнуть використовувати F-16
За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, українські пілоти ще не повернулись з навчань на винищувачах F-16 з-за кордону.
Він підкреслив, що перші F-16 мають прибути до України вже найближчим часом.
Наразі, як підкреслив речник ПС ЗСУ, підготовка інфраструктури для прийому винищувачів перебуває на завершальному етапі.
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