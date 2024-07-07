Путін намагається підвищити ціну допомоги Україні з боку НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін намагається підвищити ціну допомоги Україні з боку НАТО

Володимир Путін
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Джерело:  Financial Times

Підтримка України стане ключовою темою західних партнерів під час саміту НАТО у Вашингтоні. Тим часом кремлівський диктатор Володимир Путін прагне змусити партнерів нести більші витрати, пов'язані із військовою та іншою допомогою Києву. 

Головні тези:

  • Путін намагається підвищити ціну допомоги Україні з боку НАТО, шантажуючи західні країни ядерною зброєю.
  • Кремль прагне зупинити оборонні підприємства в Україні та спонукає мільйони українців тікати до європейських країн.
  • НАТО повинне розробити плани підтримки України та зміцнення контррозвідки та боротьби.
  • Альянсу слід встановити правила участі в конфлікті та провести дискусію про межі прямої участі.
  • Канали для обговорення з Москвою питань зниження ризиків повинні залишатися відкритими, щоб запобігти подальшій ескалації конфлікту.

Як Путін намагається підірвати західну військову підтримку України

На третьому році війни проти України заподіяння болю прихильникам Києва стає для Путіна все більш пріоритетним завданням. Кремль хоче підвищити ціну для зростаючої участі НАТО у війні на боці України - як для стримування, так і для помсти. Останнє рішення Білого дому дозволити Києву використовувати західну далекобійну зброю для ударів по Росії... спонукають Путіна діяти сміливіше, ніж будь-коли, - йдеться у матеріалі видання.

Зазначається, що кремлівський диктатор продовжує шантажувати західні країни ядерною зброєю.

Однак автори матеріалу зазначають, що малоймовірно, що Путін дійсно вдасться від погроз до застосування ядерної зброї.

Однак журналісти попереджають, що в Путіна залишається ще багато і інших інструментів впливу на ситуацію.

Зокрема, в злочинної армії РФ достатньо ракет і дронів для атак по енергетичній інфраструктурі України.

У матеріалі видання підкреслюється, що Кремль прагне зупинити оборонні підприємства в Україні і змусити мільйони українців тікати до європейських та інших країн.

Окрім цього країна-агресорка намагається саботувати зусилля НАТО з військової підтримки України.

Російська розвідка націлилася на промислові та логістичні об'єкти, які мають вирішальне значення для виробництва і транспортування зброї в Україну.

Росія готова поділитися з противниками Заходу своїми секретними військовими технологіями.

На додачу до передач розробок зброї Китаю та Ірану, Путін уклав оборонний пакт із Північною Кореєю і може допомогти Пхеньяну в розвитку його ядерної та космічної програми.

Такий підхід Кремля є свідомо нерозважливим, і Путін називає його "заходом у відповідь" у відповідь на західні поставки зброї Києву. Проблема в тому, що ці дії можуть створити ситуації, які Кремль не зможе контролювати, - попереджають автори матеріалу.

Чим може відповісти НАТО на агресію Росії

На переконання авторів матеріалу, НАТО має розробити плани з підтримки України протягом зими наступного року і готуватись до нової хвилі українських біженців.

Крім відновлення військового стримування, Захід повинен зміцнити свої можливості в галузі контррозвідки, боротьби з тероризмом і організованою злочинністю.

Крім того, пише видання, Альянсу слід повернути контроль над управлінням ескалацією в цій війні.

Варто провести чесну дискусію про межі прямої участі НАТО та узгодити деякі правила, як говорити про них на публіці. Якнайбільше делікатних кроків має бути зроблено далеко від очей громадськості, щоб не підживлювати завзяття Путіна до відплати. Канали для обговорення з Москвою питань зниження ризиків повинні залишатися відкритими, - наголошують автори матеріалу.

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