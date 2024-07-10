Зеленский в Вашингтоне встретился с Шольцем и Стармером. О чем договорились

10 июля в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский провел несколько встреч с европейскими политиками.

Зеленский встретился с рядом лидеров стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля в Вашингтоне встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом, новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером и новым главой правительства Нидерландов Диком Схоофом.

Зеленский и Шольц

В частности, во время встречи с Олафом Шольцом Зеленский отметил критическую важность срочной поставки в Украину дополнительных систем ПВО.

Заявление о поставке дополнительных систем Patriot важно, и мы благодарны Германии и партнерам за такой шаг. В то же время, нам нужно больше помощи для противодействия российским ударам с воздуха: больше систем ПВО и самолеты F-16. Владимир Зеленский Президент Украины

Также он поблагодарил Германию за готовность принять пациентов Охматдета после российской атаки на детскую больницу 8 июля.

Зеленский рассказал Шольцу о ситуации в воздушном пространстве и на фронте, в частности, на Харьковском направлении и востоке Украины. Они обсудили стратегии борьбы с носителями российских управляемых авиабомб и разведывательными дронами. Также говорили о результатах первого Саммита мира и реализации решения стран G7 о выделении Украине 50 млрд долл из замороженных российских активов.

Во время встречи с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером Зеленский поблагодарил правительство страны за непреклонную поддержку.

Спасибо, что вы с нами с самого начала полномасштабного российского вторжения. Спасибо за все военные и финансовые пакеты и поддержку. Утром я прочитал ваши сообщения о разрешении использовать ваши очень мощные и качественные ракеты Storm Shadow по военным объектам на территории РФ. Мы очень благодарны! Поделиться

В частности, Зеленский и Стармер обсудили практическую реализацию этого решения.

Кроме того, они сосредоточились на дальнейшем расширении дальнобойных возможностей Украины в сотрудничестве с другими партнерами.

Владимир Зеленский отметил лидерство Великобритании в коалиции морских возможностей. Стороны обсудили перспективы развития украинского флота при поддержке Великобритании. Отдельно во время встречи было уделено внимание результатам Саммита мира и подготовке тематических конференций по воплощению его решений.

Также в Вашингтоне Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Президент Украины отметил, что основное внимание в переговорах было уделено усилению украинской противовоздушной обороны, оборонным потребностям Украины, развитию оборонного сотрудничества и планированию подготовки украинских пилотов.

Что известно о решениях с определением сроков передачи Украине истребителей F-16

Президент Владимир Зеленский отметил, что в ближайшее время партнеры Украины окончательно примут решение о сроках передачи истребителей F-16.

Сегодня продолжаем работу в Вашингтоне, будет, в частности, уже очень скоро решение по F-16. Увеличиваем количество самолетов, доступных Украине. Вчера для Украины мы получили решение еще о 5 "петриотах" и десятках других систем ПВО, сегодня — решения по самолетам.

Также, по словам Зеленского, будут подписаны и два новых соглашения о безопасности.