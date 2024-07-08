НАТО потребує до 50 додаткових бригад для захисту від РФ — Reuters

НАТО потрібно від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свій план захисту від Росії. Це серйозний виклик для Альянсу, зважаючи, що бригада складається з 3 000—7 000 військовослужбовців.
Головні тези:
- Заходи протиповітряної й протиракетної оборони, розширення військових потужностей та технічне озброєння стали пріоритетами для НАТО.
- Скорочення підрозділів протиповітряної оборони країн-членів НАТО після Холодної війни призвело до необхідності їх подальшого зміцнення.
- Наразі ЄС та країни НАТО готуються до можливого нападу Росії, акцентуючи увагу на необхідності підвищення готовності та національної оборони.
Скільки НАТО необхідно бригад для захисту від ймовірного нападу РФ
Як зазначає видання, зараз НАТО більш серйозно сприймає загрозу з боку Росії, адже вона почала повномасштабну війну проти України й веде її вже третій рік. Щоб посилити свій захист, лише одній Німеччині доведеться вчетверо збільшити свої потужності ППО.
Наразі невідомо, де країни НАТО знайдуть 35—50 додаткових бригад. Їх можуть перевести з інших частин національних збройних сил або набиратимуть у них нових солдатів. Також імовірне поєднання обох підходів.
Головними пріоритетами Альянсу стали протиповітряна і протиракетна оборона, далекобійне озброєння, матеріально-технічне забезпечення, великі наземні маневрені формування.
Проте така позиція різко змінилася з 24 лютого 2022 року, повномасштабне російське вторгнення змусило союзників почати накопичувати запаси боєприпасів і усунути недоліки системи ППО.
Скільки часу є в країн ЄС для підготовки до нападу Росії
За словами глави Міноборони Естонії Мартіна Херема якого цитують журналісти видання Breaking Defense, наразі ЄС та країни НАТО мають готуватись до ймовірного нападу Росії.
Очільник Міноборони Швеції Мікаель Байден звертає увагу на “вікно можливостей” для країн НАТО.
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