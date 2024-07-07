Путин пытается повысить цену помощи Украине со стороны НАТО
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Путин пытается повысить цену помощи Украине со стороны НАТО

Владимир Путин
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Источник:  Financial Times

Поддержка Украины станет ключевой темой западных партнеров на саммите НАТО в Вашингтоне. Между тем, кремлевский диктатор Владимир Путин стремится заставить партнеров нести большие расходы, связанные с военной и другой помощью Киеву.

Главные тезисы

  • Путин использует шантаж с ядерным оружием для повышения цены помощи Украине со стороны НАТО.
  • НАТО должно разработать планы поддержки Украины и укрепления контрразведки и борьбы.
  • Североатлантический союз должен установить правила участия в конфликте и дискуссию о границах прямого участия.
  • Необходимо вести открытый диалог с Москвой для снижения рисков эскалации конфликта.
  • НАТО должно готовиться к новой волне украинских беженцев и возобновлению военного сдерживания.

Как Путин пытается подорвать западную военную поддержку Украины

На третьем году войны против Украины причинение боли сторонникам Киева становится для Путина все более приоритетной задачей. Кремль хочет повысить цену для растущего участия НАТО в войне на стороне Украины как для сдерживания, так и для мести. Последнее решение Белого дома позволить Киеву использовать западное дальнобойное оружие для ударов по России... побуждают Путина действовать смелее, чем когда-либо, - говорится в материале издания.

Кремлевский диктатор продолжает шантажировать западные страны ядерным оружием.

Однако авторы материала отмечают, что маловероятно, что Путин действительно удастся от угроз применения ядерного оружия.

Однако журналисты предупреждают, что у Путина остается еще много других инструментов влияния на ситуацию.

В частности, у преступной армии РФ достаточно ракет и дронов для атак по энергетической инфраструктуре Украины.

В материале издания подчеркивается, что Кремль стремится остановить оборонные предприятия в Украине и заставить миллионы украинцев бежать в европейские и другие страны.

Кроме того, страна-агрессорка пытается саботировать усилия НАТО по военной поддержке Украины.

Российская разведка нацелилась на промышленные и логистические объекты, имеющие решающее значение для производства и транспортировки оружия в Украину.

Россия готова поделиться с противниками Запада своими секретными военными технологиями.

В дополнение к передачам разработок оружия Китая и Ирана Путин заключил оборонный пакт с Северной Кореей и может помочь Пхеньяну в развитии его ядерной и космической программы.

Такой подход Кремля сознательно безрассуден, и Путин называет его "ответной мерой" в ответ на западные поставки оружия Киеву. Проблема в том, что эти действия могут создать ситуации, которые Кремль не сможет контролировать, – предупреждают авторы материала.

Чем может ответить НАТО на агрессию России

По мнению авторов материала, НАТО должна разработать планы по поддержке Украины в течение зимы следующего года и готовиться к новой волне украинских беженцев.

Помимо возобновления военного сдерживания, Запад должен укрепить свои возможности в области контрразведки, борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

Кроме того, пишет издание, Альянсу следует вернуть контроль над управлением эскалацией в этой войне.

Следует провести честную дискуссию о границах прямого участия НАТО и согласовать некоторые правила, как говорить о них на публике. Больше всего деликатных шагов должно быть сделано далеко от глаз общественности, чтобы не подпитывать рвение Путина к возмездию. Каналы для обсуждения с Москвой вопросов снижения рисков должны оставаться открытыми, - отмечают авторы материала.

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