По словам генсека НАТО Йенса Столенберга, во время выступления на саммите Альянса в Вашингтоне мощный пакет помощи Украине должен стать "мостом" на пути к членству.
Главные тезисы
- НАТО предоставляет мощный пакет помощи Украине, который станет “мостом” на пути к членству в Альянсе.
- Поддержка включает в себя НАТОвское командование, долгосрочные обязательства, новую военную помощь и тренировочный центр в Польше.
- Украина получит новые стратегические системы ПВО от нескольких стран-членов НАТО для усиления своей обороноспособности.
- НАТО направляет усилия на создание условий для будущего членства Украины в Альянсе и укрепление ее обороноспособности.
- Пятиэлементный пакет помощи, включающий командование, обязательства, военную помощь, соглашения о безопасности и тренировочный центр, обеспечит Украине мощный 'мост' в НАТО.
Что будет представлять собой мост Украины на пути к членству в НАТО
Он отметил, что речь идет о:
НАТОвское командование для Украины для предоставления помощи и обучения солдат;
долгосрочное обязательство продолжать поддержку Украины;
новые объявления о немедленной военной помощи, в том числе по вопросу ПВО;
новые двусторонние соглашения о безопасности между странами НАТО и Украиной;
шаг к обеспечению полной оперативной совместимости между армиями НАТО и Украины, включая новый тренировочный центр в Польше.
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Он также пообещал согласование партнерами сильного послания Украине относительно перспектив членства в НАТО.
Что известно о дополнительных системах ПВО
По словам Столтенберга, после просьбы Зеленского союзники НАТО упорно работали над решениями по передаче ПВО.
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