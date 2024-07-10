За словами генсека НАТО Єнса Столенберга, під час виступу на саміті Альянсу у Вашингтоні, потужний пакет допомоги Україні має стати “мостом” на шляху до членства.
Головні тези:
- НАТОвське командування та навчання солдат для забезпечення безпеки України є одним із елементів пакету допомоги.
- Пакет підтримки включає довгострокові зобов'язання, нову військову допомогу, безпекові угоди та тренувальний центр в Польщі.
- Заява генсека НАТО щодо членства України вказує на узгодження між країнами-союзниками та сильний меседж підтримки.
- Президент Байден та інші країни-члени НАТО передадуть нові стратегічні системи ППО Україні для посилення обороноздатності.
- Спільні зусилля НАТО спрямовані на створення умов для України на шляху до членства в Альянсі та посилення її обороноздатності.
Що представлятиме собою “мост” України на шляху до членства у НАТО
Він зазначив, що мова йде про:
НАТОвське командування для України для надання безпекової допомоги та навчання солдатів;
довгострокове зобов'язання продовжувати підтримку України;
нові оголошення про негайну військову допомогу, у тому числі у питанні ППО;
нові двосторонні безпекові угоди між країнами НАТО та Україною;
крок до забезпечення повної оперативної сумісності між арміями НАТО та України, у тому числі новий тренувальний центр у Польщі.
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Він також пообіцяв узгодження партнерами сильного послання до України щодо перспектив стосовно членства у НАТО.
Що відомо про додаткові системи ППО
За словами Столтенберга, після прохання Зеленського союзники НАТО наполегливо працювали над рішеннями щодо передачі ППО.
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