Чи готова армія РФ до масштабного літнього наступу — висновок НАТО
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи готова армія РФ до масштабного літнього наступу — висновок НАТО

армія РФ
Джерело:  Reuters

Керівництво НАТО дійшло висновку, що наразі російським загарбникам бракує боєприпасів і військ, щоб розпочати масштабний наступ в Україні, який був запланований на літо 2024 року.

Головні тези:

  • Армія РФ стикається з дефіцитом ресурсів для початку масштабного наступу.
  • НАТО заявляє про успіхи ЗСУ, зокрема покращення обороноздатності.
  • Україна зосереджена на накопиченні боєприпасів та підготовці до нових операцій.
  • РФ може підтримувати свою військову економіку протягом трьох-чотирьох років.

РФ стикнулася з дефіцитом ресурсів для прориву на фронті

Альянс звертає увагу на шалені втрати російських окупантів на фронті, які є ціною спроб ворога утримати невеликі територіальні здобутки.

Брак живої сили та снарядів підтверджує той факт, що армія РФ наразі не готова широкомасштабного наступу.

Що їм доводиться робити, так це наказувати недоукомплектованим, недосвідченим підрозділам рухатися в райони для досягнення нереалістичних цілей, — заявив журналістам інсайдер в НАТО.

Цілком ймовірно, що вже незабаром диктатор Путіна спробує забезпечити значні постачання боєприпасів з інших країн на додаток до тих, що він вже отримує від Ірану і Північної Кореї.

Окрім того, існує високий ризик того, що нелегітимний президент РФ віддасть наказ про нову широкомасштабну мобілізацію, адже навіть тих 30 тисяч військових, які посилюють армію ворога щомісяця, виявилося замало для прориву на фронті.

Як у НАТО оцінюють успіхи ЗСУ

В Альянсі звертають увагу на те, українська оборона значно покращилася, попри те, що ЗСУ також втратили багато своїх воїнів.

Як стверджує інсайдер у НАТО, "мине ще деякий час", перш ніж Україна зможе накопичити вдосталь боєприпасів та підготувати своїх бійців для проведення нових широкомасштабних наступальних операцій.

Що також важливо розуміти, країна-агресорка РФ зможе підтримувати свою військову економіку ще три-чотири роки.

Китай продовжує надавати Росії критично важливі компоненти" для безпілотників, ракет і російської оборонної промисловості, — попередили в Альянсі.

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