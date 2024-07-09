Вступление Украины в НАТО. Альянс уже принял судьбоносное решение

Согласно данным CNN, руководство Альянса во время саммита в Вашингтоне намерено объявить путь Украины в НАТО как "необратимый".
Главные тезисы
- Украина должна продолжить демократические реформы, чтобы обеспечить успешное вступление в НАТО.
- Члены НАТО отмечают важность поддержки Украины в военной, политической и финансовой сферах.
- Окончательный текст коммюнике может включать в себя важные новые объявления о поддержке Украины в рамках инициатив по расширению сотрудничества с Альянсом.
Украина обязательно станет членом НАТО
Журналисты обращают внимание на то, что вопрос будущего членства Украины в НАТО был главной темой дискуссий между 32 членами Альянса в преддверии саммита в Вашингтоне на этой неделе.
Что важно понимать, финальный текст коммюнике еще может измениться, однако в нем уже закрепили формулировку о "необратимом" пути Украины в Альянс, что будет важным сигналом для Киева и Москвы.
Как уже упоминалось ранее, команда украинского лидера Владимира Зеленского долго настаивала на упоминании о необратимости евроатлантического курса Украины в решении саммита.
По словам одного из инсайдеров, администрация Джо Байдена уже согласилась с целесообразностью использования этого слова в окончательном коммюнике.
НАТО также напомнит Украине о своих ключевых требованиях
Однако официальный Вашингтон также призывает, чтобы в документе было подтверждено, что работа Украины над демократическими реформами не должна останавливаться.
По словам чиновника, окончательная версия документа будет содержать такой пункт.
Еще один анонимный источник из команды Джо Байдена отметил, что НАТО сделает "важные новые объявления о том, как мы увеличиваем военную, политическую и финансовую поддержку Украины со стороны Альянса" в рамках украинского "моста в НАТО".
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