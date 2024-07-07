Путін намагається підвищити ціну допомоги Україні з боку НАТО

Підтримка України стане ключовою темою західних партнерів під час саміту НАТО у Вашингтоні. Тим часом кремлівський диктатор Володимир Путін прагне змусити партнерів нести більші витрати, пов'язані із військовою та іншою допомогою Києву.

Як Путін намагається підірвати західну військову підтримку України

На третьому році війни проти України заподіяння болю прихильникам Києва стає для Путіна все більш пріоритетним завданням. Кремль хоче підвищити ціну для зростаючої участі НАТО у війні на боці України - як для стримування, так і для помсти. Останнє рішення Білого дому дозволити Києву використовувати західну далекобійну зброю для ударів по Росії... спонукають Путіна діяти сміливіше, ніж будь-коли, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що кремлівський диктатор продовжує шантажувати західні країни ядерною зброєю.

Однак автори матеріалу зазначають, що малоймовірно, що Путін дійсно вдасться від погроз до застосування ядерної зброї.

Однак журналісти попереджають, що в Путіна залишається ще багато і інших інструментів впливу на ситуацію.

Зокрема, в злочинної армії РФ достатньо ракет і дронів для атак по енергетичній інфраструктурі України.

У матеріалі видання підкреслюється, що Кремль прагне зупинити оборонні підприємства в Україні і змусити мільйони українців тікати до європейських та інших країн.

Окрім цього країна-агресорка намагається саботувати зусилля НАТО з військової підтримки України.

Російська розвідка націлилася на промислові та логістичні об'єкти, які мають вирішальне значення для виробництва і транспортування зброї в Україну.

Росія готова поділитися з противниками Заходу своїми секретними військовими технологіями.

На додачу до передач розробок зброї Китаю та Ірану, Путін уклав оборонний пакт із Північною Кореєю і може допомогти Пхеньяну в розвитку його ядерної та космічної програми.

Такий підхід Кремля є свідомо нерозважливим, і Путін називає його "заходом у відповідь" у відповідь на західні поставки зброї Києву. Проблема в тому, що ці дії можуть створити ситуації, які Кремль не зможе контролювати, - попереджають автори матеріалу. Поширити

Чим може відповісти НАТО на агресію Росії

На переконання авторів матеріалу, НАТО має розробити плани з підтримки України протягом зими наступного року і готуватись до нової хвилі українських біженців.

Крім відновлення військового стримування, Захід повинен зміцнити свої можливості в галузі контррозвідки, боротьби з тероризмом і організованою злочинністю.

Крім того, пише видання, Альянсу слід повернути контроль над управлінням ескалацією в цій війні.