Зеленский раскрыл план Кремля по Харькову

Российский нелегитимный президент Владимир Путин хотел воспользоваться тем, что американский Конгресс более полугода не мог одобрить новую помощь Украине и захватить Харьков.

Какие планы РФ имеет в Харькове

Россияне каждый день бьют по жителям Харькова, поскольку "хотят спровоцировать хаос и заставить людей скрыться", рассказал президент Украины Владимир Зеленский в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана. По словам украинского лидера, для Путина это цель.

…у него была эта информация. Он хотел использовать эту паузу более полугода в Конгрессе с этим решением (оказать помощь Украине — Ред.), поэтому он хотел оккупировать быстро Харьков, где живет полтора миллиона сейчас. Очень близко к границе… — сказал лидер нашей страны. Поделиться

Зеленский добавил, что во время нового наступления РФ в Харьковской области Киев потерял некоторые поселки, находящиеся вдоль границы, но сумел забрать и сохранить жителей.

Вы видели, что ему (Путину, — Ред.) не важно кого убить — солдата, человека, гражданского. Поэтому мы забрали людей из этих селений и у него не было успеха. Слава Богу, помощь и конечно наши солдаты, прежде всего наши герои, они остановили их. Он потерял очень много людей", — добавил президент. Глава украинского государства сказал, что речь идет о тысячах окупантов. "Для него это была очень высокая цена этой операции, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Какая ситуация в Харьковской области

Силы обороны Украины продвинулись во время тактических контратак севернее Харькова 7 июля.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 июля, показывают, что ВСУ продвинулись северо-западнее Глубокого, контратакуя в районе, а имеющиеся спутниковые снимки от 3-6 июля свидетельствуют о том, что украинские силы осуществили контратаку в этом районе.

Однако аналитики отмечают, что нынешний статус Глубокого неизвестен.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ регулярно контратакуют вблизи Глубокого и наступали под Глубоким с юго-запада.

Другой блоггер рассказывал, что украинские защитники также проводят рейды вблизи Липца и Тихого, чтобы обнаружить уязвимые места на российских оборонительных линиях.

Войска РФ продолжали атаки в районе Липцев и Глубокого и в районе Волчанска и вблизи Старицы 6 и 7 июля.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы отразили позиции на улицах Короленко и Соборной в центре Волчанска.

В Нацгвардии Украины сообщили, что ее спецназ нанес удары по российскому тактическому командному пункту и небольшому составу боеприпасов вблизи Глубокого.