НАТО потребує до 50 додаткових бригад для захисту від РФ — Reuters

НАТО потрібно від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свій план захисту від Росії. Це серйозний виклик для Альянсу, зважаючи, що бригада складається з 3 000—7 000 військовослужбовців.

Скільки НАТО необхідно бригад для захисту від ймовірного нападу РФ

Як зазначає видання, зараз НАТО більш серйозно сприймає загрозу з боку Росії, адже вона почала повномасштабну війну проти України й веде її вже третій рік. Щоб посилити свій захист, лише одній Німеччині доведеться вчетверо збільшити свої потужності ППО.

Наразі невідомо, де країни НАТО знайдуть 35—50 додаткових бригад. Їх можуть перевести з інших частин національних збройних сил або набиратимуть у них нових солдатів. Також імовірне поєднання обох підходів.

Головними пріоритетами Альянсу стали протиповітряна і протиракетна оборона, далекобійне озброєння, матеріально-технічне забезпечення, великі наземні маневрені формування.

У часи Холодної війни Німеччина мала 36 підрозділів протиповітряної оборони з системами Patriot. Зараз у Німеччини девʼять одиниць Patriot. Багато союзників НАТО скоротили кількість підрозділів протиповітряної оборони після завершення Холодної війни, демонструючи, що в майбутньому їм доведеться мати справу лише з обмеженими ракетними загрозами з боку таких країн, як Іран. Пострадянську Росію не вважали такою загрозою. Поширити

Проте така позиція різко змінилася з 24 лютого 2022 року, повномасштабне російське вторгнення змусило союзників почати накопичувати запаси боєприпасів і усунути недоліки системи ППО.

Скільки часу є в країн ЄС для підготовки до нападу Росії

За словами глави Міноборони Естонії Мартіна Херема якого цитують журналісти видання Breaking Defense, наразі ЄС та країни НАТО мають готуватись до ймовірного нападу Росії.

Є лише один фактор, який ми можемо змінити: наша готовність. Ми можемо підтримувати Україну, але одного дня вийде звідти, — підкреслив Херем. Поширити

Очільник Міноборони Швеції Мікаель Байден звертає увагу на “вікно можливостей” для країн НАТО.