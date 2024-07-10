Зеленський розкрив план Кремля щодо Харкова

Російський нелегітимний президент Володимир Путін хотів скористатися тим, що американський Конгрес понад пів року не міг схвалити нову допомогу Україні, та захопити Харків.

Які плани РФ має на Харків

Росіяни кожного дня б'ють по мешканцях Харкова, оскільки "хочуть спровокувати хаос і змусити людей втекти", розповів президент України Володимир Зеленський у Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана. За словами українського лідера, для Путіна це ціль.

…в нього була ця інформація. Він хотів використати цю паузу у понад пів року у Конгресі з цим рішенням (надати допомогу Україні, — Ред.), тому він хотів окупувати швидко Харків, де живе півтора мільйона зараз. Дуже близько до кордону…, — сказав лідер нашої країни. Поширити

Зеленський додав, що під час нового наступу РФ в Харківській області Київ втратив деякі селища, які знаходяться уздовж кордону, але зміг забрати й зберегти жителів.

Ви бачили, йому (Путіну, — Ред.) не важливо кого вбити — солдата, людину, цивільного. Тому ми забрали людей із цих селищ і в нього не було успіху. Дякувати Богу, допомога та звісно наші солдати, насамперед наші герої, вони зупинили їх. Він втратив дуже багато людей", — додав президент. Очільник української держави сказав, що йдеться про тисячі окупантів. "Для нього це була дуже висока ціна цієї операції, — підкреслив Зеленський. Поширити

Яка ситуація в Харківській області

Сили оборони України просунулися під час тактичних контратак на північ від Харкова 7 липня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, показують, що ЗСУ просунулися на північний захід від Глибокого, контратакуючи в районі, а наявні супутникові знімки від 3-6 липня свідчать про те, що українські сили здійснили контратаку в цьому районі.

Однак аналітики зауважують, що нинішній статус Глибокого — невідомий.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ регулярно контратакують поблизу Глибокого і що наступали під Глибоким з південного заходу.

Інший блогер розповідав, що українські захисники також проводять рейди поблизу Липців та Тихого, щоб виявити вразливі місця на російських оборонних лініях.

Війська РФ продовжували атаки в районі Липців і Глибокого та в районі Вовчанська і поблизу Стариці 6 і 7 липня.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська нібито відбили позиції на вулицях Короленка та Соборній у центрі Вовчанська.

В Нацгвардії України повідомили, що її спецназ завдав ударів по російському тактичному командному пункту та невеликому складу боєприпасів поблизу Глибокого.