Саміт НАТО у Вашингтоні. Байден закликав країни-учасниці збільшити оборонне виробництво

Росія за підтримки Китаю, Північної Кореї та Ірану нарощує виробництво озброєння, боєприпасів та військової техніки, і НАТО має також збільшити своє оборонне виробництво, щоб не відстати та бути спроможним реагувати на загрози та забезпечувати колективну безпеку.
Головні тези:
- Росія, підтримувана Китаєм, Північною Кореєю та Іраном, нарощує оборонне виробництво, що ставить під загрозу безпеку. НАТО потрібно збільшити виробництво для реагування на ці виклики.
- Байден наголосив на необхідності модернізації стримування та оборони, щоб зробити Альянс сильнішим у відповідь на російську агресію.
- Кожна країна НАТО зараз зобов'язана розробляти плани оборонного виробництва, що сприятиме інноваціям та конкурентоспроможності Альянсу.
- Байден також підтримав пакет допомоги для України як крок до її членства в НАТО, що надає безпеку країні.
- Саміт НАТО у Вашингтоні відіграє ключову роль у зміцненні колективної безпеки та вирішенні найактуальніших викликів у геополітичному просторі.
Байден закликав НАТО збільшити оборонне виробництво
Про це заявив президент США Джозеф Байден під час відкриття ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні 10 липня.
Поруч з цим, Байден позитивно відзначив той факт, що "сьогодні всі члени НАТО беруть на себе зобов'язання розширювати нашу промислову базу і наш промисловий потенціал, як і наші зобов'язання щодо витрат на оборону".
Він також наголосив, що ці нові зобов'язання "надсилають світу чіткий сигнал про те, що кожен член НАТО зобов'язується робити свій внесок у збереження потужності Альянсу".
Ми можемо і будемо захищати кожен дюйм території НАТО, і ми будемо робити це разом. І те, що ми інвестуємо в нашу майбутню силу задля забезпечення готовності НАТО до будь-яких загроз, з якими ми зіткнемося, має бути чітким сигналом, який ми надсилаємо світові.
🔴 LIVE NOW: The NATO Public Forum— NATO (@NATO) July 10, 2024
Watch the public event taking place alongside the #NATOSummit to increase understanding of Allies’ decisions
Co-hosted by NATO and United States Government in collaboration with @AtlanticCouncil, @CNASdc, @GLOBSEC, @gmfus, @HudsonInstitute
Що являє собою “міст” України на шляху до членства у НАТО
За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, під час виступу на саміті Альянсу у Вашингтоні, потужний пакет допомоги Україні має стати “мостом” на шляху до членства.
Він зазначив, що мова йде про:
НАТІвське командування для України для надання безпекової допомоги та навчання солдатів;
довгострокове зобов'язання продовжувати підтримку України;
нові оголошення про негайну військову допомогу, у тому числі у питанні ППО;
нові двосторонні безпекові угоди між країнами НАТО та Україною;
крок до забезпечення повної оперативної сумісності між арміями НАТО та України, у тому числі новий тренувальний центр у Польщі.
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