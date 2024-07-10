В НАТО раскрыли детали "моста" для Украины по членству в Альянсе
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Политика
Дата публикации

В НАТО раскрыли детали "моста" для Украины по членству в Альянсе

НАТО
Йенс Столтенберг
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По словам генсека НАТО Йенса Столенберга, во время выступления на саммите Альянса в Вашингтоне мощный пакет помощи Украине должен стать "мостом" на пути к членству.

Главные тезисы

  • НАТО предоставляет мощный пакет помощи Украине, который станет “мостом” на пути к членству в Альянсе.
  • Поддержка включает в себя НАТОвское командование, долгосрочные обязательства, новую военную помощь и тренировочный центр в Польше.
  • Украина получит новые стратегические системы ПВО от нескольких стран-членов НАТО для усиления своей обороноспособности.
  • НАТО направляет усилия на создание условий для будущего членства Украины в Альянсе и укрепление ее обороноспособности.
  • Пятиэлементный пакет помощи, включающий командование, обязательства, военную помощь, соглашения о безопасности и тренировочный центр, обеспечит Украине мощный 'мост' в НАТО.

Что будет представлять собой мост Украины на пути к членству в НАТО

Что касается Украины, то я ожидаю, что союзники одобрят существенный пакет помощи, который будет состоять из пяти элементов, - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что речь идет о:

  • НАТОвское командование для Украины для предоставления помощи и обучения солдат;

  • долгосрочное обязательство продолжать поддержку Украины;

  • новые объявления о немедленной военной помощи, в том числе по вопросу ПВО;

  • новые двусторонние соглашения о безопасности между странами НАТО и Украиной;

  • шаг к обеспечению полной оперативной совместимости между армиями НАТО и Украины, включая новый тренировочный центр в Польше.

Вместе взятые эти пять элементов составляют мощный мост для Украины для членства в Альянсе. Я уверен, что страны-союзники повторят свое обязательство, что Украина станет членом НАТО, – объяснил Столтенберг.

Он также пообещал согласование партнерами сильного послания Украине относительно перспектив членства в НАТО.

Я ожидаю, что союзники согласуют сильный месседж по членству Украины. Что касается конкретных формулировок, я воздержусь от комментирования этого, пока заявление не будет согласовано, - подчеркнул Столтенберг.

Что известно о дополнительных системах ПВО

По словам Столтенберга, после просьбы Зеленского союзники НАТО упорно работали над решениями по передаче ПВО.

И мы имеем объявление от президента Байдена и ряда других лидеров вчера, что они смогут поставить пять новых стратегических систем ПВО от США, Италии, Румынии, Нидерландов и еще одной страны-члена НАТО. Кроме того, мы обеспечим, что у них будет больше тактических систем ПВО, включая NASAMS, - подчеркнул Столтенберг.

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