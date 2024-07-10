Зеленський у Вашингтоні зустрівся з Шольцем і Стармером. Про що домовилися

10 липня у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський провів кілька важливих зустрічей з європейськими політиками.

Зеленський зустрівся з низкою лідерів країн НАТО

Президент України Володимир Зеленський 10 липня у Вашингтоні зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та новим очільником уряду Нідерландів Діком Схоофом.

Зеленський і Шольц

Зокрема під час зустрічі з Олафом Шольцом Зеленський наголосив на критичній важливості термінового постачання в Україну додаткових систем ППО.

Заява щодо постачання додаткових систем Patriot є важливою, і ми вдячні Німеччині та партнерам за такий крок. Водночас нам потрібно більше допомоги для протидії російським ударам із повітря: більше систем ППО та літаки F-16. Володимир Зеленький Президент України

Також він подякував Німеччині за готовність прийняти пацієнтів Охматдиту після російської атаки на дитячу лікарню 8 липня.

Зеленський розповів Шольцу про ситуацію в повітряному просторі та на фронті, зокрема на Харківському напрямку та сході України. Вони обговорили стратегії боротьби з носіями російських керованих авіабомб та розвідувальними дронами. Також говорили про результати першого Саміту миру та реалізацію рішення країн G7 щодо виділення Україні 50 млрд дол із заморожених російських активів.

Під час зустрічі із новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Зеленський подякував уряду країни за непохитну підтримку.

Дякуємо, що ви з нами із самого початку повномасштабного російського вторгнення. Дякуємо за всі військові та фінансові пакети й підтримку. Вранці я прочитав ваші повідомлення про дозвіл на використання ваших дуже потужних і якісних ракет Storm Shadow по військових об’єктах на території РФ. Ми дуже вдячні! Поширити

Зокрема Зеленський і Стармер обговорили практичну реалізацію цього рішення.

Крім того, вони зосередилися на подальшому розширенні далекобійних можливостей України у співпраці з іншими партнерами.

Володимир Зеленський відзначив лідерство Великої Британії в коаліції морських спроможностей. Сторони обговорили перспективи розвитку українського флоту за підтримки Великої Британії. Окремо під час зустрічі приділили увагу результатам Саміту миру та підготовці тематичних конференцій щодо втілення його рішень.

Також у Вашингтоні Зеленський вперше зустрівся із новим прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Президент України зауважив, що основну увагу під переговорів приділили посиленню української протиповітряної оборони, оборонним потребам України, розвитку оборонної співпраці та плануванню підготовки українських пілотів.

Що відомо про рішення із визначенням термінів передачі Україні винищувачів F-16

Президент Володимир Зеленський зазначив, що найближчим часом партнери України остаточно ухвалять рішення щодо термінів передачі винищувачів F-16.

Сьогодні продовжуємо роботу у Вашингтоні, буде, зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 "петріотів" і десятки інших систем ППО, сьогодні — рішення по літаках.

Також, за словами Зеленського, будуть підписані і дві нові безпекові угоди.