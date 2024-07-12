Зеленский призвал расширить обучающие миссии для украинских пилотов на F-16
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский призвал расширить обучающие миссии для украинских пилотов на F-16

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Совете Украина-НАТО отметил необходимость расширения учебных программ для украинских пилотов на истребителях F-16.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский выразил благодарность за системы ПВО, спасавших жизнь украинцев, и за поставки новых систем для защиты от российских атак.
  • Подписание украинского компакта и других соглашений вывело отношения Киева с союзниками на новый уровень.
  • Усилия Владимира Зеленского и Джо Байдена направлены на укрепление сотрудничества в области безопасности и повышения безопасности для Украины.

Украине нужно использовать около 300 боевых самолетов

На Совете Украина-НАТО Владимир Зеленский отметил необходимость достаточного количества истребителей F-16 для противодействия российским авиаударам.

Он отметил, что Россия использует около 300 боевых самолетов, и Украине нужно такое же количество. Для достижения этой цели необходимо расширить обучающие миссии для украинских пилотов.

Нам нужно достаточное количество F-16. Россия использует около 300 боевых самолетов; нам нужна, по крайней мере, половина этого. Необходимо расширить обучающие миссии для пилотов. Сколько лет мы будем ждать половины 300 самолетов при нынешних темпах поставок и обучения? Война не должна продолжаться так долго. А в случае с F-16 это не зависит от нас.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также во время выступления Владимир Зеленский выразил благодарность за каждую систему ПВО, которая помогает спасать жизнь украинцев, и новые поставки Patriot и других систем ПВО. Он подчеркнул, что эти системы необходимо как можно скорее доставить в Украину для защиты городов от российских атак.

Зеленский заявил о подписании Украинского компатка

Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина подписала 23 важных соглашения, и отметил, что "будут еще соглашения с другими странами". Важно понимать, что речь идет о "Украинском компакте".

По словам президента, подписание этих договоров поднимает отношения Киева с его союзниками на новый уровень.

Это значительное достижение для Украины и для всех нас, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, президент выразил благодарность своему американскому коллеге Джо Байдену за его лидерство и усилия, направленные на укрепление сотрудничества по безопасности конкретными действиями.

Владимир Зеленский также напомнил, что в 2023 году на саммите НАТО в Вильнюсе партнеры Киева сделали очень важный шаг, приняв декларацию G7 по безопасности для Украины.

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