Зеленський у Вашингтоні зустрівся зі спікером Джонсоном та сенаторами США
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський у Вашингтоні зустрівся зі спікером Джонсоном та сенаторами США

Володимир Зеленський
Джонсон і Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів у Вашингтоні зустрічі зі спікером Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Майком Джонсоном та делегацією Сенату США.

Головні тези:

  • Український президент обговорив з Майком Джонсоном зміцнення українсько-американської співпраці та очікування від саміту НАТО.
  • Зеленський також зустрівся з делегацією Сенату США, де обговорювались питання оборонної підтримки та ракетного терору з боку РФ.
  • Майк Джонсон підтримує зняття обмежень щодо використання західної зброї для ударів по території РФ з боку України.
  • Україна висловила подяку американському народу та Конгресу за підтримку, та підкреслила важливість свободи та демократичних цінностей у світі.
  • Бюджетна підтримка від США важлива для економічної стійкості України, включно з реформами на шляху до вступу в ЄС та НАТО.

Зеленський зустрівся з Майком Джонсоном у Вашингтоні

За словами українського лідера, ключовою темою розмови зі спікером Палати представників від республіканців стало зміцнення українсько-американської співпраці.

Президент додав, що вони також обговорили очікування від саміту НАТО та прогрес України у впровадженні реформ на шляху до вступу в ЄС та Північноатлантичний Альянс.

Для економічної стійкості нашої держави важлива подальша бюджетна підтримка з боку США. Світ має залишитися місцем, де перемагають свобода й демократичні цінності.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Перед цим глава держави провів зустріч із делегацією Сенату США на чолі з лідером Демократичної партії в Сенаті Чаком Шумером і лідером Республіканської партії в Сенаті Мітчем Макконнеллом, а також сенаторами від обох партій.

Президент вказав, що вони обговорили ситуацію на полі бою та американську оборонну підтримку.

Зеленський з сенаторами США

Розповів про посилення ракетного терору з боку РФ проти українських міст та об’єктів критичної інфраструктури. Дякую президенту США, обом палатам Конгресу та обом партіям, а також американському народу за підтримку України.

Джонсон виступає за зняття обмежень з України на використання західної зброї для ударів по РФ

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступ за зняття обмежень з України на використання західної зброї для ударів по території РФ.

Я пояснив, що воля Конгресу полягає в тому, щоб дозволити їм гнучкість у використанні зброї та допомоги, яку ми вже надіслали. Щоб вони могли вести війну так, як вони вважають за потрібне. Я прихильник цього. Я вважаю, що це й був намір Конгресу..

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