По словам одного из высокопоставленных должностных лиц НАТО на полях саммита Альянса в Вашингтоне, развязанная Россией преступная война против Украины не завершится в 2025 и продлится по меньшей мере еще несколько лет.

Что в НАТО говорят о вероятной продолжительности войны РФ против Украины

По словам представителя НАТО в комментарии журналистам издания, очевидно, Россия способна выдерживать существование в условиях войны против Украины еще как минимум 3-4 года.

Высокопоставленный чиновник Альянса подчеркнул, что партнеры Украины готовятся к поддержке в долгосрочной перспективе.

В конце концов мы все должны быть готовы продолжать поддерживать Украину даже после 2025 года. Мы все очень хорошо понимаем, и, как мы уже говорили в течение длительного времени, это не конфликт, который, скорее всего, закончится. Он потребует лет целенаправленных усилий, - подчеркнул представитель НАТО. Поделиться

Он также отметил, что Россия ощутит длительные и значительные последствия для своей экономики из-за перевода ее на военные рельсы.

Представитель НАТО также оценил эффект создания командного пункта в немецком Висбадене.

Вместе с оборонно-промышленными обязательствами, это обеспечивает стабильные источники поддержки Украины. Это механизм координации, с помощью которого мы будем гарантировать, что Украина получит то, что ей нужно, когда ей это нужно, и обеспечиваем определенную подотчетность, поскольку все мы знаем, что существует длинный список обещаний, а то, что действительно появляется на поле боя, часто отличается от озвученного, - отметил военнослужащий Альянса. Поделиться

Что известно о первых результатах решений по Украине на саммите НАТО в Вашингтоне

В ходе открытия саммита НАТО в Вашингтоне президент США подтвердил намерения его страны и партнеров передать Украине дополнительные системы ЗРК Patriot.

Украина получит пять дальнобойных ЗРК: по одной от США, Германии, Румынии и Нидерландов. еще одну систему передаст Италия – в ее случае речь идет о SAMP-T.

В ближайшие месяцы Украина должна получить десятки систем ПВО тактического уровня. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах NASAMS, MIM-23 HAWK, IRIS-T и самоходных зенитках Gepard.

В ближайшие дни НАТО объявит о создании нового военного командования в Германии и назначит представителя в Киеве для углубления отношений Украины с Альянсом.

Новое военное командование будет создано для обучения и оснащения украинских войск.

NSATU будет координировать обучение и развитие Вооруженных сил Украины на пути к полной оперативной совместимости.

Усилие возглавит американский трехзвездочный генерал, обучение будет проходить в нескольких странах-союзниках.

Союзники объявят о намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро в течение следующего года.

Вашингтон будет вносить взносы из средств, уже выделенных Конгрессом в апрельском пакете более чем на 60 млрд долларов.

США возьмут половину расходов или около 20 млрд, остальные - Европа