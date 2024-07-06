С такими успехами нам не то, что ЗРК Patriot бессмысленно передавать, не спрашивайте, почему F-16 до сих пор нет. Потому что нет возможности создать эшелонированную ПВО для прикрытия хотя бы одного аэродрома. И при этом, в столь сложных условиях острого дефицита, кто-то еще решает принять решение, влекущее на премию Дарвина с катастрофическими последствиями... Пока не будет создана полноценная эшелонированная ПВО, с комплексами малого и среднего радиуса действия, говорить о следующем этапе прикрытия таких локаций бессмысленно, – отмечает Коваленко.