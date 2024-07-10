У НАТО розкрили деталі "мосту" для України щодо членства в Альянсі
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Політика
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У НАТО розкрили деталі "мосту" для України щодо членства в Альянсі

НАТО
Єнс Столтенберг

За словами генсека НАТО Єнса Столенберга, під час виступу на саміті Альянсу у Вашингтоні, потужний пакет допомоги Україні має стати “мостом” на шляху до членства. 

Головні тези:

  • НАТОвське командування та навчання солдат для забезпечення безпеки України є одним із елементів пакету допомоги.
  • Пакет підтримки включає довгострокові зобов'язання, нову військову допомогу, безпекові угоди та тренувальний центр в Польщі.
  • Заява генсека НАТО щодо членства України вказує на узгодження між країнами-союзниками та сильний меседж підтримки.
  • Президент Байден та інші країни-члени НАТО передадуть нові стратегічні системи ППО Україні для посилення обороноздатності.
  • Спільні зусилля НАТО спрямовані на створення умов для України на шляху до членства в Альянсі та посилення її обороноздатності.

Що представлятиме собою “мост” України на шляху до членства у НАТО

Щодо України, я очікую, що союзники схвалять суттєвий пакет допомоги, який складатиметься з п'яти елементів, - підкреслив Столтенберг.

Він зазначив, що мова йде про:

  • НАТОвське командування для України для надання безпекової допомоги та навчання солдатів;

  • довгострокове зобов'язання продовжувати підтримку України;

  • нові оголошення про негайну військову допомогу, у тому числі у питанні ППО;

  • нові двосторонні безпекові угоди між країнами НАТО та Україною;

  • крок до забезпечення повної оперативної сумісності між арміями НАТО та України, у тому числі новий тренувальний центр у Польщі.

Разом узяті ці п'ять елементів складають потужний міст для України до членства в Альянсі. Я впевнений, що країни-союзники повторять своє зобов'язання, що Україна стане членом НАТО, - пояснив Столтенберг.

Він також пообіцяв узгодження партнерами сильного послання до України щодо перспектив стосовно членства у НАТО.

Я очікую, що союзники узгодять сильний меседж щодо членства України. Щодо конкретних формулювань, я утримаюся від коментування цього, поки заява не буде узгоджена, - наголосив Столтенберг.

Що відомо про додаткові системи ППО

За словами Столтенберга, після прохання Зеленського союзники НАТО наполегливо працювали над рішеннями щодо передачі ППО.

І ми маємо оголошення від президента Байдена та низки інших лідерів учора, що вони зможуть поставити п'ять нових стратегічних систем ППО, від США, Італії, Румунії, Нідерландів та ще однієї країни-члена НАТО. Крім того, ми забезпечимо, що у них буде більше тактичних систем ППО, у тому числі NASAMS, - підкреслив Столтенберг.

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