Саммит НАТО в Вашингтоне. Байден призвал страны-участницы увеличить оборонное производство

Россия при поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана наращивает производство вооружения, боеприпасов и военной техники, и НАТО должен также увеличить свое оборонное производство, чтобы не отстать и быть в состоянии реагировать на угрозы и обеспечивать коллективную безопасность.
Главные тезисы
- Увеличение оборонного производства на саммите НАТО в ответ на нарастающую военную активность России и ее союзников.
- Необходимость модернизации сдерживания и обороны для укрепления коллективной безопасности Альянса.
- Обязанность каждой страны НАТО разрабатывать планы оборонного производства для повышения инновационности и конкурентоспособности Альянса.
- Поддержка пакета помощи для Украины на пути к членству в НАТО включает новые меры по обучению солдат, военной помощи и обеспечению безопасности.
- Саммит НАТО играет ключевую роль в укреплении коллективной безопасности и решении глобальных вызовов в геополитическом пространстве.
Байден призвал НАТО увеличить оборонное производство
Об этом заявил президент США Джозеф Байден на открытии юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля.
Вместе с тем, Байден положительно отметил тот факт, что "сегодня все члены НАТО обязуются расширять нашу промышленную базу и наш промышленный потенциал, как и наши обязательства по расходам на оборону".
Он также подчеркнул, что эти новые обязательства "посылают миру четкий сигнал о том, что каждый член НАТО обязуется вносить свой вклад в сохранение мощи Альянса".
Мы можем и будем защищать каждый дюйм территории НАТО, и мы будем делать это вместе. И то, что мы инвестируем в будущую силу для обеспечения готовности НАТО к любым угрозам, с которыми мы столкнемся, должно быть четким сигналом, который мы посылаем миру.
🔴 LIVE NOW: The NATO Public Forum— NATO (@NATO) July 10, 2024
Watch the public event taking place alongside the #NATOSummit to increase understanding of Allies’ decisions
Co-hosted by NATO and United States Government in collaboration with @AtlanticCouncil, @CNASdc, @GLOBSEC, @gmfus, @HudsonInstitute
Что представляет собой "мост" Украины на пути к членству в НАТО
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, во время выступления на саммите Альянса в Вашингтоне мощный пакет помощи Украине должен стать "мостом" на пути к членству.
Он отметил, что речь идет о:
НАТОвском командовании для Украины для оказания помощи и обучения солдат;
долгосрочном обязательстве продолжать поддержку Украины;
новых объявленияї о немедленной военной помощи, в том числе по вопросу ПВО;
новых двусторонних соглашениях о безопасности между странами НАТО и Украиной;
шаге к обеспечению полной оперативной совместимости между армиями НАТО и Украины, включая новый тренировочный центр в Польше.
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