Вступление Украины в НАТО. Альянс уже принял судьбоносное решение
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Вступление Украины в НАТО. Альянс уже принял судьбоносное решение

Вступление Украины в НАТО
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Источник:  CNN

Согласно данным CNN, руководство Альянса во время саммита в Вашингтоне намерено объявить путь Украины в НАТО как "необратимый".

Главные тезисы

  • Украина должна продолжить демократические реформы, чтобы обеспечить успешное вступление в НАТО.
  • Члены НАТО отмечают важность поддержки Украины в военной, политической и финансовой сферах.
  • Окончательный текст коммюнике может включать в себя важные новые объявления о поддержке Украины в рамках инициатив по расширению сотрудничества с Альянсом.

Украина обязательно станет членом НАТО

Журналисты обращают внимание на то, что вопрос будущего членства Украины в НАТО был главной темой дискуссий между 32 членами Альянса в преддверии саммита в Вашингтоне на этой неделе.

Что важно понимать, финальный текст коммюнике еще может измениться, однако в нем уже закрепили формулировку о "необратимом" пути Украины в Альянс, что будет важным сигналом для Киева и Москвы.

Как уже упоминалось ранее, команда украинского лидера Владимира Зеленского долго настаивала на упоминании о необратимости евроатлантического курса Украины в решении саммита.

По словам одного из инсайдеров, администрация Джо Байдена уже согласилась с целесообразностью использования этого слова в окончательном коммюнике.

НАТО также напомнит Украине о своих ключевых требованиях

Однако официальный Вашингтон также призывает, чтобы в документе было подтверждено, что работа Украины над демократическими реформами не должна останавливаться.

По словам чиновника, окончательная версия документа будет содержать такой пункт.

В то время как многие члены НАТО из Европы отмечают необходимость четких формулировок относительно возможного будущего Украины в Альянсе, официальные лица США и Германии предлагали описать в коммюнике "мост" к членству в НАТО для Украины, — сказано в сообщении.

Еще один анонимный источник из команды Джо Байдена отметил, что НАТО сделает "важные новые объявления о том, как мы увеличиваем военную, политическую и финансовую поддержку Украины со стороны Альянса" в рамках украинского "моста в НАТО".

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