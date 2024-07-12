Зеленский призвал расширить обучающие миссии для украинских пилотов на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Совете Украина-НАТО отметил необходимость расширения учебных программ для украинских пилотов на истребителях F-16.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский выразил благодарность за системы ПВО, спасавших жизнь украинцев, и за поставки новых систем для защиты от российских атак.
- Подписание украинского компакта и других соглашений вывело отношения Киева с союзниками на новый уровень.
- Усилия Владимира Зеленского и Джо Байдена направлены на укрепление сотрудничества в области безопасности и повышения безопасности для Украины.
Украине нужно использовать около 300 боевых самолетов
На Совете Украина-НАТО Владимир Зеленский отметил необходимость достаточного количества истребителей F-16 для противодействия российским авиаударам.
Он отметил, что Россия использует около 300 боевых самолетов, и Украине нужно такое же количество. Для достижения этой цели необходимо расширить обучающие миссии для украинских пилотов.
Также во время выступления Владимир Зеленский выразил благодарность за каждую систему ПВО, которая помогает спасать жизнь украинцев, и новые поставки Patriot и других систем ПВО. Он подчеркнул, что эти системы необходимо как можно скорее доставить в Украину для защиты городов от российских атак.
Зеленский заявил о подписании Украинского компатка
Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина подписала 23 важных соглашения, и отметил, что "будут еще соглашения с другими странами". Важно понимать, что речь идет о "Украинском компакте".
По словам президента, подписание этих договоров поднимает отношения Киева с его союзниками на новый уровень.
Кроме того, президент выразил благодарность своему американскому коллеге Джо Байдену за его лидерство и усилия, направленные на укрепление сотрудничества по безопасности конкретными действиями.
Владимир Зеленский также напомнил, что в 2023 году на саммите НАТО в Вильнюсе партнеры Киева сделали очень важный шаг, приняв декларацию G7 по безопасности для Украины.
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