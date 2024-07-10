Саммит НАТО в Вашингтоне. Байден призвал страны-участницы увеличить оборонное производство

Россия при поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана наращивает производство вооружения, боеприпасов и военной техники, и НАТО должен также увеличить свое оборонное производство, чтобы не отстать и быть в состоянии реагировать на угрозы и обеспечивать коллективную безопасность.

Байден призвал НАТО увеличить оборонное производство

На нашем саммите два года назад мы положили начало плану модернизации нашего сдерживания и нашей обороны. И сегодня мы должны спросить себя, что дальше? Как мы можем продолжать делать этот щит сильнее? Одним из ответов должно быть укрепление нашей промышленной базы. Сейчас Россия находится в режиме военного времени по вопросу оборонного производства. Они значительно наращивают производство оружия, боеприпасов и транспортных средств и делают это с помощью Китая, Северной Кореи и Ирана. По моему убеждению, мы не можем допустить, чтобы Североатлантический союз отставал. Поделиться

Об этом заявил президент США Джозеф Байден на открытии юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля.

Вместе с тем, Байден положительно отметил тот факт, что "сегодня все члены НАТО обязуются расширять нашу промышленную базу и наш промышленный потенциал, как и наши обязательства по расходам на оборону".

Это очень важный шаг для поддержания нашей безопасности. Впервые в истории каждая страна НАТО обязуется разрабатывать у себя дома планы оборонного производства. Это значит, что как Альянс мы станем более инновационными и конкурентоспособными… Знаете, нас никто не превзойдет, нас никто не может превзойти, когда речь идет о нашей готовности. Джо Байден Президент США

Он также подчеркнул, что эти новые обязательства "посылают миру четкий сигнал о том, что каждый член НАТО обязуется вносить свой вклад в сохранение мощи Альянса".

Мы можем и будем защищать каждый дюйм территории НАТО, и мы будем делать это вместе. И то, что мы инвестируем в будущую силу для обеспечения готовности НАТО к любым угрозам, с которыми мы столкнемся, должно быть четким сигналом, который мы посылаем миру.

🔴 LIVE NOW: The NATO Public Forum



Watch the public event taking place alongside the #NATOSummit to increase understanding of Allies’ decisions



Co-hosted by NATO and United States Government in collaboration with @AtlanticCouncil, @CNASdc, @GLOBSEC, @gmfus, @HudsonInstitute — NATO (@NATO) July 10, 2024

Что представляет собой "мост" Украины на пути к членству в НАТО

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, во время выступления на саммите Альянса в Вашингтоне мощный пакет помощи Украине должен стать "мостом" на пути к членству.

Что касается Украины, то я ожидаю, что союзники одобрят существенный пакет помощи, который будет состоять из пяти элементов. Поделиться

Он отметил, что речь идет о: