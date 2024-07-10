Завершится ли война РФ против Украины в 2025 году — ответ представителя НАТО
Категория
Украина
Дата публикации

Завершится ли война РФ против Украины в 2025 году — ответ представителя НАТО

Артиллерия ВСУ
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Источник:  Голос Америки

По словам одного из высокопоставленных должностных лиц НАТО на полях саммита Альянса в Вашингтоне, развязанная Россией преступная война против Украины не завершится в 2025 и продлится по меньшей мере еще несколько лет.

Главные тезисы

  • Представитель НАТО прогнозирует продолжение войны РФ против Украины минимум еще 3-4 года после 2025 года.
  • Украина получит дополнительные системы ЗРК Patriot от США и других стран-партнеров НАТО для укрепления обороноспособности.
  • НАТО планирует создать новое военное командование в Германии и отправить представителя в Киев для поддержки Украины.
  • Меры поддержки Украины предусматривают минимальное финансирование в размере 40 млрд евро, при этом США и Европейский союз обещают поддержку.
  • Создание нового военного командования и предоставление систем ПВО Украине являются первыми результатами решений на саммите НАТО.

Что в НАТО говорят о вероятной продолжительности войны РФ против Украины

По словам представителя НАТО в комментарии журналистам издания, очевидно, Россия способна выдерживать существование в условиях войны против Украины еще как минимум 3-4 года.

Высокопоставленный чиновник Альянса подчеркнул, что партнеры Украины готовятся к поддержке в долгосрочной перспективе.

В конце концов мы все должны быть готовы продолжать поддерживать Украину даже после 2025 года. Мы все очень хорошо понимаем, и, как мы уже говорили в течение длительного времени, это не конфликт, который, скорее всего, закончится. Он потребует лет целенаправленных усилий, - подчеркнул представитель НАТО.

Он также отметил, что Россия ощутит длительные и значительные последствия для своей экономики из-за перевода ее на военные рельсы.

Представитель НАТО также оценил эффект создания командного пункта в немецком Висбадене.

Вместе с оборонно-промышленными обязательствами, это обеспечивает стабильные источники поддержки Украины. Это механизм координации, с помощью которого мы будем гарантировать, что Украина получит то, что ей нужно, когда ей это нужно, и обеспечиваем определенную подотчетность, поскольку все мы знаем, что существует длинный список обещаний, а то, что действительно появляется на поле боя, часто отличается от озвученного, - отметил военнослужащий Альянса.

Что известно о первых результатах решений по Украине на саммите НАТО в Вашингтоне

В ходе открытия саммита НАТО в Вашингтоне президент США подтвердил намерения его страны и партнеров передать Украине дополнительные системы ЗРК Patriot.

Украина получит пять дальнобойных ЗРК: по одной от США, Германии, Румынии и Нидерландов. еще одну систему передаст Италия – в ее случае речь идет о SAMP-T.

В ближайшие месяцы Украина должна получить десятки систем ПВО тактического уровня. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах NASAMS, MIM-23 HAWK, IRIS-T и самоходных зенитках Gepard.

В ближайшие дни НАТО объявит о создании нового военного командования в Германии и назначит представителя в Киеве для углубления отношений Украины с Альянсом.

Новое военное командование будет создано для обучения и оснащения украинских войск.

NSATU будет координировать обучение и развитие Вооруженных сил Украины на пути к полной оперативной совместимости.

Усилие возглавит американский трехзвездочный генерал, обучение будет проходить в нескольких странах-союзниках.

Союзники объявят о намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро в течение следующего года.

Вашингтон будет вносить взносы из средств, уже выделенных Конгрессом в апрельском пакете более чем на 60 млрд долларов.

США возьмут половину расходов или около 20 млрд, остальные - Европа

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