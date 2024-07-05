F-16 помогут Украине лишить РФ преимущества в небе Черного моря

F-16 с ответным вооружением смогут оттеснить российские военные самолеты. Северо-западная часть Черного моря будет практически на 100% защищена, считает командующий ВМС Украины.

Истребители F-16 смогут оттеснить российские военные самолеты

Снабжение Украины истребителей F-16 американского производства поможет лишить Россию преимущества в небе над Черным морем. Об этом заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неежпапа.

F-16 с ответным вооружением смогут оттеснить российские военные самолеты. Северо-западная часть Черного моря, особенно коридор для гражданских судов, будет практически на 100% защищена, — сказал он. Алексей Неежпапа Командующий ВМС Украины

По его словам, с учетом атак со стороны Украины, российские военные корабли не заходят в северо-западную часть Черного моря на площади почти 25 тысяч кв. км.

Неижпапа добавил, что для Украины было бы хорошо расширить судоходный коридор за счет портов Николаева и Херсона, однако это невозможно, в частности, из-за контроля России над Кинбурнской косой.

Командующий ВМС также сообщил, что в некоторых районах гражданские суда сопровождаются патрульными катерами, помогающими обеспечивать защиту от мин, а средства ПВО обеспечивают прикрытие и портов, и коридоров.

Когда в Украине начнут использовать F-16

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, украинские пилоты еще не вернулись с учений на истребителях F-16 из-за границы.

Процесс подготовки пилотов продолжается. На завершающих этапах уже есть летчики, которые заканчивают обучение. Мы не можем разглашать достоверную информацию по определенным причинам, потому что она тайна. Но сейчас уже есть люди, которые вот-вот должны прибыть в Украину и уже выполнять задачи здесь напрямую. Илья Евлаш Спикер командования Воздушных сил ВСУ

Он подчеркнул, что первые F-16 должны прибыть в Украину уже в ближайшее время.

Сейчас, как подчеркнул представитель ПС ВСУ, подготовка инфраструктуры для приема истребителей находится на завершающем этапе.