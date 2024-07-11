Зеленський у Вашингтоні зустрівся зі спікером Джонсоном та сенаторами США

Президент України Володимир Зеленський провів у Вашингтоні зустрічі зі спікером Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Майком Джонсоном та делегацією Сенату США.
Головні тези:
- Український президент обговорив з Майком Джонсоном зміцнення українсько-американської співпраці та очікування від саміту НАТО.
- Зеленський також зустрівся з делегацією Сенату США, де обговорювались питання оборонної підтримки та ракетного терору з боку РФ.
- Майк Джонсон підтримує зняття обмежень щодо використання західної зброї для ударів по території РФ з боку України.
- Україна висловила подяку американському народу та Конгресу за підтримку, та підкреслила важливість свободи та демократичних цінностей у світі.
- Бюджетна підтримка від США важлива для економічної стійкості України, включно з реформами на шляху до вступу в ЄС та НАТО.
Зеленський зустрівся з Майком Джонсоном у Вашингтоні
За словами українського лідера, ключовою темою розмови зі спікером Палати представників від республіканців стало зміцнення українсько-американської співпраці.
Президент додав, що вони також обговорили очікування від саміту НАТО та прогрес України у впровадженні реформ на шляху до вступу в ЄС та Північноатлантичний Альянс.
I met with House Speaker @SpeakerJohnson. The key topic of our conversation was strengthening Ukrainian-American cooperation.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2024
We discussed expectations for the NATO Summit and Ukraine's progress in implementing reforms on its path to joining the EU and NATO. Continued budgetary… pic.twitter.com/9YNWHZqYm0
Перед цим глава держави провів зустріч із делегацією Сенату США на чолі з лідером Демократичної партії в Сенаті Чаком Шумером і лідером Республіканської партії в Сенаті Мітчем Макконнеллом, а також сенаторами від обох партій.
I had an important meeting with a US Senate delegation led by Democratic Leader @SenSchumer and Republican Leader @LeaderMcConnell, along with senators from both parties.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2024
We discussed the current battlefield situation and American defense support. I informed them about Russia's… pic.twitter.com/vrfqfAfObx
Президент вказав, що вони обговорили ситуацію на полі бою та американську оборонну підтримку.
Джонсон виступає за зняття обмежень з України на використання західної зброї для ударів по РФ
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступ за зняття обмежень з України на використання західної зброї для ударів по території РФ.
Я пояснив, що воля Конгресу полягає в тому, щоб дозволити їм гнучкість у використанні зброї та допомоги, яку ми вже надіслали. Щоб вони могли вести війну так, як вони вважають за потрібне. Я прихильник цього. Я вважаю, що це й був намір Конгресу..
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