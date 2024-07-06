По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, западные партнеры до сих пор не передали Украине истребители F-16 из-за отсутствия эшелонированной противовоздушной обороны.
Главные тезисы
- Отсутствие эшелонированной противовоздушной обороны является основной причиной задержки передачи Украине истребителей F-16.
- Неэффективность размещения комплексов ПВО ЗРК С-300ПС и необходимость создания противовоздушной обороны с комплексами различных радиусов действия.
- Принятие необоснованных решений в области противовоздушной обороны может привести к катастрофическим последствиям для Украины.
- Необходимость уделить внимание проблеме с российскими разведывательными БПЛА путем использования легкой авиации в конкретных областях.
- Создание полноценной эшелонированной противовоздушной обороны с комплексами различного радиуса действия является ключевым шагом для получения военной помощи от западных партнеров.
Почему передача Украине F-16 должна происходить исключительно при ряде определенных условий.
В частности, Коваленко раскритиковал решение о размещении ПВО ЗРК С-300ПС для защиты украинских военных самолетов на аэродроме в Миргороде Полтавской области.
Аналитик подчеркнул, что эти комплексы ПВО не способны перехватывать баллистические ракеты и противодействовать разведывательным БПЛА оккупационной армии "Орлан-10".
По его словам, это хорошо демонстрирует, почему идеи по установке ЗРК Patriot в Харькове "самоубийственный плацебо".
Почему западные партнеры не спешат передавать Украине F-16 и ЗРК Patriot
При этом он также задался вопросом, почему в Полтавской области не решают проблему с российскими разведывательными БПЛА с помощью легкой авиации.
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