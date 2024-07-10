Руководство НАТО пришло к выводу, что российским захватчикам не хватает боеприпасов и войск, чтобы начать масштабное наступление в Украине, которое было запланировано на лето 2024 года.

РФ столкнулась с дефицитом ресурсов для прорыва на фронте

Альянс обращает внимание на безумные потери российских оккупантов на фронте, которые являются ценой попыток врага удержать небольшие территориальные достижения.

Нехватка живой силы и снарядов подтверждает тот факт, что армия РФ пока не готова к широкомасштабному наступлению.

Что им приходится делать, так это приказывать недоукомплектованным, неопытным подразделениям двигаться в районы для достижения нереалистичных целей, — заявил журналистам инсайдер в НАТО. Поделиться

По всей вероятности, уже вскоре диктатор Путина попытается обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран в дополнение к тем, что он уже получает от Ирана и Северной Кореи.

Кроме того, существует высокий риск того, что нелегитимный президент РФ отдаст приказ о новой широкомасштабной мобилизации, ведь даже 30 тысяч военных, которые усиливают армию врага ежемесячно, оказалось мало для прорыва на фронте.

Как в НАТО оценивают успехи ВСУ

В Альянсе обращают внимание на то, что украинская оборона значительно улучшилась, несмотря на то, что ВСУ также потеряли много своих воинов.

Как утверждает инсайдер в НАТО, "пройдет еще некоторое время", прежде чем Украина сможет накопить много боеприпасов и подготовить своих бойцов для проведения новых широкомасштабных наступательных операций.

Что также важно понимать, страна-агрессорка РФ сможет поддерживать свою военную экономику еще три-четыре года.