НАТО нуждается в 50 дополнительных бригадах для защиты от РФ — Reuters
Категория
Мир
Дата публикации

НАТО нуждается в 50 дополнительных бригадах для защиты от РФ — Reuters

НАТО нуждается в 50 дополнительных бригадах для защиты от РФ — Reuters
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Источник:  Reuters

НАТО требует от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свой план защиты от России. Это серьезный вызов для Североатлантического союза, поскольку бригада состоит из 3 000—7 000 военнослужащих.

Главные тезисы

  • НАТО требует от 35 до 50 дополнительных бригад для полной защиты от России.
  • Российская угроза стала серьезным вызовом после начала полномасштабной войны против Украины.
  • Странам НАТО необходимо усилить противовоздушную оборону и подготовиться к возможному нападению России.
  • Главные приоритеты для укрепления обороны – противовоздушная и противоракетная оборона, дальнобойное вооружение и материально-техническое обеспечение.

Сколько НАТО необходимо бригадам для защиты от вероятного нападения РФ

Как отмечает издание, сейчас НАТО более серьезно воспринимает угрозу России, ведь она начала полномасштабную войну против Украины и ведет ее уже третий год. Чтобы усилить свою защиту, только одной Германии придется вчетверо увеличить свои мощности ПВО.

Пока неизвестно, где страны НАТО найдут 35—50 дополнительных бригад. Их могут перевести из других частей национальных вооруженных сил или будут набирать в них новых солдат. Также возможно сочетание обоих подходов.

Главными приоритетами НАТО стали противовоздушная и противоракетная оборона, дальнобойное вооружение, материально-техническое обеспечение, большие наземные маневренные формирования.

Во время Холодной войны Германия имела 36 подразделений противовоздушной обороны с системами Patriot. Сейчас у Германии девять единиц Patriot. Многие союзники НАТО сократили количество подразделений противовоздушной обороны после завершения Холодной войны, демонстрируя, что в будущем им придется иметь дело только с ограниченными ракетными угрозами таких стран, как Иран. Постсоветскую Россию не считали такой угрозой.

Однако такая позиция резко изменилась с 24 февраля 2022 г., полномасштабное российское вторжение заставило союзников начать накапливать запасы боеприпасов и устранить недостатки системы ПВО.

Сколько времени есть у стран ЕС для подготовки к нападению России

По словам главы Минобороны Эстонии Мартина Херема, которого цитируют журналисты издания Breaking Defense, сейчас ЕС и страны НАТО должны готовиться к вероятному нападению России.

Есть только один фактор, который мы можем изменить: наша готовность. Мы можем поддерживать Украину, но однажды выйдет оттуда, — подчеркнул Херем.

Глава Минобороны Швеции Микаэль Байден обращает внимание на "окно возможностей" для стран НАТО.

Это окно возможностей для нас, чтобы укрепить и построить более сильную национальную оборону, которая будет использована НАТО как средство сдерживания. Поэтому это, скорее, окно для того, чтобы действовать сейчас, а не ждать, — отмечает Байден.

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