Саміт НАТО у Вашингтоні. Байден закликав країни-учасниці збільшити оборонне виробництво

Росія за підтримки Китаю, Північної Кореї та Ірану нарощує виробництво озброєння, боєприпасів та військової техніки, і НАТО має також збільшити своє оборонне виробництво, щоб не відстати та бути спроможним реагувати на загрози та забезпечувати колективну безпеку.

Байден закликав НАТО збільшити оборонне виробництво

На нашому саміті два роки тому ми започаткували план модернізації нашого стримування і нашої оборони. І сьогодні ми повинні запитати себе, що далі? Як ми можемо продовжувати робити цей щит сильнішим? Однією з відповідей має бути зміцнення нашої промислової бази. Зараз Росія перебуває у режимі воєнного часу у питанні оборонного виробництва. Вони значно нарощують виробництво зброї, боєприпасів і транспортних засобів, і роблять це за допомогою Китаю, Північної Кореї та Ірану. На моє переконання, ми не можемо допустити, щоб Альянс відставав. Поширити

Про це заявив президент США Джозеф Байден під час відкриття ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні 10 липня.

Поруч з цим, Байден позитивно відзначив той факт, що "сьогодні всі члени НАТО беруть на себе зобов'язання розширювати нашу промислову базу і наш промисловий потенціал, як і наші зобов'язання щодо витрат на оборону".

Це — дуже важливий крок для підтримання нашої безпеки. Вперше в історії кожна країна НАТО зобов'язується розробляти плани оборонного виробництва у себе вдома. Це означає, що як Альянс ми станемо більш інноваційними та конкурентоспроможними… Знаєте, нас ніхто не перевершить, нас ніхто не може перевершити, коли йдеться про нашу готовність. Джо Байден Президент США

Він також наголосив, що ці нові зобов'язання "надсилають світу чіткий сигнал про те, що кожен член НАТО зобов'язується робити свій внесок у збереження потужності Альянсу".

Ми можемо і будемо захищати кожен дюйм території НАТО, і ми будемо робити це разом. І те, що ми інвестуємо в нашу майбутню силу задля забезпечення готовності НАТО до будь-яких загроз, з якими ми зіткнемося, має бути чітким сигналом, який ми надсилаємо світові.

🔴 LIVE NOW: The NATO Public Forum



Watch the public event taking place alongside the #NATOSummit to increase understanding of Allies’ decisions



Co-hosted by NATO and United States Government in collaboration with @AtlanticCouncil, @CNASdc, @GLOBSEC, @gmfus, @HudsonInstitute — NATO (@NATO) July 10, 2024

Що являє собою “міст” України на шляху до членства у НАТО

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, під час виступу на саміті Альянсу у Вашингтоні, потужний пакет допомоги Україні має стати “мостом” на шляху до членства.

Щодо України, я очікую, що союзники схвалять суттєвий пакет допомоги, який складатиметься з п'яти елементів. Поширити

Він зазначив, що мова йде про: