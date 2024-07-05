F-16 помогут Украине лишить РФ преимущества в небе Черного моря

F-16 с ответным вооружением смогут оттеснить российские военные самолеты. Северо-западная часть Черного моря будет практически на 100% защищена, считает командующий ВМС Украины.
Главные тезисы
- Украине важно расширить судоходный коридор, однако контроль России затрудняет этот процесс.
- Алексей Неижпапа считает, что F-16 обеспечат практически на 100% защиту северо-западной части Черного моря.
- Украинские пилоты проходят подготовку к использованию F-16 и могут уже в ближайшее время выполнять задачи в Черном море.
Истребители F-16 смогут оттеснить российские военные самолеты
Снабжение Украины истребителей F-16 американского производства поможет лишить Россию преимущества в небе над Черным морем. Об этом заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неежпапа.
По его словам, с учетом атак со стороны Украины, российские военные корабли не заходят в северо-западную часть Черного моря на площади почти 25 тысяч кв. км.
Неижпапа добавил, что для Украины было бы хорошо расширить судоходный коридор за счет портов Николаева и Херсона, однако это невозможно, в частности, из-за контроля России над Кинбурнской косой.
Командующий ВМС также сообщил, что в некоторых районах гражданские суда сопровождаются патрульными катерами, помогающими обеспечивать защиту от мин, а средства ПВО обеспечивают прикрытие и портов, и коридоров.
Когда в Украине начнут использовать F-16
По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, украинские пилоты еще не вернулись с учений на истребителях F-16 из-за границы.
Он подчеркнул, что первые F-16 должны прибыть в Украину уже в ближайшее время.
Сейчас, как подчеркнул представитель ПС ВСУ, подготовка инфраструктуры для приема истребителей находится на завершающем этапе.
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