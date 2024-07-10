И мы имеем объявление от президента Байдена и ряда других лидеров вчера, что они смогут поставить пять новых стратегических систем ПВО от США, Италии, Румынии, Нидерландов и еще одной страны-члена НАТО. Кроме того, мы обеспечим, что у них будет больше тактических систем ПВО, включая NASAMS, - подчеркнул Столтенберг.