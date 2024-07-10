Саміт НАТО у Вашингтоні. Байден закликав країни-учасниці збільшити оборонне виробництво
Категорія
Світ
Дата публікації

Саміт НАТО у Вашингтоні. Байден закликав країни-учасниці збільшити оборонне виробництво

НАТО
НАТО

Росія за підтримки Китаю, Північної Кореї та Ірану нарощує виробництво озброєння, боєприпасів та військової техніки, і НАТО має також збільшити своє оборонне виробництво, щоб не відстати та бути спроможним реагувати на загрози та забезпечувати колективну безпеку.

Головні тези:

  • Росія, підтримувана Китаєм, Північною Кореєю та Іраном, нарощує оборонне виробництво, що ставить під загрозу безпеку. НАТО потрібно збільшити виробництво для реагування на ці виклики.
  • Байден наголосив на необхідності модернізації стримування та оборони, щоб зробити Альянс сильнішим у відповідь на російську агресію.
  • Кожна країна НАТО зараз зобов'язана розробляти плани оборонного виробництва, що сприятиме інноваціям та конкурентоспроможності Альянсу.
  • Байден також підтримав пакет допомоги для України як крок до її членства в НАТО, що надає безпеку країні.
  • Саміт НАТО у Вашингтоні відіграє ключову роль у зміцненні колективної безпеки та вирішенні найактуальніших викликів у геополітичному просторі.

Байден закликав НАТО збільшити оборонне виробництво

На нашому саміті два роки тому ми започаткували план модернізації нашого стримування і нашої оборони. І сьогодні ми повинні запитати себе, що далі? Як ми можемо продовжувати робити цей щит сильнішим? Однією з відповідей має бути зміцнення нашої промислової бази. Зараз Росія перебуває у режимі воєнного часу у питанні оборонного виробництва. Вони значно нарощують виробництво зброї, боєприпасів і транспортних засобів, і роблять це за допомогою Китаю, Північної Кореї та Ірану. На моє переконання, ми не можемо допустити, щоб Альянс відставав.

Про це заявив президент США Джозеф Байден під час відкриття ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні 10 липня.

Поруч з цим, Байден позитивно відзначив той факт, що "сьогодні всі члени НАТО беруть на себе зобов'язання розширювати нашу промислову базу і наш промисловий потенціал, як і наші зобов'язання щодо витрат на оборону".

Це — дуже важливий крок для підтримання нашої безпеки. Вперше в історії кожна країна НАТО зобов'язується розробляти плани оборонного виробництва у себе вдома. Це означає, що як Альянс ми станемо більш інноваційними та конкурентоспроможними… Знаєте, нас ніхто не перевершить, нас ніхто не може перевершити, коли йдеться про нашу готовність.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Він також наголосив, що ці нові зобов'язання "надсилають світу чіткий сигнал про те, що кожен член НАТО зобов'язується робити свій внесок у збереження потужності Альянсу".

Ми можемо і будемо захищати кожен дюйм території НАТО, і ми будемо робити це разом. І те, що ми інвестуємо в нашу майбутню силу задля забезпечення готовності НАТО до будь-яких загроз, з якими ми зіткнемося, має бути чітким сигналом, який ми надсилаємо світові.

Що являє собою “міст” України на шляху до членства у НАТО

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, під час виступу на саміті Альянсу у Вашингтоні, потужний пакет допомоги Україні має стати “мостом” на шляху до членства. 

Щодо України, я очікую, що союзники схвалять суттєвий пакет допомоги, який складатиметься з п'яти елементів.

Він зазначив, що мова йде про:

  • НАТІвське командування для України для надання безпекової допомоги та навчання солдатів;

  • довгострокове зобов'язання продовжувати підтримку України;

  • нові оголошення про негайну військову допомогу, у тому числі у питанні ППО;

  • нові двосторонні безпекові угоди між країнами НАТО та Україною;

  • крок до забезпечення повної оперативної сумісності між арміями НАТО та України, у тому числі новий тренувальний центр у Польщі.

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