Зеленский призвал расширить обучающие миссии для украинских пилотов на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Совете Украина-НАТО отметил необходимость расширения учебных программ для украинских пилотов на истребителях F-16.

Украине нужно использовать около 300 боевых самолетов

На Совете Украина-НАТО Владимир Зеленский отметил необходимость достаточного количества истребителей F-16 для противодействия российским авиаударам.

Он отметил, что Россия использует около 300 боевых самолетов, и Украине нужно такое же количество. Для достижения этой цели необходимо расширить обучающие миссии для украинских пилотов.

Нам нужно достаточное количество F-16. Россия использует около 300 боевых самолетов; нам нужна, по крайней мере, половина этого. Необходимо расширить обучающие миссии для пилотов. Сколько лет мы будем ждать половины 300 самолетов при нынешних темпах поставок и обучения? Война не должна продолжаться так долго. А в случае с F-16 это не зависит от нас. Владимир Зеленский Президент Украины

Также во время выступления Владимир Зеленский выразил благодарность за каждую систему ПВО, которая помогает спасать жизнь украинцев, и новые поставки Patriot и других систем ПВО. Он подчеркнул, что эти системы необходимо как можно скорее доставить в Украину для защиты городов от российских атак.

Today, I addressed the NATO-Ukraine Council. Our fight is not just about Ukraine defending against Russia’s full-scale aggression, but about protecting the rules-based world order. pic.twitter.com/N8JkBZySzR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2024

Зеленский заявил о подписании Украинского компатка

Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина подписала 23 важных соглашения, и отметил, что "будут еще соглашения с другими странами". Важно понимать, что речь идет о "Украинском компакте".

По словам президента, подписание этих договоров поднимает отношения Киева с его союзниками на новый уровень.

Это значительное достижение для Украины и для всех нас, — подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

Кроме того, президент выразил благодарность своему американскому коллеге Джо Байдену за его лидерство и усилия, направленные на укрепление сотрудничества по безопасности конкретными действиями.