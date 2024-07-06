Почему Украина до сих пор не получила F-16 от партнеров — объяснение аналитика
Категория
Украина
Дата публикации

Почему Украина до сих пор не получила F-16 от партнеров — объяснение аналитика

F-16
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Источник:  online.ua

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, западные партнеры до сих пор не передали Украине истребители F-16 из-за отсутствия эшелонированной противовоздушной обороны.

Главные тезисы

  • Отсутствие эшелонированной противовоздушной обороны является основной причиной задержки передачи Украине истребителей F-16.
  • Неэффективность размещения комплексов ПВО ЗРК С-300ПС и необходимость создания противовоздушной обороны с комплексами различных радиусов действия.
  • Принятие необоснованных решений в области противовоздушной обороны может привести к катастрофическим последствиям для Украины.
  • Необходимость уделить внимание проблеме с российскими разведывательными БПЛА путем использования легкой авиации в конкретных областях.
  • Создание полноценной эшелонированной противовоздушной обороны с комплексами различного радиуса действия является ключевым шагом для получения военной помощи от западных партнеров.

Почему передача Украине F-16 должна происходить исключительно при ряде определенных условий.

В частности, Коваленко раскритиковал решение о размещении ПВО ЗРК С-300ПС для защиты украинских военных самолетов на аэродроме в Миргороде Полтавской области.

Аналитик подчеркнул, что эти комплексы ПВО не способны перехватывать баллистические ракеты и противодействовать разведывательным БПЛА оккупационной армии "Орлан-10".

Прекрасное решение, не знаю кем принятое, но заслуживающее вручения ордена Героя Украины, который будет висеть рядом с орденом герой России... Так вср*ти С-300ПС надо уметь, - возмущается Коваленко.

По его словам, это хорошо демонстрирует, почему идеи по установке ЗРК Patriot в Харькове "самоубийственный плацебо".

Почему западные партнеры не спешат передавать Украине F-16 и ЗРК Patriot

С такими успехами нам не то, что ЗРК Patriot бессмысленно передавать, не спрашивайте, почему F-16 до сих пор нет. Потому что нет возможности создать эшелонированную ПВО для прикрытия хотя бы одного аэродрома. И при этом, в столь сложных условиях острого дефицита, кто-то еще решает принять решение, влекущее на премию Дарвина с катастрофическими последствиями... Пока не будет создана полноценная эшелонированная ПВО, с комплексами малого и среднего радиуса действия, говорить о следующем этапе прикрытия таких локаций бессмысленно, – отмечает Коваленко.

При этом он также задался вопросом, почему в Полтавской области не решают проблему с российскими разведывательными БПЛА с помощью легкой авиации.

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