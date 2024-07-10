По словам одного из высокопоставленных должностных лиц НАТО на полях саммита Альянса в Вашингтоне, развязанная Россией преступная война против Украины не завершится в 2025 и продлится по меньшей мере еще несколько лет.
Главные тезисы
- Представитель НАТО прогнозирует продолжение войны РФ против Украины минимум еще 3-4 года после 2025 года.
- Украина получит дополнительные системы ЗРК Patriot от США и других стран-партнеров НАТО для укрепления обороноспособности.
- НАТО планирует создать новое военное командование в Германии и отправить представителя в Киев для поддержки Украины.
- Меры поддержки Украины предусматривают минимальное финансирование в размере 40 млрд евро, при этом США и Европейский союз обещают поддержку.
- Создание нового военного командования и предоставление систем ПВО Украине являются первыми результатами решений на саммите НАТО.
Что в НАТО говорят о вероятной продолжительности войны РФ против Украины
По словам представителя НАТО в комментарии журналистам издания, очевидно, Россия способна выдерживать существование в условиях войны против Украины еще как минимум 3-4 года.
Высокопоставленный чиновник Альянса подчеркнул, что партнеры Украины готовятся к поддержке в долгосрочной перспективе.
Он также отметил, что Россия ощутит длительные и значительные последствия для своей экономики из-за перевода ее на военные рельсы.
Представитель НАТО также оценил эффект создания командного пункта в немецком Висбадене.
Что известно о первых результатах решений по Украине на саммите НАТО в Вашингтоне
В ходе открытия саммита НАТО в Вашингтоне президент США подтвердил намерения его страны и партнеров передать Украине дополнительные системы ЗРК Patriot.
Украина получит пять дальнобойных ЗРК: по одной от США, Германии, Румынии и Нидерландов. еще одну систему передаст Италия – в ее случае речь идет о SAMP-T.
В ближайшие месяцы Украина должна получить десятки систем ПВО тактического уровня. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах NASAMS, MIM-23 HAWK, IRIS-T и самоходных зенитках Gepard.
В ближайшие дни НАТО объявит о создании нового военного командования в Германии и назначит представителя в Киеве для углубления отношений Украины с Альянсом.
Новое военное командование будет создано для обучения и оснащения украинских войск.
NSATU будет координировать обучение и развитие Вооруженных сил Украины на пути к полной оперативной совместимости.
Усилие возглавит американский трехзвездочный генерал, обучение будет проходить в нескольких странах-союзниках.
Союзники объявят о намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро в течение следующего года.
Вашингтон будет вносить взносы из средств, уже выделенных Конгрессом в апрельском пакете более чем на 60 млрд долларов.
США возьмут половину расходов или около 20 млрд, остальные - Европа
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