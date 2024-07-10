Готова ли армия РФ к масштабному летнему наступлению — вывод НАТО
Категория
Украина
Дата публикации

Готова ли армия РФ к масштабному летнему наступлению — вывод НАТО

армия РФ
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Источник:  Reuters

Руководство НАТО пришло к выводу, что российским захватчикам не хватает боеприпасов и войск, чтобы начать масштабное наступление в Украине, которое было запланировано на лето 2024 года.

Главные тезисы

  • Армия РФ сталкивается с дефицитом ресурсов для начала масштабного прорыва.
  • НАТО заявляет об успехах ВСУ, а именно улучшении обороноспособности.
  • Украина сосредоточена на накоплении боеприпасов и подготовке к новым операциям.
  • РФ может поддерживать свою военную экономику в течение трех-четырех лет.

РФ столкнулась с дефицитом ресурсов для прорыва на фронте

Альянс обращает внимание на безумные потери российских оккупантов на фронте, которые являются ценой попыток врага удержать небольшие территориальные достижения.

Нехватка живой силы и снарядов подтверждает тот факт, что армия РФ пока не готова к широкомасштабному наступлению.

Что им приходится делать, так это приказывать недоукомплектованным, неопытным подразделениям двигаться в районы для достижения нереалистичных целей, — заявил журналистам инсайдер в НАТО.

По всей вероятности, уже вскоре диктатор Путина попытается обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран в дополнение к тем, что он уже получает от Ирана и Северной Кореи.

Кроме того, существует высокий риск того, что нелегитимный президент РФ отдаст приказ о новой широкомасштабной мобилизации, ведь даже 30 тысяч военных, которые усиливают армию врага ежемесячно, оказалось мало для прорыва на фронте.

Как в НАТО оценивают успехи ВСУ

В Альянсе обращают внимание на то, что украинская оборона значительно улучшилась, несмотря на то, что ВСУ также потеряли много своих воинов.

Как утверждает инсайдер в НАТО, "пройдет еще некоторое время", прежде чем Украина сможет накопить много боеприпасов и подготовить своих бойцов для проведения новых широкомасштабных наступательных операций.

Что также важно понимать, страна-агрессорка РФ сможет поддерживать свою военную экономику еще три-четыре года.

Китай продолжает предоставлять России критически важные компоненты для беспилотников, ракет и российской оборонной промышленности, — предупредили в Альянсе.

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