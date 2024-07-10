За словами одного з високопосадовців НАТО на полях саміту Альянсу у Вашингтоні, розв'язана Росією злочинна війна проти України не завершиться у 2025 і триватиме щонайменше ще кілька років.

Що у НАТО кажуть стосовно ймовірної тривалості війни РФ проти України

За словами представника НАТО у коментарі журналістам видання, вочевидь, Росія здатна витримувати існування в умовах війни проти України ще якнайменше 3-4 роки.

Високопосадовець Альянсу підкреслив, що партнери України готуються до підтримки у довгостроковій перспективі.

Зрештою, ми всі маємо бути готові продовжувати підтримувати Україну навіть після 2025 року. Ми всі дуже добре розуміємо, і, як ми вже говорили протягом тривалого часу, це не конфлікт, який вірогідно незабаром закінчиться. Він потребуватиме років цілеспрямованих зусиль, - наголосив представник НАТО. Поширити

Він також зазначив, що Росія відчує тривалі та значні наслідки для своєї економіки через переведення її на воєнні рейки.

Представник НАТО також оцінив ефект від створення командного пункту у німецькому Вісбадені.

Разом з оборонно-промисловими зобов'язаннями це забезпечує стабільні джерела підтримки України. Це механізм координації, за допомогою якого ми гарантуватимемо, що Україна отримає те, що їй потрібно, коли їй це потрібно, і забезпечуємо певну підзвітність, оскільки всі ми знаємо, що існує довгий список обіцянок, а те, що насправді з’являється на полі бою, часто відрізняється від озвученого, - зазначив військовопосадовець Альянсу. Поширити

Що відомо про перші результаті рішень щодо України на саміті НАТО у Вашингтоні

Під час відкриття саміту НАТО у Вашингтоні президент США підтвердив наміри його країни та партнерів передати Україні додаткові системи ЗРК Patriot.

Україна отримає п'ять далекобійних ЗРК: по одній від США, Німеччини, Румунії та Нідерландів. ще одну систему передасть Італія - у її випадку йдеться про SAMP-T.

Найближчими місяцями Україна має отримати десятки систем ППО тактичного рівня. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси NASAMS, MIM-23 HAWK, IRIS-T та самохідні зенітки Gepard.

Найближчими днями НАТО оголосить про створення нового військового командування в Німеччині та призначить представника у Києві для поглиблення відносин України з Альянсом.

Нове військове командування буде створено для навчання та оснащення українських військ.

NSATU координуватиме навчання та розвиток Збройних сил України на шляху до повної оперативної сумісності.

Зусилля очолить американський тризірковий генерал, навчання проходитиме у кількох країнах-союзниках.

Союзники оголосять про намір надати мінімальне базове фінансування у розмірі 40 млрд євро протягом наступного року.

Вашингтон робитиме внески із коштів, уже виділених Конгресом у квітневому пакеті на понад 60 млрд доларів.

США візьмуть половину видатків або близько 20 млрд, решту - Європа