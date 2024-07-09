Вступ України в НАТО. Альянс уже ухвалив доленосне рішення
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Вступ України в НАТО. Альянс уже ухвалив доленосне рішення

вступ України в НАТО
Джерело:  CNN

Згідно з даними CNN, керівництво Альянсу під час саміту у Вашингтоні має намір оголосити шлях України до НАТО як "незворотній".

Головні тези:

  • Україна повинна продовжити демократичні реформи, щоб забезпечити успішний вступ до НАТО.
  • Члени НАТО наголошують на важливості підтримки України у військовій, політичній та фінансовій сферах.
  • Остаточний текст комюніке може включати “важливі нові оголошення” щодо підтримки України в рамках ініціатив з розширення співпраці з Альянсом.

Україна обов’язково стане членом НАТО

Журналісти звертають увагу на те, що питання майбутнього членства України в НАТО було головною темою дискусій між 32 членами Альянсу напередодні саміту у Вашингтоні цього тижня.

Що важливо розуміти, фінальний текст комюніке ще може змінитися, однак у ньому уже закріпили формулювання про "незворотній" шлях України в Альянс, що буде важливим сигналом для Києва і Москви.

Як уже згадувалося раніше, команда українського лідера Володимира Зеленського доволі довго наполягала на згадці про незворотність євроатлантичного курсу України у рішенні саміту.

За словами одного з інсайдерів, адміністрація Джо Байдена уже погодилася з доцільністю використання цього слова в остаточному комюніке.

НАТО також нагадає Україні про свої ключові вимоги

Однак офіційний Вашингтон також закликає, щоб в документі також було підтверджено, що робота України над демократичними реформами не повинна зупинятися.

За словами посадовця, остаточна версія документа міститиме такий пункт.

У той час як багато членів НАТО з Європи наголошують на необхідності чітких формулювань щодо можливого майбутнього України в Альянсі, офіційні особи США та Німеччини пропонували описати у комюніке "міст" до членства в НАТО для України, — йдеться в повідомленні.

Ще одне анонімне джерело з команди Джо Байдена зазначили, що НАТО зробить "важливі нові оголошення про те, як ми збільшуємо військову, політичну і фінансову підтримку України з боку Альянсу" в рамках українського "мосту до НАТО".

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