Российский нелегитимный президент Владимир Путин хотел воспользоваться тем, что американский Конгресс более полугода не мог одобрить новую помощь Украине и захватить Харьков.
Главные тезисы
- Российский президент Путин планировал захватить Харьков, используя паузу в помощи США.
- Украинские силы обороны под руководством Зеленского отстояли позиции и остановили наступление русских войск в Харьковской области.
- Нападения РФ на Харьков и другие районы продолжаются, однако украинский спецназ успешно наносит удары по враждебным позициям.
- Геолокационные данные свидетельствуют о контратаках ВСУ в районе Харькова, показывая определенные успехи в сдерживании агрессии.
- Ситуация в Харьковской области остается напряженной, но государственные вооруженные силы продолжают защищать мирных жителей от оккупации.
Какие планы РФ имеет в Харькове
Россияне каждый день бьют по жителям Харькова, поскольку "хотят спровоцировать хаос и заставить людей скрыться", рассказал президент Украины Владимир Зеленский в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана. По словам украинского лидера, для Путина это цель.
Зеленский добавил, что во время нового наступления РФ в Харьковской области Киев потерял некоторые поселки, находящиеся вдоль границы, но сумел забрать и сохранить жителей.
Какая ситуация в Харьковской области
Силы обороны Украины продвинулись во время тактических контратак севернее Харькова 7 июля.
Геолокационные кадры, опубликованные 6 июля, показывают, что ВСУ продвинулись северо-западнее Глубокого, контратакуя в районе, а имеющиеся спутниковые снимки от 3-6 июля свидетельствуют о том, что украинские силы осуществили контратаку в этом районе.
Однако аналитики отмечают, что нынешний статус Глубокого неизвестен.
Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ регулярно контратакуют вблизи Глубокого и наступали под Глубоким с юго-запада.
Другой блоггер рассказывал, что украинские защитники также проводят рейды вблизи Липца и Тихого, чтобы обнаружить уязвимые места на российских оборонительных линиях.
Войска РФ продолжали атаки в районе Липцев и Глубокого и в районе Волчанска и вблизи Старицы 6 и 7 июля.
Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы отразили позиции на улицах Короленко и Соборной в центре Волчанска.
В Нацгвардии Украины сообщили, что ее спецназ нанес удары по российскому тактическому командному пункту и небольшому составу боеприпасов вблизи Глубокого.
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