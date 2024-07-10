І ми маємо оголошення від президента Байдена та низки інших лідерів учора, що вони зможуть поставити п'ять нових стратегічних систем ППО, від США, Італії, Румунії, Нідерландів та ще однієї країни-члена НАТО. Крім того, ми забезпечимо, що у них буде більше тактичних систем ППО, у тому числі NASAMS, - підкреслив Столтенберг.