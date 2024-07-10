Російський нелегітимний президент Володимир Путін хотів скористатися тим, що американський Конгрес понад пів року не міг схвалити нову допомогу Україні, та захопити Харків.
Головні тези:
- Російський президент Путін планував захопити Харків, використовуючи паузу у допомозі від США.
- Українські сили оборони під керівництвом Зеленського відстояли позиції та зупинили наступ російських військ в Харківській області.
- Напади РФ на Харків та інші райони тривають, проте український спецназ успішно наносить удари по ворожих позиціях.
- Геолокаційні дані свідчать про контратаки ЗСУ в районі Харкова, показуючи визначені успіхи у стримуванні агресії.
- Ситуація в Харківській області залишається напруженою, проте державні збройні сили продовжують захищати мирних жителів від окупації.
Які плани РФ має на Харків
Росіяни кожного дня б'ють по мешканцях Харкова, оскільки "хочуть спровокувати хаос і змусити людей втекти", розповів президент України Володимир Зеленський у Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана. За словами українського лідера, для Путіна це ціль.
Зеленський додав, що під час нового наступу РФ в Харківській області Київ втратив деякі селища, які знаходяться уздовж кордону, але зміг забрати й зберегти жителів.
Яка ситуація в Харківській області
Сили оборони України просунулися під час тактичних контратак на північ від Харкова 7 липня.
Геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, показують, що ЗСУ просунулися на північний захід від Глибокого, контратакуючи в районі, а наявні супутникові знімки від 3-6 липня свідчать про те, що українські сили здійснили контратаку в цьому районі.
Однак аналітики зауважують, що нинішній статус Глибокого — невідомий.
Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ регулярно контратакують поблизу Глибокого і що наступали під Глибоким з південного заходу.
Інший блогер розповідав, що українські захисники також проводять рейди поблизу Липців та Тихого, щоб виявити вразливі місця на російських оборонних лініях.
Війська РФ продовжували атаки в районі Липців і Глибокого та в районі Вовчанська і поблизу Стариці 6 і 7 липня.
Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська нібито відбили позиції на вулицях Короленка та Соборній у центрі Вовчанська.
В Нацгвардії України повідомили, що її спецназ завдав ударів по російському тактичному командному пункту та невеликому складу боєприпасів поблизу Глибокого.
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